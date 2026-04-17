Acasa » Eveniment » Au trecut 6 luni de la explozia blocului din Rahova. Drama locatarilor din Sectorul 5, care au rămas doar cu declarațiile din partea autorităților. Aceștia au ieșit să protesteze: „Nu s-a schimbat absolut nimic”

Ana Maria
17 apr. 2026, 21:51
Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană
Cuprins
  1. Explozia devastatoare din Rahova: Cum trăiesc, de fapt, oamenii rămași fără case
  2. Explozia devastatoare din Rahova: De ce spun oamenii afectați
  3. Ce se întâmplă cu școala afectată de explozie
  4. Explozia devastatoare din Rahova: Sunt măsurile Primăriei Sectorului 5 suficiente?
  5. Este acesta un avertisment pentru toți românii?

La șase luni de la explozia devastatoare din Rahova, bilanțul pentru zeci de familii este unul dur: promisiuni multe, soluții aproape inexistente. Oamenii spun că Primăria Sectorului 5 nu a reușit să ofere un plan clar pentru revenirea în locuințe, iar situația a rămas blocată.

Nemulțumiți, locatarii au ieșit să protesteze, cer explicații și acuză lipsa implicării reale din partea autorităților locale, potrivit DCNews.

Explozia devastatoare din Rahova: Cum trăiesc, de fapt, oamenii rămași fără case

Dimineața de 17 octombrie, ora 09:07, a fost momentul în care viața a aproximativ 50 de familii s-a schimbat radical. Explozia a ucis pe loc trei femei, iar o a patra victimă a murit ulterior, în decembrie. Mai multe persoane au fost rănite.

În urma deflagrației, 54 de apartamente au fost distruse complet, iar 36 de autoturisme au fost avariate sau distruse.

Astăzi, oamenii locuiesc în chirii temporare, plătite pe termen limitat, fără să știe dacă și când se vor putea întoarce acasă.

De schimbat nu s-a schimbat absolut nimic. Totul este la fel”, a declarat Iuliana C., una dintre persoanele afectate de explozie.

Ea descrie și momentele dramatice din ziua exploziei: „M-am așezat pe pat și în momentul acela s-a auzit o bubuitură. Am sărit practic cu blocul, am simțit o săritură în aer. Apoi încă o bubuitură care a aruncat toate draperiile, toate geamurile, ușile. Apoi apartamentul s-a umplut de un fum negru”.

Mulți au fugit atunci doar cu hainele de pe ei.

Explozia devastatoare din Rahova: De ce spun oamenii afectați

Deși în primele zile după tragedie a existat o mobilizare generală, oamenii spun că sprijinul s-a evaporat rapid, iar autoritățile locale nu au continuat să îi susțină în mod real.

„Într-adevăr la început a fost mobilizare generală atât la Primăria Capitalei, DGSMB, Crucea Roșie, Salvați Copiii… s-au mobilizat și ne-au ajutat exemplar. Noi suntem cu chirie prin ONG-ul Habitat. Au fost donații, dar nu cât să pot să trimit copilul la școală. Am primit o zi, două până am reușit să ne cumpărăm ceva”, a mai povestit Iuliana C.

În plus, recuperarea bunurilor a devenit imposibilă: „De recuperat din casă n-am recuperat absolut nimic. Cu hainele pe care am plecat pe mine, cu acelea am rămas”.

Pentru mulți, concluzia este una amară: fără asigurare, statul nu intervine suficient, iar oamenii ajung să se descurce singuri.

Ce se întâmplă cu școala afectată de explozie

Problemele nu se opresc numai la locuințe. Școala din apropiere a fost afectată serios, iar elevii sunt nevoiți să învețe în condiții improprii. Deși clădirea a fost reparată, cursurile nu au revenit la normal, iar programul este redus.

„Copilul nu are ce învăța în două ore și jumătate. Nu are cum să se respecte o programă”, spune aceeași locatară.

Explozia devastatoare din Rahova: Sunt măsurile Primăriei Sectorului 5 suficiente?

Autoritățile locale au anunțat o serie de măsuri administrative, precum decontarea reconectării la utilități și scutirea de taxe și impozite locale. De asemenea, au existat întâlniri cu reprezentanții locatarilor. Însă, în lipsa unui plan concret pentru refacerea blocului, aceste decizii sunt considerate insuficiente de către oameni.

Criticile vizează direct Primăria Sectorului 5, pe care locatarii o acuză că nu a reușit să gestioneze eficient situația nici la șase luni de la tragedie.

Este acesta un avertisment pentru toți românii?

Cazul Rahova scoate în evidență o problemă mai largă. În momente critice, sprijinul statului este limitat și, de cele mai multe ori, temporar. Pentru cei afectați, lecția este dură: fără o asigurare a locuinței, riscul de a rămâne fără nimic devine real.

În Sectorul 5 unde oamenii spun că au fost lăsați să se descurce singuri, concluzia este una simplă: în lipsa prevenției, fiecare devine „fiul ploii”.

