Vitaminele luate „după ureche” pot deveni periculoase. Ce se întâmplă în corp când depășești dozele recomandate

Răzvan Adrian
19 mai 2026, 21:37
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Vitaminele nu sunt lipsite de riscuri
  2. Vitaminele care se acumulează în corp sunt cele mai problematice
  3. Cine este mai expus la toxicitate
  4. Când trebuie cerut ajutor medical

Vitaminele sunt esențiale pentru funcționarea organismului, însă administrate în cantități prea mari pot provoca efecte toxice. Specialiștii avertizează că riscurile excesului de suplimente poate duce la greață, erupții pe piele, probleme hepatice, convulsii sau, în cazuri grave, chiar accident vascular cerebral.

Vitaminele nu sunt lipsite de riscuri

Multe persoane iau vitamine preventiv, fără analize și fără recomandarea unui medic, plecând de la ideea că „nu au ce să strice”. În realitate, excesul poate deveni periculos, mai ales când dozele sunt mari sau când suplimentele sunt luate pe termen lung.

Potrivit Verywell Health, supradozarea cu vitamine poate afecta organismul în moduri diferite, în funcție de tipul vitaminei și de cantitatea administrată. Unele suplimente pot crește riscul de fracturi, altele pot afecta ficatul, iar în anumite situații pot apărea complicații severe.

Excesul de vitamine poate deveni toxic atunci când organismul nu mai reușește să gestioneze cantitățile administrate, iar acest exces de vitamine este mai periculos în cazul suplimentelor luate fără control medical, informează Click!, citând verywellhealth.

Printre riscurile menționate se află creșterea mortalității asociată cu doze mari de vitamina E, riscul de cancer în cazul unor doze ridicate de vitamine A, B6 și B12, dar și probleme în sarcină, mai ales în cazul vitaminei A.

Vitaminele care se acumulează în corp sunt cele mai problematice

Vitaminele se împart în două mari categorii: liposolubile și hidrosolubile. Cele liposolubile se dizolvă în grăsimi și rămân mai mult timp în organism, motiv pentru care pot ajunge mai ușor la niveluri toxice dacă sunt luate în exces.

În această categorie intră vitaminele A, D, E și K. Prea multă vitamina A poate provoca descuamarea pielii, probleme hepatice, pierderea vederii sau creșterea presiunii în interiorul craniului. Excesul de vitamina D poate duce la urinare excesivă, convulsii, comă sau fragilizarea oaselor. În cazul vitaminei E, dozele prea mari pot crește riscul de sângerări și accident vascular cerebral.

Vitaminele hidrosolubile, cum sunt vitamina C și cele din complexul B, sunt eliminate mai ușor prin urină. Totuși, nici acestea nu trebuie luate fără limită. Supradozarea poate provoca simptome greu de legat imediat de suplimente, precum greață, vărsături, diaree sau erupții cutanate.

Cine este mai expus la toxicitate

Riscul nu este același pentru toată lumea. Copiii sunt vulnerabili mai ales pentru că multe suplimente arată ca bomboanele sau jeleurile și pot fi ingerate accidental. Bebelușii pot fi afectați dacă mamele care alăptează iau anumite suplimente în exces, iar formulele pentru prematuri pot conține cantități mai mari de vitamina D.

Femeile însărcinate trebuie să fie deosebit de atente la vitamina A, deoarece dozele mari în primul trimestru pot provoca probleme grave fătului sau pot crește riscul de pierdere a sarcinii.

Și persoanele în vârstă pot reacționa diferit la suplimente, deoarece organismul lor poate metaboliza și elimina substanțele într-un ritm schimbat. De asemenea, cei care combină multivitamine cu suplimente separate au un risc mai mare să depășească dozele recomandate fără să își dea seama.

Când trebuie cerut ajutor medical

Dacă o persoană suspectează că a luat prea multe vitamine, recomandarea este să ceară rapid sfatul unui specialist sau să contacteze serviciile de urgență în cazul simptomelor severe, precum dificultăți de respirație sau convulsii.

Specialiștii recomandă ca suplimentele să fie păstrate în locuri sigure, departe de copii și animale, ideal în dulapuri închise sau la înălțime. Înainte de a începe administrarea unor vitamine, este indicată o discuție cu medicul, mai ales în cazul sarcinii, alăptării, dietelor restrictive sau bolilor cronice.

Pentru majoritatea persoanelor sănătoase, o alimentație echilibrată oferă cantitățile necesare de vitamine. Suplimentele pot fi utile în anumite situații, dar nu ar trebui tratate ca produse complet inofensive. Diferența dintre un ajutor pentru organism și un risc pentru sănătate stă, de multe ori, în doză.

