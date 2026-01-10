Radu Drăgușin intenționează să plece de la Tottenham și pare foarte aproape să semneze cu AS Roma. Între timp, pe fir a mai intrat și o echipă din Bundesliga, care ar vrea să-l aducă în Germania.
Pân de curând se știa că fundașul lui Tottenham este în negocieri cu AS Roma și că va juca în Serie A. Italienii au propus să-l împrumute pe Radu Drăgușin până la finalul actualului sezon competițional, cu opțiune de cumpărare. Această clauză devine obligatorie dacă se îndeplinesc anumite criterii. Cu câteva ore în urmă, a apărut o nouă știre.
RB Leipzig, echipă ce evoluează în campionatul Germaniei vrea să-l deturneze pe fotbalistul român. De altfel, Drăgușin a mai avut ocazia să joace în Bundesliga, fiind dorit de Bayern Munchen. Spre deosebire de Capitolini, germanii sunt mai determinați să obțină semnătura fundașului român. Ei au făcut o ofertă de transfer direct, începând cu această iarnă, potrivt unor surse citate de ProSport.
Conform unui apropiat al jucătorului, RB Leipzig a plusat și i-a oferit un salariu mult mai mare față de cel pe care l-ar putea încasa de la AS Roma. Italienii s-au oferit să-i plătească undeva la trei milioane de euro pe sezon. Germanii vor să-l plătească cu cinci milioane de euro.
În prezent, decizia finală este la conducătorii lui Tottenham, care vor negocia cu cele două echipe care îl doresc Drăgușin. În ce-l privește, acesta pare mai înclinat să revină în Italia, deși oferta germanilor este mai tentantă.
Radu Drăgușin vrea să plece de la Tottenham, dat fiind că i-a fost extrem de dificil să se impună în prima echipă. În plus, o accidentare la genunchi l-a ținut departe de terenul de fotbal vreme de aproape un an. El nu a mai jucat la echipa din Premier League și, chiar dacă și-a revenit, nu a intrat în vederile antrenorului.
În acest context, românul s-a arătat interesat să schimbe echipa. Iar primele două grupări care s-au arătat interesate de el au fost din Italia. Este vorba despre AS Roma și Fiorentina. Cea de-a doua variantă a picat. Impresarul lui Drăgușin, Florin Manea, a respins un transfer la Fiorentina.
„Fiorentina? Cu tot respectul, dar nu ar fi alegerea bună pentru el. Radu costă 25 de milioane de euro”, a declarat Florin Manea.
Părea că singura variantă luată în calcul este împrumutul la AS Roma.
Ilie Dumitrescu, fost internațional și jucător al lui Tottenham, este de părere că fotbalistul român va semna cu AS Roma. În opinia sa, campionatul italian și formula de joc a romanilor i se potrivește mai bine lui Radu Drăgușin. Roma are un sistem de joc cu trei fundași centrali, iar acest lucru i-ar permite lui Drăgușin să intre titular. În plus, cu echipa italiană are șanse la câștigarea UEFA Europa League.
„El a avut jocuri foarte bune în sistemul ăsta cu trei fundași centrali, iar Gasperini nu va schimba. L-ar avantaja foarte mult. E altă intensitate în Premier League față de Italia. Ideea este că Radu e un jucător care poate face performanță și să plece de la Roma la un club mai bun. În sistemul cu trei a dat cel mai bun randament”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digisport.
Ilie Dumitrescu este de părere că Drăgușin ar putea juca în locul lui Daniele Ghilardi. Tânărul fundaș italian, de 23 de ani, a fost împrumutat pe parcursul sezonului 2025/2026 la Verona, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro. Italianul are o cotă de piață de 8 milioane de euro pe transfermarkt și a adunat 8 meciuri în acest sezon.
„Are calități, vine după accidentare, e refăcut 100%. Ar putea să joace titular, da, în locul lui Ghilardi. Stai puțin! În plus, Roma, cu Gasperini, e una dintre favoritele la Europa League”, a mai spus Ilie Dumitrescu.