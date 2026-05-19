B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)

Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 mai 2026, 21:59
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
Sursa foto: Captură video B1 TV

Fostul președinte Traian Băsescu a explicat marți, pentru B1 TV, că varianta unui premier tehnocrat nu e o soluție deoarece acesta nu va avea nicio putere și va trebui „să se ducă din sediu în sediu de partid, să vorbească cu președinții de partid, să se roage să-i treacă un act”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV

Băsescu explică de ce premierul tehnocrat nu e o soluție

„Povestea cu tehnocratul este, dați-mi voie să spun, nu vreau să jignesc pe nimeni, o prostie pe care o susțin oameni care nu au experiență sau se fac că nu au experiență.

Nu poți să pui în vârful unui guvern un tehnocrat, care să facă ce? Să se ducă din sediu în sediu de partid, să vorbească cu președinții de partid, să se roage să-i treacă un act sau…

Cum la fel e o inovație care va fi – păcat că unii se pun în situația ridicolă de a susține – „vom trece legile prin inițiative legislative ale miniștrilor care sunt și parlamentari”. Cine spune că ”vom face un aranjament cu ceilalte partide”… Păi voi aveți un protocol de patru partide și nu l-ați putut respecta, l-ați făcut praf. A căzut guvernul. Și vrei să-mi spui câte luni vă va lua să faceți voi un protocol acum? Voi, aceste partide care nu vă mai puteți suporta, nu mai vreți să fiți în alianță”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
Politică
Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
Politică
Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
Oana Gheorghiu încurajează oamenii de bună credință să intre în politică: „Altfel, ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare” (VIDEO)
Politică
Oana Gheorghiu încurajează oamenii de bună credință să intre în politică: „Altfel, ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare” (VIDEO)
Cum răspunde Oana Gheorghiu acuzațiilor PSD privind un „trafic de influență”: „Am devenit un precedent periculos”. Explicațiile vicepremierului (VIDEO)
Politică
Cum răspunde Oana Gheorghiu acuzațiilor PSD privind un „trafic de influență”: „Am devenit un precedent periculos”. Explicațiile vicepremierului (VIDEO)
Israelul se pregătește pentru un nou șoc de la Haga. Cinci oficiali ar putea fi vizați de mandate ICC
Externe
Israelul se pregătește pentru un nou șoc de la Haga. Cinci oficiali ar putea fi vizați de mandate ICC
Directorul INSCOP, reacție după ce Grindeanu i-a criticat cel mai recent sondaj: „Sunt tare curios dacă și de acest lucru sunt nemulțumiți unii lideri PSD”
Politică
Directorul INSCOP, reacție după ce Grindeanu i-a criticat cel mai recent sondaj: „Sunt tare curios dacă și de acest lucru sunt nemulțumiți unii lideri PSD”
Scandal între CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor, după ce România a pierdut un arbitraj și trebuie să plătească 340 de milioane de lei unui constructor italian. Ce spune ministrul Radu Miruță (VIDEO)
Politică
Scandal între CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor, după ce România a pierdut un arbitraj și trebuie să plătească 340 de milioane de lei unui constructor italian. Ce spune ministrul Radu Miruță (VIDEO)
Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem
Politică
Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem
Măsuri de protecție pentru personalul medical. Agresiunile vor fi sancționate cu amendă sau chiar închisoare
Politică
Măsuri de protecție pentru personalul medical. Agresiunile vor fi sancționate cu amendă sau chiar închisoare
Ultima oră
22:40 - Rețea europeană acuzată că transforma cenușă toxică în cărbuni pentru grătar. Ce au descoperit autoritățile italiene
22:34 - Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
22:08 - Bulgaria pregătește noi reguli pentru contribuții și pensii. Guvernul promite taxe neschimbate, dar taie din cheltuielile statului
22:05 - Deszăpezirea Transfăgărășanului intră în cea mai dificilă etapă. Cum arată zona cu troiene de cinci metri (VIDEO)
21:38 - Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)
21:37 - Vitaminele luate „după ureche” pot deveni periculoase. Ce se întâmplă în corp când depășești dozele recomandate
21:28 - Opera lui Brâncuși depășește pragul de 100 de milioane de dolari. Ce loc ocupă acum „Danaida” în clasamentul mondial
21:19 - Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
21:02 - Oana Gheorghiu încurajează oamenii de bună credință să intre în politică: „Altfel, ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare” (VIDEO)
21:02 - Războiul din Ucraina intră într-o etapă tot mai sângeroasă. ONU avertizează că civilii și convoaiele umanitare sunt lovite tot mai des