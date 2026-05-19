Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că Nicușor Dan, actualul șef de stat, e în afara Constituției deoarece până acum ar fi trebuit să facă o nominalizare de premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Acesta e PSD. „Nu fac o pledoarie pentru PSD”, dar „Constituția are și un spirit, nu numai o formă scrisă”, a precizat Băsescu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Băsescu: Nicușor Dan trebuia să facă o nominalizare de premier

„Dacă luăm în considerație că a trecut primul tur de , eu cred că președintele la ora asta avea obligația să facă o nominalizare. De ce? Pentru că în Constituție nu avem numai litera Constituției, avem și spiritul Constituției. Dacă partidele nu sunt în stare să vină fără condiții în fața președintelui, președintele trebuie să spună: ”dragi partide parlamentare, pentru că nu puteți, eu voi desemna un premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari”.

Aș face lucrul ăsta și aș da 10 zile să vină cu guvernul. Ceea ce face domnul președinte acum este neconstituțional și târie țara într-o situație de instabilitate politică.

Dacă partidul cu cel mai mare număr de voturi nu reușește să facă o majoritate, merge la al doilea partid. Sau merge la al treilea, sau merge în altă parte, dar continuă procesul de a încerca să facă guverne. Nu întâi face două săptămâni de întâlniri informale, ceea nu scrie în Constituție nicăieri, că președintele pierde vremea făcând întâlniri informale. Când țara are guvern căzut e o situație de urgență. Președintele nu pierde vremea, acționează!”, a declarat fostul președinte.

Băsescu: Nu fac o pledoarie pentru PSD, dar…

„Deci, OK, s-au pierdut două săptămâni cu consultări din astea neoficiale, s-a făcut și trecerea în revistă a partidelor în mod oficial. Președintele trebuia să iau o decizie.

Dacă vrea să mai facă un rând de consultări ca să afle care-i partidul cu cel mai mare număr de voturi… îl are. Îmi pare rău. Nu fac o pledoarie pentru PSD, dar sunt niște reguli scrise și nescrise. Constituția are și un spirit, nu numai o formă scrisă”, a mai declarat fostul președinte Traian Băsescu.