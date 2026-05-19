Opera lui Brâncuși depășește pragul de 100 de milioane de dolari. Ce loc ocupă acum „Danaida” în clasamentul mondial

Iulia Petcu
19 mai 2026, 21:28
Cuprins
  1. „Danaida” a depășit recordurile istorice ale sculpturilor lui Giacometti
  2. Cine a inspirat celebra sculptură a lui Brâncuși
  3. Cum a crescut valoarea operei în ultimele decenii

Sculptura „Danaida”, realizată de Constantin Brâncuși, a stabilit un nou record impresionant pe piața internațională de artă. Opera a fost vândută la o licitație organizată de Christie’s pentru 107,6 milioane de dolari și a urcat direct pe locul al doilea în clasamentul celor mai scumpe sculpturi adjudecate vreodată.

„Danaida” a depășit recordurile istorice ale sculpturilor lui Giacometti

Până la această licitație, primele trei poziții din clasamentul celor mai scumpe sculpturi erau ocupate exclusiv de operele lui Alberto Giacometti. „Danaida” a depășit însă lucrarea „L’homme qui marche I”, adjudecată în 2010 pentru 104,3 milioane de dolari.

Singura sculptură care rămâne înaintea operei lui Brâncuși este „L’homme au doigt”, vândută în 2015 pentru 141,3 milioane de dolari, tot la Christie’s din New York.

Exemplarul cumpărat acum provine dintr-o serie de variante din bronz realizate de Brâncuși între anii 1913 și 1918. Potrivit casei de licitații, piesa adjudecată luni era singura versiune aurită aflată încă într-o colecție privată.

Cine a inspirat celebra sculptură a lui Brâncuși

Chipul reprezentat în „Danaida” îi aparține artistei maghiare Margit Pogany, pe care Brâncuși a cunoscut-o la Paris în 1910. Sculptorul i-a reinterpretat trăsăturile într-o formă stilizată, acoperită cu foiță de aur și completată de arcade largi care definesc ochii operei.

„Aurul rezervat feţei şi patina neagră a părului conferă chipului o eleganţă meditativă şi un rafinament apropiate de arta budistă din Extremul Orient, pe care Brâncuşi o admira la Muzeul Guimet”, a explicat Marielle Tabart, expertă în opera sculptorului, citată pe site-ul Centrului Pompidou.

Mai multe versiuni ale sculpturii se află astăzi în colecțiile unor instituții importante, printre care Tate, Philadelphia Museum of Art și Kunst Museum din Winterthur, relatează Digi24.

Cum a crescut valoarea operei în ultimele decenii

Sculptura turnată în 1913 a fost cumpărată inițial de bancherul Eugene Meyer și soția sa Agnes, apropiați ai artistului și susținători ai operei sale. Lucrarea a rămas în familia lor până în 2002, când a fost cumpărată de magnatul media S.I. Newhouse Jr.

La acel moment, „Danaida” fusese achiziționată pentru 18,2 milioane de dolari și devenise deja cea mai scumpă sculptură vândută vreodată la licitație. În mai puțin de un sfert de secol, valoarea operei s-a multiplicat de aproape șase ori, iar noul proprietar rămâne necunoscut, după ce a licitat prin telefon.

