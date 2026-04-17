Ministrul Mediului anunță salvarea arborilor seculari de lângă Iași. Cum au fost opriți copacii marcați pentru tăiere (FOTO)

Ministrul Mediului anunță salvarea arborilor seculari de lângă Iași. Cum au fost opriți copacii marcați pentru tăiere (FOTO)

17 apr. 2026, 23:57
sursa foto: Facebook/Diana Buzoianu
Cuprins
  1. Ce măsuri au fost anunţate
  2. Ce solicită Asociaţia Codrii Iaşilor
  3. Care este contextul şi ce riscuri există

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat vineri seară salvarea arborilor seculari din jurul municipiului Iaşi care fuseseră marcaţi şi urmau să fie tăiaţi. Anunţul, făcut pe Facebook, menţionează că „arborii seculari identificaţi pe teren atunci au fost salvaţi” şi că „Vor fi abori lăsaţi pentru biodiversitate”.

Ce măsuri au fost anunţate

Potrivit declaraţiilor ministrului Mediului, Diana Buzoianu, arborii seculari identificaţi anterior pe teren au fost salvaţi. Ministrul a relatat că „Acum câteva săptămâni am mers la Iaşi, pe teren, cu Direcţia Silvică Iaşi şi cu Asociaţia Codrii Iaşilor pentru a vedea arbori seculari care fuseseră marcaţi şi urmau să fie tăiaţi din pădurile din jurul oraşului” şi că a cerut aplicarea criteriilor obiective pentru a proteja acei arbori.

Diana Buzoianu a subliniat că „Munca de zi cu zi la Minister e uneori cu reforme şi decizii cu impact la nivel naţional. Alte ori este despre decizii care se simt la nivel local, decizii de salvat câţiva arbori seculari” şi a mulţumit „Asociaţiei Codrii Iaşilor pentru atenţionarea lansată şi directorului direcţiei silvice Iaşi pentru mobilizarea experţilor într-un timp scurt şi decizia de a salva aceste comori naturale”, potrivit declaraţiilor publicate pe Facebook.

Ce solicită Asociaţia Codrii Iaşilor

Asociaţia Codrii Iaşilor a lansat o petiţie prin care cere demararea de urgenţă a procedurilor pentru desemnarea Sit-ului Natura 2000 Pădurea Bârnova Repedea, situat în imediata vecinătate a Iaşiului, în Parc Natural. Petiţia argumentează necesitatea protecţiei zonelor verzi pentru locuitorii urbani şi pentru conservarea speciilor protejate.

În textul petiţiei se arată că „Iaşiul este primul judeţ din ţară care a ajuns la 1.000.000 de locuitori. Aglomerarea urbană din jurul oraşului Iaşi comasează 500.000 dintre aceştia, fiind astfel a doua cea mai mare aglomerare urbană din ţară, din păcate şi una dintre cele mai poluate. Aceşti oameni au nevoie de natură pentru recreere, de o oază de verdeaţă şi aer curat lângă oraşul lor, nu de lemn exploatat şi urme de TAF-uri”.

Care este contextul şi ce riscuri există

Potrivit organizaţiei, la sud de oraş există pădurea Bârnova-Dobrovăţ, codri seculari, o rămăşiţă a istoricilor Codrii ai Iaşilor, de care mii de ieşeni se bucură la fiecare sfârşit de săptămână. Asociaţia afirmă că pe această zonă se suprapun două sit-uri Natura 2000, ceea ce îi atestă valoarea pentru conservarea biodiversităţii, iar unele specii protejate au fost descoperite recent pentru România.

Organizaţia avertizează însă că pădurea este exploatată în regim de producţie „strict economic, pe 99% din suprafaţă” şi că amenajamentul silvic în vigoare, aflat „în anul 3 din 10”, a stârnit revolta ieşenilor prin amploarea şi agresivitatea tăierilor. Reprezentanţii susţin căarbori multi-seculari, cu o valoare inestimabilă pentru ieşeni, pentru biologi, au fost puşi la pământ, uneori pentru a fi transformaţi în lemn de foc”, citează Digi24.

