Un nou atac mortal s-a produs în Statele Unite, în noaptea de vineri, 9 ianuarie, spre sâmbătă, 10 ianuarie. În incident au fost ucise șase persoane. Autoritățile au reținut un suspect.

Un nou atac mortal în Statele Unite

Cel puţin au fost împuşcate în noaptea de vineri spre sâmbătă în comitatul Clay din . Autoritățile susțin că au reținut un suspect pentru acest atac mortal. Este vorba despre un bărbat care a fost plasat în custodia poliției. Informațiile au fost prezentate de agenţiile de aplicare a legii, care nu au furnizat mai multe detalii, după cum relatează Reuters.

din comitatul Clay a transmis, într-o postare pe Facebook, că „mai multe vieți nevinovate” au fost pierdute „din cauza violenței” în orașul West Point. Acesta este situat la granița cu statul Alabama. Atacatorul a fost reținut, iar oficialul a dat asigurări că nu există niciun pericol pentru comunitate.

„Din păcate, în această seară am avut de-a face cu o tragedie în comunitatea noastră. Mai multe vieți nevinovate s-au pierdut din cauza violenței. Persoana în cauză se află în custodia noastră și nu mai reprezintă o amenințare pentru comunitatea noastră. Vă rog să vă rugați pentru victimele noastre și familiile lor. Forțele de ordine sunt ocupate cu ancheta și vor publica noutăți cât mai curând posibil”, a scris Scott.

Autoritățile nu au dat detalii despre crimă

Șeriful a mai declarat pentru WTVA, post de televiziune local afiliat , că cele șase persoane au fost ucise în trei locații diferite, în acest atac mortal. Comitatul Clay din Mississippi are o populaţie de aproape 20.000 de locuitori.

Nu au fost furnizate informații cu privire la un posibil motiv sau la identitatea persoanelor de interes sau a suspecților. Autoritățile vor oferi informații noi ulterior.

Jurnaliștii și publicul așteaptă ca autoritățile să prezinte detalii despre această crimă într-o conferință de presă ce a fost deja anunțată.