Protestele din Iran iau amploare, iar oamenii care ies în stradă cer înlăturarea regimului teocratic. În acest context, manifestații de sprijin cu iranienii revoltați au loc și în alte țări.

Moment simbolic pentru protestele din Iran

Drapelul Iran, de pe frontonul ambasadei din Londra, a fost înlocuit sâmbătă, pentru scurt timp, cu cel al fostului . Gestul cu o puternică încărcătură simbolică i-a aparținut unui manifestant. La Londra, câteva sute de persoane au manifestat în semn de solidaritate cu protestele din Iran, a relatat AFP.

Momentul a fost înregistrat, iar un videoclip a fost difuzat pe reţelele sociale. În imagini poate fi observat un bărbat, pe balconul clădirii ambasadei, situată în apropiere de Hyde Park în centrul Londrei. Acesta înlătură drapelul Republicii islamice, în urale, şi îl înlocuiește cu un steag ornat cu un leu şi un soare, simboluri ale monarhiei.

Drapelul monarhic a rămas arborat pe frontonul ambasadei vreme de câteva minute, în aplauzele și uralele participanților la miting. Ulterior a fost îndepărtat, au indicat mai mulţi martori unei jurnaliste a la faţa locului.

„Democraţie pentru Iran, regele Reza Pahlavi (fiul fostul şah al Iranului, n.red.). Justiţie pentru Iran”, au scandat manifestanţii, fluturând steagurile fostei monarhii răsturnate de revoluţia islamică din 1979.

Iran’s Lion and Sun raises in London 🙌🏻

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra)

Poliția londoneză a arestat două persoane

După acest incident provocat în semn de solidaritate cu protestele din Iran, a luat măsuri. Potrivit unui mesaj postat pe Platforma X, autoritățile britanice au trimis la fața locului mai mulți agenți. Într-o comunicare pentru publicul larg, Poliția londoneză a relatat că un manifestant „s-a cățărat pe balconul clădirii” și a arborat drapelul.

În mesajul poliției metropolitane se mai arată că au fost arestate două persoane. Una dintre acestea a fost acuzată de intruziune cu circumstanţe agravante şi agresarea unui agent al forţelor de ordine. Cea de-a doua persoană a fost reținută pentru intruziune cu circumstanţe agravante. De asemenea, au transmis polițiștii, o altă persoană a fost dată în urmărire.

„Nu a fost constatată nici o tulburare gravă, iar poliţiştii vor rămâne la faţa locului pentru a asigura securitatea ambasadei”, a mai precizat poliţia metropolitană.