Citește și...
„Bătaie de joc” la Comisia de Mediu. Reprezentanții SALROM dau vina pe castori pentru dezastrul de la Praid
Eveniment
„Bătaie de joc” la Comisia de Mediu. Reprezentanții SALROM dau vina pe castori pentru dezastrul de la Praid
Au trecut 6 luni de la explozia blocului din Rahova. Drama locatarilor din Sectorul 5, care au rămas doar cu declarațiile din partea autorităților. Aceștia au ieșit să protesteze: „Nu s-a schimbat absolut nimic”
Eveniment
Au trecut 6 luni de la explozia blocului din Rahova. Drama locatarilor din Sectorul 5, care au rămas doar cu declarațiile din partea autorităților. Aceștia au ieșit să protesteze: „Nu s-a schimbat absolut nimic”
„Ofertă specială” în Giurgiu pentru vitezomani. Cum a rămas un „pilot” fără permis după ce a confundat DN5 cu pista de decolare
Eveniment
„Ofertă specială” în Giurgiu pentru vitezomani. Cum a rămas un „pilot” fără permis după ce a confundat DN5 cu pista de decolare
Depinde Europa de petrolul din Golful Persic? Explicația lui Mihai Daraban, după redeschiderea Strâmtorii Ormuz: „Nu mai înțelegem nimic din ce e real și ce e ireal” (VIDEO)
Eveniment
Depinde Europa de petrolul din Golful Persic? Explicația lui Mihai Daraban, după redeschiderea Strâmtorii Ormuz: „Nu mai înțelegem nimic din ce e real și ce e ireal” (VIDEO)
Jaf la Institutul Oncologic București descoperit de Curtea de Conturi. Unde au ajuns banii strânși de Rogobete din buzunarele cetățenilor
Eveniment
Jaf la Institutul Oncologic București descoperit de Curtea de Conturi. Unde au ajuns banii strânși de Rogobete din buzunarele cetățenilor
Zi cu două cutremure în România, la câteva ore distanță. Unde au avut loc
Eveniment
Zi cu două cutremure în România, la câteva ore distanță. Unde au avut loc
Destinația ieftină de lângă România, care i-a uimit pe vloggerii Cristi și Ralu: „N-am mai văzut în viața mea așa ceva”
Eveniment
Destinația ieftină de lângă România, care i-a uimit pe vloggerii Cristi și Ralu: „N-am mai văzut în viața mea așa ceva”
ANAF intră peste românii care închiriază pe Airbnb și Booking: „Toți sunt supărați că de ce i-am prins acum”
Eveniment
ANAF intră peste românii care închiriază pe Airbnb și Booking: „Toți sunt supărați că de ce i-am prins acum”
Bărbat găsit împușcat într-o locuință din Buzău. Poliția ia în calcul o sinucidere
Eveniment
Bărbat găsit împușcat într-o locuință din Buzău. Poliția ia în calcul o sinucidere
DENT ESTET: Dinți ficși în 24 de ore – Soluția pentru un zâmbet estetic și funcțional într-o zi
Eveniment
DENT ESTET: Dinți ficși în 24 de ore – Soluția pentru un zâmbet estetic și funcțional într-o zi
00:20 - Scandal la nivelul MApN. Contract controversat de 3 miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei. Radu Miruță vizat de acuzații grave (presa internațională)
23:34 - O nouă piesă lansată de „Frații Velea” provoacă dezbateri aprinse online. Experții avertizează asupra riscurilor expunerii minorilor la un limbaj inadecvat
23:16 - Ministrul Agriculturii fotografiat cu o valiză Louis Vuitton de 5.000 de euro. Barbu spune că nu cunoaște brandul
22:41 - România pregătește revoluția digitală. Cum se schimbă buletinul și semnătura în 2026
22:40 - George Simion îl reșapează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Cum comentează senatorul Petrișor Peiu
22:07 - Dominic Fritz anunță concedieri masive: 102 posturi, desființate. Câți bani se economisesc la buget
22:06 - Guvernatorul „Deltei Dunării” a fost revocat din funcție. Bogdan-Ioachim Bulete a fost înlocuit cu directorul APIA Tulcea
22:03 - „Bătaie de joc” la Comisia de Mediu. Reprezentanții SALROM dau vina pe castori pentru dezastrul de la Praid
21:51 - Au trecut 6 luni de la explozia blocului din Rahova. Drama locatarilor din Sectorul 5, care au rămas doar cu declarațiile din partea autorităților. Aceștia au ieșit să protesteze: „Nu s-a schimbat absolut nimic”
21:34 - Simplii cetățeni plătesc pentru criza bugetară. Guvernul alocă aproape 2 milioane de euro pentru mașini noi la SPP