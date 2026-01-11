B1 Inregistrari!
Politică » Ce spune Radu Marinescu despre introducerea AI-ului în sistemul de Justiție: „Ne preocupă foarte mult"

Ce spune Radu Marinescu despre introducerea AI-ului în sistemul de Justiție: „Ne preocupă foarte mult”

11 ian. 2026, 08:54
Ce spune Radu Marinescu despre introducerea AI-ului în sistemul de Justiție: „Ne preocupă foarte mult”
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Ce ar alege Radu Marinescu dintre inteligența artificială și inteligența nativă
  2. Este posibil ca inteligența artificială să își facă loc în Ministerul de Justiție?

Invitat în cadrul emisiuni, Radu Marinescu a vorbit despre o posibilă „colaborare” între Ministerul de Justiție și inteligența artificială. Ministrul nu susține implementarea unui sistem AI, fiind de părere că „astfel de instrumente vor ajuta foarte mult la eficientizarea actului de justiție”. Declarația oficialului vine la o lună după un scandal care a planat asupra sistemului judiciar din România, în care mai mulți magistrați au fost acuzați că încurajează un tratament mai blând față de inculpați, mai ales de cei acuzați de evaziune fiscală.  

Ce ar alege Radu Marinescu dintre inteligența artificială și inteligența nativă

În cadrul emisiunii, ca parte a unui interviu-fulger, Radu Marinescu a fost întrebat dacă ar alege inteligența artificială sau pe cea nativă, pe plan personal. Oficialul a susținut că înclină spre cea nativă, în parteneriat cu cea artificială. Răspunsul său este justificat de previziunile despre rolul inteligenței artificiale, în viitor.

„Inteligența nativă care va trebui, apoi, să funcționeze și în zona aceasta de inteligență artificială, care va fi probabil foarte semnificativă în viitor”, a declarat Radu Marinescu.

Este posibil ca inteligența artificială să își facă loc în Ministerul de Justiție?

Radu Marinescu susține introducerea unor sisteme bazate pe inteligență artificială în sistemul de Justiție, considerând că o astfel de colaborare dintre om și tehnologie ar contribui semnificativ la eficientizarea actului judiciar. Însă, ministrul subliniază importanța păstrării factorului uman, la latitudinea căruia va rpmâne decizia finală într-un proces.

„Ne preocupă foarte mult utilizarea unor instrumente de inteligență artificială, inclusiv în activitatea din Justiție și sunt convins că astfel de instrumente vor ajuta foarte mult la eficientizarea actului de justiție, păstrând însă elementul cu care am început: inteligența nativă – inteligența judecătorului, a procurorului – care vor fi elementul definitiv în ce privește decizia”, a adăugat Radu Marinescu.

Declarațiile ministrului Justiției vin la o lună după ce sistemul pe care îl coordonează a fost implicat într-un scandal de proporții. Totul s-a întâmplat după ce un documentar Recorder a scos la lumină neregulile din sistemul judiciar, iar mai mulți magistrați au dezvăluit practicile din instanțele de judecată. Într-un interviu ulterior documentarului, judecătoarea Raluca Moroșanu a susținut că, la Curtea de Apel București, au fost încurajați să achite inculpații pentru evaziune fiscală.

