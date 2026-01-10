Moarte suspectă la Otopeni, unde un fost militar american a fost descoperit fără suflare în locuința pe care o ocupa. Poliția a deschis o și face cercetări în acest caz.

Moarte suspectă la Otopeni

Un cetățean american, militar în rezervă, a fost descoperit decedat, într-un apartament pe care l-a închiriat din . Mai multe echipaje de urgență au sosit la fața locului, însă paramedicii nu au mai putut face nimic. Poliția a deschis o anchetă pentru moarte suspectă.

Decizia a fost luată în contextul în care polițiștii care au preluat cazul au identificat, la , o cantitate mare de medicamente antidepresive. În ciuda verificărilor, nu a fost găsită nici o prescripție medicală, conform informațiilor prezentate de Antena 3.

Din primele informații, americanul care avea o iubită de origine română, intenționa să se stabilească definitiv la noi în țară. În vârstă de 68 de ani, veteranul avea o vastă experiență, participând la operațiuni militare în mai multe teatre de război. El a fost găsit de către proprietarul locuinței, care a alertat imediat autoritățile prin serviciul 112.

Ce piste urmărește ancheta

În acest caz, poliția a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Cadavrul a fost transportat la INML unde urmează să se stabilească cauzele morții.

Anchetatorii au luat în calcul mai multe aspecte, de la contextul medical până la stilul de viață al victimei. Informațiile indică faptul că bărbatul suferea de afecțiuni cardiace preexistente și consuma băuturi alcoolice. Polițiștii au în vedere mai multe aspecte pentru a stabili cu exactitate cauza decesului. Drept urmare, una dintre variantele luate în calcul sunt problemele de sănătate care ar fi putut contribui la deces.

Un element crucial în elucidarea cazului îl reprezintă rezultatele analizelor toxicologice de la . Autoritățile așteaptă concluziile medicilor care vor confirma sau infirma un posibil caz de deces din cauza abuzului de medicamente.