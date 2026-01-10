Donald Trump susține că Statele Unite sunt pregătite să-i sprijine pe iranienii care protestează contra să-și atingă aspirațiile la libertate.

Donald Trump pregătit să intervină în Iran

Statele Unite sunt „pregătite să ajute” Iranul să-și atingă . Donald Trump a făcut aceste declarații în contextul protestelor de amploare ce contestă puterea teocratică de la Teheran. De mai multe zile, mii de iranieni ies în stradă și protestează împotriva regimului condus de ayatolahul Ali Komenei, transmite AFP.

„Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sunt pregătite să ajute!!!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Noi manifestații antiguvernamentale au avut loc sâmbătă în Iran. Potrivit relatărilor agenției Reuters mai multe videoclipuri arată că protestele s-au extinse în mai multe cartiere din capitala Teheran, dar și în alte orașe între care Rasht (în nordul țării), Tabriz (nord-vest) și Shiraz și Kerman (sud).

Alte înregistrări video obținute de Iran International arată mulțimi uriașe de oameni protestând în districtul Poonak din nord-vestul Teheranului.

Mișcările de stradă au izbucnit pe 28 decembrie, împotriva înrăutăţirii condiţiilor economice și s-au extins în mai multe regiuni ale țării. Ușor, ușor, revendicările de natură economică au fost înlocuite cu cele politice. Iranienii vor înlocuirea Republicii Islamice cu un regim democratic.

Tehran More pictures of the flood of people in Tehran, Poonak Square Saturday, January 10, 2026 — Navid (@Navid2019)

Gărzile Revoluționare au declanșat represiunea

La câteva zile după izbucnirea protestelor, Donald Trump a amenințat regimul de la Teheran cu o , dacă vor fi uciși oameni. Între timp, însă, cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 au fost arestate în cele două săptămâni. Datele sunt furnizate de activiștii pentru deptuurile omului.

Pe de altă parte, procurorul general al Iranului, Mohammad Movahedi Azad, a amenințat cu represiuni împotriva manifestanților. El a spus că vor fi impuse „procedurile legale”, „fără indulgență, milă sau concesii”, scrie , citând agenția de presă Tasnim.

Un videoclip ajuns la publcația Iran International, sâmbătă, forțele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor din districtul Tehranpars, la est de capitală. Un locuitor din vestul Iranului, contactat telefonic, a declarat că trupe ale Gărzilor Revoluţionare ale Iranului (IRGC) sunt desfășurate și au deschis focul împotriva manifestanților.

Pentru a bloca accesul la informații și pentru a izola țara, autoritățile iraniene au impus întreruperea internetului și a accesului la telefonie mobilă în mai multe orașe, inclusiv în Teheran.