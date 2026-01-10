Traian Băsescu nu crede că rușii s-au amestecat în alegerile prezidențiale de la finalul anului 2024 și că autoritățile române nu au dovezi solide în acest sens.

Traian Băsescu, despre anularea alegerilor

Fostul președinte este de părere că autoritățile române nu au pentru a demonstra amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024. Dacă ar fi existat, spune Traian Băsescu, dovezile ar fi fost făcute publice. Mai mult, crede că rușii ar fi reușit dacă și-ar fi propus să impună un preșdinte favorabil lor.

„Dacă o aveau, o aflam. Păi cum să nu? Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor. În primul rând, dacă se băgau ruşii, reuşea. Eu aşa cred. Deci, eu nu cred că ruşii… am spus de la bun început că îmi pare a fi o poveste dâmboviţeană. Sigur, ruşii au făcut declaraţii, l-au susţinut pe Georgescu, pentru că ei sunt foarte prompţi în a valorifica orice fisură în care pot introduce dezinformarea în România”, a declarat Băsescu.

Fostul președinte nu crede că a fost vorba despre o operațiune organizată de Moscova deși este pro-rus. Însă nu există nici un element credibil care să confirme că Moscova ar fi încercat să schimbe rezultatul alegerilor.

„Personal, nu cred că a fost programată la Moscova şi executată de Potra şi Călin Georgescu. Călin Georgescu este un pro-rus, dar asta-i cu totul altceva. Nu avem un element serios care să ne arate că ruşii au vrut să schimbe soarta alegerilor”, a afirmat Traian Băsescu la România Tv.

Acuzații grave despre fraudarea votului

Fostul şef al statului Traian Băsescu spune că anularea alegerilor a fost o decizie motivată strict de interesele unor politicieni autohtoni. El a dezvăluit că nu este prima oară când s-a încercat fraudarea alegerilor și ori chiar anularea scrutinului. În opinia sa, este pentru prima oară când s-a mers până la capăt, ceea ce este foarte grav.

„Nu-i prima dată în România când încearcă falsificarea rezultatului unor alegeri. E prima dată când le anulează, asta e foarte grav”, spune Băsescu.

Fostul șef al statului a mai spus că este nevoie de clarificări cu privire la decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. El compară situația cu mineriadele din anii 90, dar crede că este mult mai grav. Din acest motiv consideră că este nevoie de dovezi care să nu lase locul unor dubii.

„Este mult mai grav decât mineriada. Este mult mai grav. Anularea alegerilor e un lucru extrem de grav şi trebuie probat fără dubii, pentru că statul ăsta nu va putea să se reaşeze până când nu se lămureşte problema anulării alegerilor. Tot timpul va fi această întrebare: De ce e Nicuşor? De ce a ajuns preşedinte? Vor fi speculaţii”, a precizat Băsescu.

Traian Băsescu nu crede în raportul anunțat de Nicușor Dan

Fostul preşedinte este de părere că Nicuşor Dan a fost atras într-o capcană când și-a asumat să prezinte raportul despre anularea alegerilor. Traian Băsescu crede că șeful statului va face o greșeală dacă va prezenta un astfel de document. Toate datele și informațiile privind decizia de anulare trebuiau trimise către procurori care să investigheze ce s-a întâmplat.

„Unde cred că preşedintele face o mare greşeală şi este într-o capcană, de fapt, să prezinte raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidenţiale în 2024. Ce treabă are preşedintele Nicuşor Dan? El nu a candidat atunci. Cineva i-a pus în braţe problema şi dânsul a luat-o, cred că din neatenţie, ştiu eu, din dorinţa de a da un răspuns, dar nu era treaba lui”, a spus Băsescu.

În locul lui Nicușor Dan, spune că i-ar fi solicitat secretarului stenogramele și documentele ședinței în care s-a dezbătut problema anulării alegerilor, Apoi, l-ar fi chemat pe procurorul general și i le-ar fi înmânat cerându-i să facă o anchetă.

„Treaba lui era aşa: după ce a fost validat, s-a dus la Cotroceni, chema secretarul CSAT-ului: domnul secretar, stenogramele şi toate documentele şedinţei în care s-a dezbătut problema, le primea pe masă, punea mâna pe telefon, domnul procuror general, vă invit, vă rog, la mine, poftiţi, ăsta-i opisul, astea-s documentele, începeţi ancheta de ce s-au anulat alegerile!”, a afirmat Traian Băsescu.