Ce trebuie să eviți cu orice preț de Izvorul Tămăduirii. Tradiții și semnificații în Vinerea Luminată

Ana Beatrice
17 apr. 2026, 09:27
Sursă foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Ce nu este bine să faci de Izvorul Tămăduirii
  2. De ce este Izvorul Tămăduirii o sărbătoare atât de importantă

Credincioșii ortodocși marchează pe 17 aprilie Izvorul Tămăduirii, o zi închinată Maica Domnului și vindecării, atât trupești, cât și sufletești. Cu acest prilej, mulți merg la biserică pentru slujbele de sfințire a apei, considerată purtătoare de har. Totodată, participă la momente de rugăciune și reculegere, în căutarea liniștii interioare și a echilibrului spiritual. Descoperă ce obiceiuri este bine să eviți pentru a trăi această zi cu respect și semnificație profundă.

Ce nu este bine să faci de Izvorul Tămăduirii

În Vinerea Luminată, Izvorul Tămăduirii este o zi cu o puternică încărcătură spirituală pentru credincioși. Ea marchează atât bucuria reînnoirii sufletești după Învierea Domnului, cât și respectarea unor tradiții păstrate cu grijă de-a lungul timpului. În același timp, este văzută ca o zi a vindecării și a binecuvântării, trăită în liniște, rugăciune și reculegere profundă.

„Potrivit obiceiurilor străvechi, în această zi trebuie evitate activitățile gospodărești solicitante, precum spălatul rufelor, curățenia generală sau munca la câmp. Tradiția spune că astfel de îndeletniciri pot tulbura liniștea spirituală a zilei, motiv pentru care timpul este dedicat rugăciunii, participării la slujbe și menținerii echilibrului sufletesc.

Un alt aspect important îl reprezintă respectul față de apa sfințită, considerată purtătoare de har și protecție. Agheasma Mică trebuie folosită cu evlavie, iar păstrarea ei este asociată, în credința populară, cu protecția spirituală pe tot parcursul anului. Apa sfințită este utilizată în momente de boală, încercare sau dificultate, fiind percepută ca un sprijin spiritual. În anumite regiuni, tradiția recomandă evitarea deplasărilor lungi sau a activităților riscante, existând convingerea că această zi ar trebui petrecută în liniște, alături de familie și în apropierea bisericii, sub semnul ocrotirii divine.”, a transmis părintele Marius Oblu pentru Digi24.ro

De ce este Izvorul Tămăduirii o sărbătoare atât de importantă

Puține sărbători din calendarul ortodox au o încărcătură spirituală atât de profundă precum Izvorul Tămăduirii. Originile acestei zile datează încă din a doua jumătate a primului mileniu.

Această zi nu vorbește doar despre credință, ci despre vindecare, speranță și prezența divină în viața oamenilor. Elementul central este apa, simbol al vieții și al curățării sufletești, considerată purtătoare de har, potrivit sursei menționate.
În tradiția Bisericii, Iisus Hristos este numit „Izvorul vieții”, iar Maica Domnului este cinstită ca „Izvor al tămăduirilor”, prin care se revarsă darul vindecării asupra credincioșilor. Totodată, la baza acestei sărbători stă o legendă veche, transmisă din generație în generație, care îi explică originea și îi întărește semnificația spirituală.
