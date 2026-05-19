Lucrările de deszăpezire de pe Transfăgărășan continuă într-unul dintre cele mai dificile puncte ale traseului montan. Drumarii spun că au ajuns în zona celui mai mare culoar de avalanșă, unde stratul de zăpadă depășește cinci metri și îngreunează serios intervențiile.

Reprezentanții Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov au oferit detalii despre stadiul lucrărilor într-o postare publicată marți seara pe Facebook.

Ce probleme întâmpină echipele de intervenție pe Transfăgărășan

Potrivit , utilajele lucrează acum într-o zonă extrem de dificilă, unde avalanșele au adus atât cantități mari de zăpadă, cât și bolovani de pe versanți. Condițiile din teren îngreunează înaintarea echipelor care încearcă să elibereze carosabilul înaintea sezonului turistic.

„Deszăpezirea de pe a ajuns în punctul cel mai dificil: pe cel mai mare culoar de avalanșă pe traseu. În această zonă, grosimea stratului de zăpadă depășește cinci metri și este plină de bolovani aduși de avalanșe de pe versanți”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Drumarii spun că intervențiile continuă cu ajutorul utilajelor grele, iar ritmul lucrărilor rămâne constant în ciuda condițiilor dificile din munți.

Când estimează autoritățile că va fi redeschis drumul

Reprezentanții instituției susțin că obiectivul rămâne neschimbat, iar autoritățile vor să finalizeze până la jumătatea lunii iunie.

„Cu toate acestea avansăm într-un ritm susținut prin nămeți, cu ajutorul utilajelor grele, scopul nostru fiind să deszăpezim drumul până la mijlocul lunii iunie”, au afirmat aceștia, potrivit Ziare.com.

DN 7C – Transfăgărășan se numără printre cele mai spectaculoase șosele montane din România, însă circulația pe întreaga lungime a drumului este posibilă doar câteva luni în fiecare an.