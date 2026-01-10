B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Sfaturile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan. Ce atitudine trebuie să adopte la numirea șefilor de servici și parchete

Sfaturile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan. Ce atitudine trebuie să adopte la numirea șefilor de servici și parchete

Adrian Teampău
10 ian. 2026, 23:33
Sfaturile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan. Ce atitudine trebuie să adopte la numirea șefilor de servici și parchete
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Traian Băsescu, sfaturi pentru Nicușor Dan
  2. Când vor fi numiți șefii serviciilor de informații

Traian Băsescu, fostul președinte al României, îi transmite lui Nicușor Dan că nu trebuie să negocieze cu partidele pe propunerile de șefi ai serviciilor de informații sau ai parchetelor.

Traian Băsescu, sfaturi pentru Nicușor Dan

Fostul președinte nu este de acord cu inițiativa lui Nicușor Dan de a negocia pentru numirea viitorilor șefi ai serviciilor de informații. Traian Băsescu susține că aceste numiri intră în atribuțiile șefului statului care nu trebuie să renunțe la ele.

„Nicuşor Dan nu are de ce să accepte o târguială în zona asta. Adică nu trebuie să aibă negocieri cu partidele pe această situaţie. Nu, el este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui”, a afirmat Traian Băsescu la România Tv.

Mai mult, Băsescu îi recomandă actualului președinte să dea dovadă de mai multă fermitate și atunci când vine vorba despre șefii parchetelor. El consideră că nu Nicușor Dan nu trebuie să facă vreo concesie în ce privește numele acestora. Șeful statului trebuie să desemneze procurorii, iar până când nu este numit omul pe care acesta îl dorește, nu trebuie să accepte nici un alt nume. El recomandă această atitudine și în cazul șefilor SRI și SIE.

„Aici nu aş face nici o concesie, nu e de negociat. Trebuie să-l desemneze preşedintele până când nu este omul pe care preşedintele vrea să-l desemneze, nu face nici o numire, nici la marile parchete, nici la serviciile de informaţii”, mai declară Traian Băsescu.

Când vor fi numiți șefii serviciilor de informații

Recomandările lui Traian Băsescu vin în contextul declarațiilor făcute de Nicușor Dan pe acest subiect. Într-o conferință de presă, la Paris, președintele a afirmat că numirile pentru funcţiile de directori de la Serviciul Român de Informaţii şi de la Serviciul de Informaţii Externe vor fi făcute după discuţii cu partidele parlamentare.

El a precizat că a ales această procedură pentru a se asigura că nu va întâmpina piedici la votul din Parlament.

„În ceea ce priveşte şefii de servicii, pentru că preşedintele propune şi Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilităţi, nu cred că se va întâmpla ca să nu discutăm înainte, dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament”, a precizat şeful statului.

Președintele Dan a precizat că are patru sau cinci variante pentru funcţiile de directori ai serviciilor speciale. El nu a exclus ca viitorii șefi ai serviciilor de informații să fie aleși din rândul politicienilor. Aceasta cu toate că, în urmă cu câteva luni susținea că vor fi personalități din afara spațiului politic.

„Am nişte oameni în cap şi o să fie nişte discuţii şi o să aveţi nişte nume”, a spus preşedintele.

