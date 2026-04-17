„Bătaie de joc" la Comisia de Mediu. Reprezentanții SALROM dau vina pe castori pentru dezastrul de la Praid

17 apr. 2026, 22:03
Cuprins
  1. Ce a afirmat deputatul Adrian Giurgiu în Comisia de Mediu
  2. Ce spune ministrul Irineu Darău despre responsabilitatea SALROM

Deputatul Adrian Giurgiu a declarat în Comisia de Mediu că reprezentanți ai SALROM au început „să dea vina pe castori” pentru dezastrul de la Salina Praid, după ce mina s-a prăbușit din cauza inundațiilor provocate de râul Corund începând din vara anului 2025. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a calificat SALROM drept „un exemplu de neasumare a consecințelor”.

Ce a afirmat deputatul Adrian Giurgiu în Comisia de Mediu

Deputatul Adrian Giurgiu a relatat că în cadrul Comisiei de Mediu reprezentanții implicați în gestionarea situației de la Salina Praid „au început să dea vina pe castori”.

„Am cerut o anchetă, i-am invitat în comisie, ne-au rugat să mutăm ședința cu o oră mai târziu. După ce a intrat toată comisia în ședință și i-am așteptat, au trimis pe Zoom alte persoane care nu aveau în atribuții strict Salina Praid. Nu mai dădeau vina de la unul la altul, că știau că-s amândoi în ședință, și au început să dea vina pe castori. Cam la nivelul acesta de iresponsabilitate și de batjocură au ajuns anumiți oameni plătiți cu salarii foarte mari”, a declarat Giurgiu, catalogând situația drept „bătaie de joc”.

Parlamentarul a subliniat efectele pentru comunitate și sectorul turistic: „peste 90% din activitățile turistice de la Praid s-au închis”.

Ce spune ministrul Irineu Darău despre responsabilitatea SALROM

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a caracterizat SALROM drept „un exemplu de neasumare a consecințelor”. Potrivit declarațiilor lui Darău, situația implică probleme de responsabilitate managerială: „Relativ de curând am efectuat niște înlocuiri în Consiliul de Administrație. Cu niște contracte în beton, cei care conduc, directorii, nu sunt trași la răspundere pentru rezultatele lor, reușesc să rămână foarte mult timp în funcții, indiferent de ce se întâmplă. Prin toate mijloacele legale, cred că trebuie să existe consecințe”, a afirmat Darău, potrivit stirileprotv.ro.

Declarațiile ministrului au fost făcute în contextul în care Salina Praid s-a prăbușit, grav afectată de inundații provocate de râul Corund începând din vara anului 2025, fiind declarată stare de alertă în zonă. Atât criticile deputatului Adrian Giurgiu, cât și observațiile ministrului Irineu Darău subliniază cererea de clarificări și posibile măsuri legale sau administrative împotriva responsabililor din SALROM.

