Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat vineri seară salvarea arborilor seculari din jurul municipiului Iaşi care fuseseră marcaţi şi urmau să fie tăiaţi. Anunţul, făcut pe Facebook, menţionează că „arborii seculari identificaţi pe teren atunci au fost salvaţi” şi că „Vor fi abori lăsaţi pentru biodiversitate”.

Ce măsuri au fost anunţate

Potrivit declaraţiilor , Diana Buzoianu, arborii seculari identificaţi anterior pe teren au fost salvaţi. Ministrul a relatat că „Acum câteva săptămâni am mers la Iaşi, pe teren, cu Direcţia Silvică Iaşi şi cu Asociaţia Codrii Iaşilor pentru a vedea arbori seculari care fuseseră marcaţi şi urmau să fie tăiaţi din pădurile din jurul oraşului” şi că a cerut aplicarea criteriilor obiective pentru a proteja acei arbori.

a subliniat că „Munca de zi cu zi la Minister e uneori cu reforme şi decizii cu impact la nivel naţional. Alte ori este despre decizii care se simt la nivel local, decizii de salvat câţiva arbori seculari” şi a mulţumit „Asociaţiei Codrii Iaşilor pentru atenţionarea lansată şi directorului direcţiei silvice Iaşi pentru mobilizarea experţilor într-un timp scurt şi decizia de a salva aceste comori naturale”, potrivit declaraţiilor publicate pe Facebook.

Ce solicită Asociaţia Codrii Iaşilor

Asociaţia Codrii Iaşilor a lansat o petiţie prin care cere demararea de urgenţă a procedurilor pentru desemnarea Sit-ului Natura 2000 Pădurea Bârnova Repedea, situat în imediata vecinătate a Iaşiului, în Parc Natural. Petiţia argumentează necesitatea protecţiei zonelor verzi pentru locuitorii urbani şi pentru conservarea speciilor protejate.

În textul petiţiei se arată că „Iaşiul este primul judeţ din ţară care a ajuns la 1.000.000 de locuitori. Aglomerarea urbană din jurul oraşului Iaşi comasează 500.000 dintre aceştia, fiind astfel a doua cea mai mare aglomerare urbană din ţară, din păcate şi una dintre cele mai poluate. Aceşti oameni au nevoie de natură pentru recreere, de o oază de verdeaţă şi aer curat lângă oraşul lor, nu de lemn exploatat şi urme de TAF-uri”.

Care este contextul şi ce riscuri există

Potrivit organizaţiei, la sud de oraş există pădurea Bârnova-Dobrovăţ, codri seculari, o rămăşiţă a istoricilor Codrii ai Iaşilor, de care mii de ieşeni se bucură la fiecare sfârşit de săptămână. Asociaţia afirmă că pe această zonă se suprapun două sit-uri Natura 2000, ceea ce îi atestă valoarea pentru conservarea biodiversităţii, iar unele specii protejate au fost descoperite recent pentru România.

Organizaţia avertizează însă că pădurea este exploatată în regim de producţie „strict economic, pe 99% din suprafaţă” şi că amenajamentul silvic în vigoare, aflat „în anul 3 din 10”, a stârnit revolta ieşenilor prin amploarea şi agresivitatea tăierilor. Reprezentanţii susţin că „ multi-seculari, cu o valoare inestimabilă pentru ieşeni, pentru biologi, au fost puşi la pământ, uneori pentru a fi transformaţi în lemn de foc”, citează Digi24.