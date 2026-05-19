B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Deszăpezirea Transfăgărășanului intră în cea mai dificilă etapă. Cum arată zona cu troiene de cinci metri (VIDEO)

Deszăpezirea Transfăgărășanului intră în cea mai dificilă etapă. Cum arată zona cu troiene de cinci metri (VIDEO)

Iulia Petcu
19 mai 2026, 22:05
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Deszăpezirea Transfăgărășanului intră în cea mai dificilă etapă. Cum arată zona cu troiene de cinci metri (VIDEO)
captura video: DRDP Brașov
Cuprins
  1. Ce probleme întâmpină echipele de intervenție pe Transfăgărășan
  2. Când estimează autoritățile că va fi redeschis drumul

Lucrările de deszăpezire de pe Transfăgărășan continuă într-unul dintre cele mai dificile puncte ale traseului montan. Drumarii spun că au ajuns în zona celui mai mare culoar de avalanșă, unde stratul de zăpadă depășește cinci metri și îngreunează serios intervențiile.

Reprezentanții Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov au oferit detalii despre stadiul lucrărilor într-o postare publicată marți seara pe Facebook.

Ce probleme întâmpină echipele de intervenție pe Transfăgărășan

Potrivit DRDP Brașov, utilajele lucrează acum într-o zonă extrem de dificilă, unde avalanșele au adus atât cantități mari de zăpadă, cât și bolovani de pe versanți. Condițiile din teren îngreunează înaintarea echipelor care încearcă să elibereze carosabilul înaintea sezonului turistic.

„Deszăpezirea de pe Transfăgărășan a ajuns în punctul cel mai dificil: pe cel mai mare culoar de avalanșă pe traseu. În această zonă, grosimea stratului de zăpadă depășește cinci metri și este plină de bolovani aduși de avalanșe de pe versanți”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Drumarii spun că intervențiile continuă cu ajutorul utilajelor grele, iar ritmul lucrărilor rămâne constant în ciuda condițiilor dificile din munți.

Când estimează autoritățile că va fi redeschis drumul

Reprezentanții instituției susțin că obiectivul rămâne neschimbat, iar autoritățile vor să finalizeze deszăpezirea până la jumătatea lunii iunie.

„Cu toate acestea avansăm într-un ritm susținut prin nămeți, cu ajutorul utilajelor grele, scopul nostru fiind să deszăpezim drumul până la mijlocul lunii iunie”, au afirmat aceștia, potrivit Ziare.com.

DN 7C – Transfăgărășan se numără printre cele mai spectaculoase șosele montane din România, însă circulația pe întreaga lungime a drumului este posibilă doar câteva luni în fiecare an.

Tags:
Citește și...
Bulgaria pregătește noi reguli pentru contribuții și pensii. Guvernul promite taxe neschimbate, dar taie din cheltuielile statului
Externe
Bulgaria pregătește noi reguli pentru contribuții și pensii. Guvernul promite taxe neschimbate, dar taie din cheltuielile statului
Vitaminele luate „după ureche” pot deveni periculoase. Ce se întâmplă în corp când depășești dozele recomandate
Eveniment
Vitaminele luate „după ureche” pot deveni periculoase. Ce se întâmplă în corp când depășești dozele recomandate
Opera lui Brâncuși depășește pragul de 100 de milioane de dolari. Ce loc ocupă acum „Danaida” în clasamentul mondial
Eveniment
Opera lui Brâncuși depășește pragul de 100 de milioane de dolari. Ce loc ocupă acum „Danaida” în clasamentul mondial
Războiul din Ucraina intră într-o etapă tot mai sângeroasă. ONU avertizează că civilii și convoaiele umanitare sunt lovite tot mai des
Externe
Războiul din Ucraina intră într-o etapă tot mai sângeroasă. ONU avertizează că civilii și convoaiele umanitare sunt lovite tot mai des
Fermierii europeni primesc promisiuni de sprijin. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru scăderea presiunii generate de îngrășăminte
Externe
Fermierii europeni primesc promisiuni de sprijin. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru scăderea presiunii generate de îngrășăminte
Orașul rușinii s-a transformat în destinație de lux. Locul din Italia care îi lasă pe turiști fără cuvinte
Eveniment
Orașul rușinii s-a transformat în destinație de lux. Locul din Italia care îi lasă pe turiști fără cuvinte
Iași: O avocată și-a dat în judecată un client pentru o recenzie negativă pe internet. Ce daune i-a cerut și ce a decis instanța
Eveniment
Iași: O avocată și-a dat în judecată un client pentru o recenzie negativă pe internet. Ce daune i-a cerut și ce a decis instanța
CSM avertizează Guvernul pentru a șasea oară. Două judecătorii riscă desființarea din cauza deficitului de personal
Eveniment
CSM avertizează Guvernul pentru a șasea oară. Două judecătorii riscă desființarea din cauza deficitului de personal
Cristiano Ronaldo intră în istorie cu Portugalia. Starul lusitan, convocat pentru al șaselea Mondial
Eveniment
Cristiano Ronaldo intră în istorie cu Portugalia. Starul lusitan, convocat pentru al șaselea Mondial
Ministrul Apărării îl laudă public pe pilotul român care a doborât o dronă în Estonia. Dar apare întrebarea: cât de sigur este să-i fie expuse numele și imaginea?
Eveniment
Ministrul Apărării îl laudă public pe pilotul român care a doborât o dronă în Estonia. Dar apare întrebarea: cât de sigur este să-i fie expuse numele și imaginea?
Ultima oră
22:34 - Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
22:08 - Bulgaria pregătește noi reguli pentru contribuții și pensii. Guvernul promite taxe neschimbate, dar taie din cheltuielile statului
21:59 - Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
21:38 - Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)
21:37 - Vitaminele luate „după ureche” pot deveni periculoase. Ce se întâmplă în corp când depășești dozele recomandate
21:28 - Opera lui Brâncuși depășește pragul de 100 de milioane de dolari. Ce loc ocupă acum „Danaida” în clasamentul mondial
21:19 - Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
21:02 - Oana Gheorghiu încurajează oamenii de bună credință să intre în politică: „Altfel, ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare” (VIDEO)
21:02 - Războiul din Ucraina intră într-o etapă tot mai sângeroasă. ONU avertizează că civilii și convoaiele umanitare sunt lovite tot mai des
20:50 - Palatul Marshall din Timișoara a fost revândut după o tranzacție controversată. Cum a ajuns clădirea la fiul lui Ionelaș Cârpaci