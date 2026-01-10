B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Statele Unite, pregătite să intervină în Iran. Donald Trump sprijină „aspirațiile iranienilor către libertate”

Statele Unite, pregătite să intervină în Iran. Donald Trump sprijină „aspirațiile iranienilor către libertate”

Adrian Teampău
10 ian. 2026, 23:09
Statele Unite, pregătite să intervină în Iran. Donald Trump sprijină „aspirațiile iranienilor către libertate”
Proteste în iran Sursa foto: captura X
Cuprins
  1. Donald Trump pregătit să intervină în Iran
  2. Gărzile Revoluționare au declanșat represiunea

Donald Trump susține că Statele Unite sunt pregătite să-i sprijine pe iranienii care protestează contra regimului teocratic să-și atingă aspirațiile la libertate.

Donald Trump pregătit să intervină în Iran

Statele Unite sunt „pregătite să ajute” Iranul să-și atingă aspirațiile la libertate. Donald Trump a făcut aceste declarații în contextul protestelor de amploare ce contestă puterea teocratică de la Teheran. De mai multe zile, mii de iranieni ies în stradă și protestează împotriva regimului condus de ayatolahul Ali Komenei, transmite AFP.

„Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sunt pregătite să ajute!!!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Noi manifestații antiguvernamentale au avut loc sâmbătă în Iran. Potrivit relatărilor agenției Reuters mai multe videoclipuri arată că protestele s-au extinse în mai multe cartiere din capitala Teheran, dar și în alte orașe între care Rasht  (în nordul țării), Tabriz (nord-vest) și Shiraz și Kerman (sud).

Alte înregistrări video obținute de Iran International arată mulțimi uriașe de oameni protestând în districtul Poonak din nord-vestul Teheranului.

Mișcările de stradă au izbucnit pe 28 decembrie, împotriva înrăutăţirii condiţiilor economice și s-au extins în mai multe regiuni ale țării. Ușor, ușor, revendicările de natură economică au fost înlocuite cu cele politice. Iranienii vor înlocuirea Republicii Islamice cu un regim democratic.

Gărzile Revoluționare au declanșat represiunea

La câteva zile după izbucnirea protestelor, Donald Trump a amenințat regimul de la Teheran cu o intervenție militară, dacă vor fi uciși oameni. Între timp, însă, cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 au fost arestate în cele două săptămâni. Datele sunt furnizate de activiștii pentru deptuurile omului.

Pe de altă parte, procurorul general al Iranului, Mohammad Movahedi Azad, a amenințat cu represiuni împotriva manifestanților. El a spus că vor fi impuse „procedurile legale”, „fără indulgență, milă sau concesii”, scrie CNN, citând agenția de presă Tasnim.

Un videoclip ajuns la publcația Iran International, sâmbătă, forțele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor din districtul Tehranpars, la est de capitală. Un locuitor din vestul Iranului, contactat telefonic, a declarat că trupe ale Gărzilor Revoluţionare ale Iranului (IRGC) sunt desfășurate și au deschis focul împotriva manifestanților.

Pentru a bloca accesul la informații și pentru a izola țara, autoritățile iraniene au impus întreruperea internetului și a accesului la telefonie mobilă în mai multe orașe, inclusiv în Teheran.

Tags:
Citește și...
Caz suspect la Otopeni. Veteran american găsit mort în casă. Ce s-a descoperit la percheziție
Eveniment
Caz suspect la Otopeni. Veteran american găsit mort în casă. Ce s-a descoperit la percheziție
Când poate deveni ciorba o capcană alimentară? Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă
Eveniment
Când poate deveni ciorba o capcană alimentară? Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă
Tragedie la IPJ Dolj! Șeful instituției a fost găsit fără suflare în propriul birou. Principala ipoteză în cazul morții lui Marius-Daniel Mîrzacu
Eveniment
Tragedie la IPJ Dolj! Șeful instituției a fost găsit fără suflare în propriul birou. Principala ipoteză în cazul morții lui Marius-Daniel Mîrzacu
Patru români au fost condamnați la închisoare în Croația, în urma unui jaf eșuat. Cum au acționat
Eveniment
Patru români au fost condamnați la închisoare în Croația, în urma unui jaf eșuat. Cum au acționat
Paradox românesc! Oamenii stau înghesuiți în case, deși țara noastră e campioană la numărul de proprietari
Eveniment
Paradox românesc! Oamenii stau înghesuiți în case, deși țara noastră e campioană la numărul de proprietari
Un bulgar căutat în Austria și un belarus evadat din închisoare, depistația la granițele României
Eveniment
Un bulgar căutat în Austria și un belarus evadat din închisoare, depistația la granițele României
Copil din Baia Mare, la spital după ce un dulap s-a prăbușit peste el. Totul s-a petrecut sub ochii părinților
Eveniment
Copil din Baia Mare, la spital după ce un dulap s-a prăbușit peste el. Totul s-a petrecut sub ochii părinților
Cancerul de colon combătut cu un tratament pentru slăbit. Un studiu dă speranțe oncologilor
Eveniment
Cancerul de colon combătut cu un tratament pentru slăbit. Un studiu dă speranțe oncologilor
Leguma care poate fi periculoase pentru organism. Dr. Virgiliu Stroescu: „Poate stimula dezvoltarea tumorilor”
Eveniment
Leguma care poate fi periculoase pentru organism. Dr. Virgiliu Stroescu: „Poate stimula dezvoltarea tumorilor”
Cât costă întreținerea unei mașini în 2026? Tot mai puțini români își permit să dețină un autoturism
Eveniment
Cât costă întreținerea unei mașini în 2026? Tot mai puțini români își permit să dețină un autoturism
Ultima oră
22:43 - Comitetul Nobel îl lasă cu buzele umflate pe Trump. Premiul pentru pace nu poate fi obținut la mâna a doua
22:09 - Se încinge meciul pentru semnătura lui Radu Drăgușin. Românul de la Tottenham este dorit de două echipe. Ce știe Ilie Dumitrescu despre transfer
21:32 - Gest cu încărcătură simbolică la Ambasada Iranului din Londra. Drapelul Republicii Islamice înlocuit cu steagul fostei monarhii (VIDEO)
21:04 - Caz suspect la Otopeni. Veteran american găsit mort în casă. Ce s-a descoperit la percheziție
20:39 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 11 – 17 ianuarie: „Mesajul acestor zile ne propune să examinăm alternativele” (VIDEO)
18:07 - Atac mortal în Statele Unite. Șase persoane au fost omorâte în Mississippi. Autoritățile au arestat un suspect
17:40 - Toți ochii sunt pe Cristi Chivu. Un fost atacant italian îi prezice un viitor strălucit. Ce echipe mari ar putea antrena
17:12 - Atrocitățile războiului din Ucraina. Mercenar african folosit de ruși pe post de bombă umană (VIDEO)
16:36 - Donald Trump vrea să facă afaceri cu China și Rusia. Americanii pun pe masă petrolul venezuelean
15:58 - Mara Bănică resimte din plin creșterea impozitelor. Cât a trebuit să plătească pentru casă și mașină