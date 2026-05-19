Fostul președinte Traian Băsescu a explicat marți, pentru B1 TV, că varianta unui nu e o soluție deoarece acesta nu va avea nicio putere și va trebui „să se ducă din sediu în sediu de partid, să vorbească cu președinții de partid, să se roage să-i treacă un act”.

Băsescu explică de ce premierul tehnocrat nu e o soluție

„Povestea cu tehnocratul este, dați-mi voie să spun, nu vreau să jignesc pe nimeni, o prostie pe care o susțin oameni care nu au experiență sau se fac că nu au experiență.

Nu poți să pui în vârful unui guvern un tehnocrat, care să facă ce? Să se ducă din sediu în sediu de partid, să vorbească cu președinții de partid, să se roage să-i treacă un act sau…

Cum la fel e o inovație care va fi – păcat că unii se pun în situația ridicolă de a susține – „vom trece legile prin inițiative legislative ale miniștrilor care sunt și parlamentari”. Cine spune că ”vom face un aranjament cu ceilalte partide”… Păi voi aveți un protocol de patru partide și nu l-ați putut respecta, l-ați făcut praf. A căzut guvernul. Și vrei să-mi spui câte luni vă va lua să faceți voi un protocol acum? Voi, aceste partide care nu vă mai puteți suporta, nu mai vreți să fiți în alianță”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.