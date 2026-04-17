Urmează concedieri masive. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a înaintat Consiliului Local o propunere de reorganizare a aparatului administrativ, care prevede desființarea a 102 posturi ocupate. Potrivit unui comunicat oficial, măsura ar urma să reducă cheltuielile bugetare cu aproximativ 13 milioane de lei pe an.

Urmează concedieri masive. De ce se desființează aceste posturi în administrația locală

Decizia vine în contextul aplicării prevederilor OUG nr. 7/2026, care impune reducerea cu până la 30% a numărului maxim de posturi din instituțiile publice. Autoritățile locale susțin că această reorganizare are ca scop eficientizarea aparatului administrativ și reducerea cheltuielilor, potrivit .

Posturile vizate sunt distribuite în mai multe structuri ale administrației locale, inclusiv în Aparatul de Specialitate al Primarului, Direcția Fiscală, Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar, Sport Club Municipal și Poliția Locală.

Unde vor fi eliminate cele mai multe posturi

Cea mai mare reducere este propusă la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului, unde din totalul de 494 de posturi existente, 72 ar urma să fie desființate. Dintre acestea:

8 sunt funcții de conducere (4 ocupate),

62 sunt funcții de execuție (27 ocupate),

2 sunt funcții contractuale (toate ocupate).

În paralel, este prevăzută și înființarea unui post de director general.

În celelalte structuri, reducerile propuse sunt următoarele:

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara: 32 de posturi (18 ocupate și 17 vacante);

Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar: 24 de posturi (8 ocupate și 16 vacante), împreună cu desființarea acestei structuri;

Sport Club Municipal: 10 posturi (1 ocupat și 9 vacante);

Direcția Generală Poliția Locală Timișoara: 86 de posturi (42 ocupate și 44 vacante).

Cum a evoluat organigrama Primăriei în ultimii ani

„Primarul Dominic a inițiat procesul de eficientizare al Aparatului de Specialitate încă din anul 2021, când organigrama număra 644 de posturi. Numărul a fost redus succesiv la 535, apoi la 494, ajungând la 423 de posturi, conform propunerii curente”, se mai arată în comunicat.