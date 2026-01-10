B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
10 ian. 2026, 22:43
Președintele SUA, Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Comitetul Nobel îi dă lovitura lui Trump
  2. Transferul premiului nu este permis
  3. Cine este laureata desemnată de Comitetul Nobel

Comitetul Nobel, care acordă mult râvnitele distincții, îl lasă cu buzele umflate pe Donald Trump care spera să pună mâna pe premiul pentru pace măcar la mâna a doua.

Comitetul Nobel îi dă lovitura lui Trump

Donald Trump își dorește cu ardoare Premiul Nobel pentru pace și nu s-a sfiit să-l ceară public pe motiv că ar fi pus capăt la nouă războaie. Cu toate acestea, Comitetul Nobel a decis, anul trecut, să acorde mult râvnita distincție Corinei Machado, lidera disidentă din Venezuela.

Ranchiunos, după capturarea lui Nicolas Maduro, șeful de la Casa Albă a refuzat să o susțină pentru a prelua puterea și pentru a democratiza țara. În acest context, María Corina Machado a sugerat că ar putea să-i ofere premiul din 2025, relatează Reuters.

Într-o discuție cu Sean Hannity, la Fox News, Machado a spus că înmânarea premiului către Trump ar fi un gest de recunoştinţă din partea poporului venezuelean pentru înlăturarea lui Nicolás Maduro.

Donald Trump s-a grăbit să se laude cu acest lucru. El a declarat că s-ar simți onorat să accepte premiul. În acest sens, a și programat o întrevedere cu disidenta din Venezuela, la Washington, săptămâna viitoare. Doar că nu poate pune mâna pe premiu nici măcar la mâna a doua.

Transferul premiului nu este permis

Comitetul Nobel a transmis un comunicat de presă, după declarațiile Corinei Machado și ale lui Donald Trump în care a respins un asemenea scenariu. Într-un comunicat de presă, institutul a afirmat că decizia de acordare a Premiului Nobel este definitivă şi permanentă. Acest lucru este prevăzut în statutul Fundaţiei Nobel, care nu permite apeluri.

Reprezentanții organizației au subliniat că membrii comitetelor care acordă premiile nu comentează acţiunile sau declaraţiile laureaţilor după primirea distincțiilor.

„Odată ce Premiul Nobel este anunţat, acesta nu poate fi revocat, împărţit sau transferat altor persoane. Decizia este definitivă şi rămâne valabilă pentru totdeauna”, a transmis Comitetul Nobel şi Institutul Nobel.

În aceste condiții, gestul Corinei Machado nu poate fi decât unul simbolic. Donald Trump va primi premiul neoficial, ca pe un suvenir, fără ca numele său să fie înscris printre cele ale câștigătorilor.

Cine este laureata desemnată de Comitetul Nobel

Corina Machado a fost desemnată laureată a Premiului Nobel pentru pace decernat anul trecut. Comitetul Nobel a votat-o, ignorând cererile lui Donald Trump. Fără să se lase influențați sau presați, membrii juriului au considerat că disidenta din Venezuela este cea care merită distincția.

Corina Machado a fost membră a Adunării Naţionale, reprezentantă a opoziției democratice. Ea a dorit să candideze la alegerile generale din Venezuela, din 2024, dar a fost împiedicată de regimul Maduro.

În acest context, a susținut un candidat supleant considerat de mulți învingător la voturi, în fața lui Nicolas Maduro. Acesta a revendicat victoria deși verificările observatorilor independenți au arătat nereguli în rezultatele oficiale. De altfel, liderii internaționali occidentali au refuzat să-i recunoască victoria.

