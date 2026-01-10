Radu Drăgușin intenționează să plece de la Tottenham și pare foarte aproape să semneze cu AS Roma. Între timp, pe fir a mai intrat și o echipă din Bundesliga, care ar vrea să-l aducă în Germania.

Radu Drăgușin este dorit în Bundesliga

Pân de curând se știa că fundașul lui Tottenham este în și că va juca în . Italienii au propus să-l împrumute pe Radu Drăgușin până la finalul actualului sezon competițional, cu opțiune de cumpărare. Această clauză devine obligatorie dacă se îndeplinesc anumite criterii. Cu câteva ore în urmă, a apărut o nouă știre.

RB Leipzig, echipă ce evoluează în campionatul Germaniei vrea să-l deturneze pe fotbalistul român. De altfel, Drăgușin a mai avut ocazia să joace în Bundesliga, fiind dorit de Bayern Munchen. Spre deosebire de Capitolini, germanii sunt mai determinați să obțină semnătura fundașului român. Ei au făcut o ofertă de transfer direct, începând cu această iarnă, potrivt unor surse citate de ProSport.

Conform unui apropiat al jucătorului, a plusat și i-a oferit un salariu mult mai mare față de cel pe care l-ar putea încasa de la AS Roma. Italienii s-au oferit să-i plătească undeva la trei milioane de euro pe sezon. Germanii vor să-l plătească cu cinci milioane de euro.

În prezent, decizia finală este la conducătorii lui Tottenham, care vor negocia cu cele două echipe care îl doresc Drăgușin. În ce-l privește, acesta pare mai înclinat să revină în Italia, deși oferta germanilor este mai tentantă.

Românul a fost dorit și de Fiorentina

Radu Drăgușin vrea să plece de la Tottenham, dat fiind că i-a fost extrem de dificil să se impună în prima echipă. În plus, o accidentare la genunchi l-a ținut departe de terenul de fotbal vreme de aproape un an. El nu a mai jucat la echipa din Premier League și, chiar dacă și-a revenit, nu a intrat în vederile antrenorului.

În acest context, românul s-a arătat interesat să schimbe echipa. Iar primele două grupări care s-au arătat interesate de el au fost din Italia. Este vorba despre AS Roma și Fiorentina. Cea de-a doua variantă a picat. Impresarul lui Drăgușin, Florin Manea, a respins un transfer la Fiorentina.

„Fiorentina? Cu tot respectul, dar nu ar fi alegerea bună pentru el. Radu costă 25 de milioane de euro”, a declarat Florin Manea.

Părea că singura variantă luată în calcul este împrumutul la AS Roma.

Ce știe Ilie Dumitrescu despre viitorul lui Radu Drăgușin

, fost internațional și jucător al lui Tottenham, este de părere că fotbalistul român va semna cu AS Roma. În opinia sa, campionatul italian și formula de joc a romanilor i se potrivește mai bine lui Radu Drăgușin. Roma are un sistem de joc cu trei fundași centrali, iar acest lucru i-ar permite lui Drăgușin să intre titular. În plus, cu echipa italiană are șanse la câștigarea UEFA Europa League.

„El a avut jocuri foarte bune în sistemul ăsta cu trei fundași centrali, iar Gasperini nu va schimba. L-ar avantaja foarte mult. E altă intensitate în Premier League față de Italia. Ideea este că Radu e un jucător care poate face performanță și să plece de la Roma la un club mai bun. În sistemul cu trei a dat cel mai bun randament”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Ilie Dumitrescu este de părere că Drăgușin ar putea juca în locul lui Daniele Ghilardi. Tânărul fundaș italian, de 23 de ani, a fost împrumutat pe parcursul sezonului 2025/2026 la Verona, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro. Italianul are o cotă de piață de 8 milioane de euro pe transfermarkt și a adunat 8 meciuri în acest sezon.

„Are calități, vine după accidentare, e refăcut 100%. Ar putea să joace titular, da, în locul lui Ghilardi. Stai puțin! În plus, Roma, cu Gasperini, e una dintre favoritele la Europa League”, a mai spus Ilie Dumitrescu.