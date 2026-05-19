B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)

Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 mai 2026, 21:38
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Traian Băsescu Sursa foto: Captura video B1TV
Cuprins
  1. Băsescu: Nicușor Dan trebuia să facă o nominalizare de premier
  2. Băsescu: Nu fac o pledoarie pentru PSD, dar…

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că Nicușor Dan, actualul șef de stat, e în afara Constituției deoarece până acum ar fi trebuit să facă o nominalizare de premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Acesta e PSD. „Nu fac o pledoarie pentru PSD”, dar „Constituția are și un spirit, nu numai o formă scrisă”, a precizat Băsescu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Băsescu: Nicușor Dan trebuia să facă o nominalizare de premier

„Dacă luăm în considerație că a trecut primul tur de consultări, eu cred că președintele la ora asta avea obligația să facă o nominalizare. De ce? Pentru că în Constituție nu avem numai litera Constituției, avem și spiritul Constituției. Dacă partidele nu sunt în stare să vină fără condiții în fața președintelui, președintele trebuie să spună: ”dragi partide parlamentare, pentru că nu puteți, eu voi desemna un premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari”.

Aș face lucrul ăsta și aș da 10 zile să vină cu guvernul. Ceea ce face domnul președinte acum este neconstituțional și târie țara într-o situație de instabilitate politică.

Dacă partidul cu cel mai mare număr de voturi nu reușește să facă o majoritate, merge la al doilea partid. Sau merge la al treilea, sau merge în altă parte, dar continuă procesul de a încerca să facă guverne. Nu întâi face două săptămâni de întâlniri informale, ceea nu scrie în Constituție nicăieri, că președintele pierde vremea făcând întâlniri informale. Când țara are guvern căzut e o situație de urgență. Președintele nu pierde vremea, acționează!”, a declarat fostul președinte.

Băsescu: Nu fac o pledoarie pentru PSD, dar…

„Deci, OK, s-au pierdut două săptămâni cu consultări din astea neoficiale, s-a făcut și trecerea în revistă a partidelor în mod oficial. Președintele trebuia să iau o decizie.

Dacă vrea să mai facă un rând de consultări ca să afle care-i partidul cu cel mai mare număr de voturi… îl are. Îmi pare rău. Nu fac o pledoarie pentru PSD, dar sunt niște reguli scrise și nescrise. Constituția are și un spirit, nu numai o formă scrisă”, a mai declarat fostul președinte Traian Băsescu.

Tags:
Citește și...
Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
Politică
Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
Politică
Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
Oana Gheorghiu încurajează oamenii de bună credință să intre în politică: „Altfel, ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare” (VIDEO)
Politică
Oana Gheorghiu încurajează oamenii de bună credință să intre în politică: „Altfel, ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare” (VIDEO)
Cum răspunde Oana Gheorghiu acuzațiilor PSD privind un „trafic de influență”: „Am devenit un precedent periculos”. Explicațiile vicepremierului (VIDEO)
Politică
Cum răspunde Oana Gheorghiu acuzațiilor PSD privind un „trafic de influență”: „Am devenit un precedent periculos”. Explicațiile vicepremierului (VIDEO)
Israelul se pregătește pentru un nou șoc de la Haga. Cinci oficiali ar putea fi vizați de mandate ICC
Externe
Israelul se pregătește pentru un nou șoc de la Haga. Cinci oficiali ar putea fi vizați de mandate ICC
Directorul INSCOP, reacție după ce Grindeanu i-a criticat cel mai recent sondaj: „Sunt tare curios dacă și de acest lucru sunt nemulțumiți unii lideri PSD”
Politică
Directorul INSCOP, reacție după ce Grindeanu i-a criticat cel mai recent sondaj: „Sunt tare curios dacă și de acest lucru sunt nemulțumiți unii lideri PSD”
Scandal între CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor, după ce România a pierdut un arbitraj și trebuie să plătească 340 de milioane de lei unui constructor italian. Ce spune ministrul Radu Miruță (VIDEO)
Politică
Scandal între CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor, după ce România a pierdut un arbitraj și trebuie să plătească 340 de milioane de lei unui constructor italian. Ce spune ministrul Radu Miruță (VIDEO)
Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem
Politică
Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem
Măsuri de protecție pentru personalul medical. Agresiunile vor fi sancționate cu amendă sau chiar închisoare
Politică
Măsuri de protecție pentru personalul medical. Agresiunile vor fi sancționate cu amendă sau chiar închisoare
Ultima oră
22:34 - Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
22:08 - Bulgaria pregătește noi reguli pentru contribuții și pensii. Guvernul promite taxe neschimbate, dar taie din cheltuielile statului
22:05 - Deszăpezirea Transfăgărășanului intră în cea mai dificilă etapă. Cum arată zona cu troiene de cinci metri (VIDEO)
21:59 - Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
21:37 - Vitaminele luate „după ureche” pot deveni periculoase. Ce se întâmplă în corp când depășești dozele recomandate
21:28 - Opera lui Brâncuși depășește pragul de 100 de milioane de dolari. Ce loc ocupă acum „Danaida” în clasamentul mondial
21:19 - Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
21:02 - Oana Gheorghiu încurajează oamenii de bună credință să intre în politică: „Altfel, ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare” (VIDEO)
21:02 - Războiul din Ucraina intră într-o etapă tot mai sângeroasă. ONU avertizează că civilii și convoaiele umanitare sunt lovite tot mai des
20:50 - Palatul Marshall din Timișoara a fost revândut după o tranzacție controversată. Cum a ajuns clădirea la fiul lui Ionelaș Cârpaci