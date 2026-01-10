B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Gest cu încărcătură simbolică la Ambasada Iranului din Londra. Drapelul Republicii Islamice înlocuit cu steagul fostei monarhii (VIDEO)

Gest cu încărcătură simbolică la Ambasada Iranului din Londra. Drapelul Republicii Islamice înlocuit cu steagul fostei monarhii (VIDEO)

Adrian Teampău
10 ian. 2026, 21:32
Gest cu încărcătură simbolică la Ambasada Iranului din Londra. Drapelul Republicii Islamice înlocuit cu steagul fostei monarhii (VIDEO)
Gest de solidaritate cu protestatarii din Iran Sursa foto: Captura video X
Cuprins
  1. Moment simbolic pentru protestele din Iran
  2. Poliția londoneză a arestat două persoane

Protestele din Iran iau amploare, iar oamenii care ies în stradă cer înlăturarea regimului teocratic. În acest context, manifestații de sprijin cu iranienii revoltați au loc și în alte țări.

Moment simbolic pentru protestele din Iran

Drapelul Republicii islamice Iran, de pe frontonul ambasadei din Londra, a fost înlocuit sâmbătă, pentru scurt timp, cu cel al fostului regim monarhic. Gestul cu o puternică încărcătură simbolică i-a aparținut unui manifestant. La Londra, câteva sute de persoane au manifestat în semn de solidaritate cu protestele din Iran, a relatat AFP.

Momentul a fost înregistrat, iar un videoclip a fost difuzat pe reţelele sociale. În imagini poate fi observat un bărbat, pe balconul clădirii ambasadei, situată în apropiere de Hyde Park în centrul Londrei. Acesta înlătură drapelul Republicii islamice, în urale, şi îl înlocuiește cu un steag ornat cu un leu şi un soare, simboluri ale monarhiei.

Drapelul monarhic a rămas arborat pe frontonul ambasadei vreme de câteva minute, în aplauzele și uralele participanților la miting. Ulterior a fost îndepărtat, au indicat mai mulţi martori unei jurnaliste a AFP la faţa locului.

„Democraţie pentru Iran, regele Reza Pahlavi (fiul fostul şah al Iranului, n.red.). Justiţie pentru Iran”, au scandat manifestanţii, fluturând steagurile fostei monarhii răsturnate de revoluţia islamică din 1979.

Poliția londoneză a arestat două persoane

După acest incident provocat în semn de solidaritate cu protestele din Iran, poliția londoneză a luat măsuri. Potrivit unui mesaj postat pe Platforma X, autoritățile britanice au trimis la fața locului mai mulți agenți. Într-o comunicare pentru publicul larg, Poliția londoneză a relatat că un manifestant „s-a cățărat pe balconul clădirii” și a arborat drapelul.

În mesajul poliției metropolitane se mai arată că au fost arestate două persoane. Una dintre acestea a fost acuzată de intruziune cu circumstanţe agravante şi agresarea unui agent al forţelor de ordine. Cea de-a doua persoană a fost reținută pentru intruziune cu circumstanţe agravante. De asemenea, au transmis polițiștii, o altă persoană a fost dată în urmărire.

„Nu a fost constatată nici o tulburare gravă, iar poliţiştii vor rămâne la faţa locului pentru a asigura securitatea ambasadei”, a mai precizat poliţia metropolitană.

Tags:
Citește și...
Atac mortal în Statele Unite. Șase persoane au fost omorâte în Mississippi. Autoritățile au arestat un suspect
Externe
Atac mortal în Statele Unite. Șase persoane au fost omorâte în Mississippi. Autoritățile au arestat un suspect
Atrocitățile războiului din Ucraina. Mercenar african folosit de ruși pe post de bombă umană (VIDEO)
Externe
Atrocitățile războiului din Ucraina. Mercenar african folosit de ruși pe post de bombă umană (VIDEO)
Donald Trump vrea să facă afaceri cu China și Rusia. Americanii pun pe masă petrolul venezuelean
Externe
Donald Trump vrea să facă afaceri cu China și Rusia. Americanii pun pe masă petrolul venezuelean
Cum a răspuns Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă plănuiește să-l captureze pe Putin, la fel cum a făcut-o cu Maduro
Externe
Cum a răspuns Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă plănuiește să-l captureze pe Putin, la fel cum a făcut-o cu Maduro
Zelenski avertizează, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik într-un atac asupra Ucrainei: „Aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta”
Externe
Zelenski avertizează, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik într-un atac asupra Ucrainei: „Aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta”
Protestele din Iran se amplifică. Liderii europeni fac apel la calm și condamnă uciderea manifestanților
Externe
Protestele din Iran se amplifică. Liderii europeni fac apel la calm și condamnă uciderea manifestanților
P. Diddy i-a trimis vechiului său prieten, Donald Trump, o cerere de grațiere. Care a fost răspunsul președintelui american
Externe
P. Diddy i-a trimis vechiului său prieten, Donald Trump, o cerere de grațiere. Care a fost răspunsul președintelui american
Franța se confruntă cu o nouă criză politică. Guvernul se pregătește pentru alegeri anticipate (Surse)
Externe
Franța se confruntă cu o nouă criză politică. Guvernul se pregătește pentru alegeri anticipate (Surse)
Guvernare pe muchie de cuțit în Olanda. Premierul desemnat va forma un guvern minoritar
Externe
Guvernare pe muchie de cuțit în Olanda. Premierul desemnat va forma un guvern minoritar
Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales
Externe
Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales
Ultima oră
21:04 - Caz suspect la Otopeni. Veteran american găsit mort în casă. Ce s-a descoperit la percheziție
20:39 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 11 – 17 ianuarie: „Mesajul acestor zile ne propune să examinăm alternativele” (VIDEO)
18:07 - Atac mortal în Statele Unite. Șase persoane au fost omorâte în Mississippi. Autoritățile au arestat un suspect
17:40 - Toți ochii sunt pe Cristi Chivu. Un fost atacant italian îi prezice un viitor strălucit. Ce echipe mari ar putea antrena
17:12 - Atrocitățile războiului din Ucraina. Mercenar african folosit de ruși pe post de bombă umană (VIDEO)
16:36 - Donald Trump vrea să facă afaceri cu China și Rusia. Americanii pun pe masă petrolul venezuelean
15:58 - Mara Bănică resimte din plin creșterea impozitelor. Cât a trebuit să plătească pentru casă și mașină
15:34 - Când poate deveni ciorba o capcană alimentară? Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă
15:07 - Tragedie la IPJ Dolj! Șeful instituției a fost găsit fără suflare în propriul birou. Principala ipoteză în cazul morții lui Marius-Daniel Mîrzacu
14:41 - Patru români au fost condamnați la închisoare în Croația, în urma unui jaf eșuat. Cum au acționat