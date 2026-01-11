B1 Inregistrari!
Ministrul Economiei explică de ce România a susținut acordul UE-Mercosur: „Avem nevoie de piețe noi de export". Ce spune despre politicienii care au criticat parteneriatul

Ministrul Economiei explică de ce România a susținut acordul UE-Mercosur: „Avem nevoie de piețe noi de export”. Ce spune despre politicienii care au criticat parteneriatul

B1.ro
11 ian. 2026, 08:25
Ministrul Economiei explică de ce România a susținut acordul UE-Mercosur: „Avem nevoie de piețe noi de export”. Ce spune despre politicienii care au criticat parteneriatul
Sursa foto: Irineu Darău / Facebook
Cuprins
  1. Ce beneficii susține Irineu Darău că va aduce acordul UE-Mercosur României
  2. Cum va afecta acordul UE-Mercosur agricultura românească
O țară întreagă, de la politicienii de vârf la cetățenii de rând, s-a împărțit în două tabere de când România s-a poziționat pro acordului UE-Mercosur. În timp ce unii vehiculează că acest parteneriat ar putea aduce sfârșitul agriculturii românești, politicienii care au fost de acord cu semnarea acestui acord încearcă să explice care vor fi efectele sale reale asupra României. Într-o postare pe Facebook, ministrul Irineu Darău a oferit mai multe motive pentru care acordul UE-Mercosur este esențial pentru evoluția țării noastre. 

Ce beneficii susține Irineu Darău că va aduce acordul UE-Mercosur României

Într-o postare pe Facebook, ministrul Economiei a explicat de ce România s-a poziționat pro acordului UE-Mercosur. În ciuda gălăgiei publice, nu s-a dorit și nu urmează să aibă loc distrugerea agriculturii românești, ci creșterea exporturilor către țările Mercosur. De altfel, România va avea acces la materii prime mai ieftine, iar industria auto este de așteptat să se dezvolte.
„Acordul UE–MERCOSUR va duce la creșterea exporturilor României!
Dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării, România are nevoie de piețe noi de export și de reguli corecte pentru producătorii săi.
Statul român a susținut acest acord după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură. Rezultatul?
  • Taxe vamale aproape zero pentru produsele românești
  • Exporturi mai mari și acces la materii prime mai ieftine
  • Producție mai mare și locuri de muncă în industria auto, mecanică și electrică”, a scris Irineu Darău, într-o postare.

Cum va afecta acordul UE-Mercosur agricultura românească

În continuarea postării, Irineu Darău explică unul dintre motivele care a stat la baza deciziei României de a vota pro acordul UE-Mercosur. În 2023, firmele de la noi din țară au achitat, în total, peste 47 de milioane de euro taxde vamale pentru exporturile către țările Mercosur.
De altfel, ministrul Economiei susține că au fost luate toate măsurile necesare pentru ca agricultorii români să nu aibă de suferit de pe urma acestui parteneriat. Printre aceste măsuri se numără și limitarea importurile sensibile.
Cifrele sunt clare: în 2023, firmele românești au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale pentru exporturile de produse industriale către MERCOSUR. După intrarea în vigoare a acordului, aceste taxe dispar aproape complet.
Agricultura este protejată și România a obținut asta prin insistențe și negociere: importurile sensibile sunt strict limitate, standardele UE rămân obligatorii, iar 15 produse românești cu indicație geografică vor fi protejate pe piețele MERCOSUR.
Izolarea nu protejează România. O economie deschisă, care protejează interesele fermierilor și ale industriei, o face mai puternică”, a încheiat ministrul Economiei postarea.

