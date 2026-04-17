Florin Barbu, a fost fotografiat în vreme ce plimba o valiză Louis Vuitton. El a declarat că nu cunoaște brandul, deși este unul dintre cele mai renumite la nivel mondial.

Ministrul Agriculturii a fost surprins și fotografiat în timp ce ducea o valiză , estimată la aproximativ 5.000 de euro. Imaginea a fost surprinsă în aeroportul din Baia Mare, de un cetățean care a transmis poza către presă. Chestionat pe acest subiect, Florin Barbu a afirmat că nu cunoaște brandul de lux, deși este celebru la nivel global, fiind unul dintre cele mai scumpe.

Mai mult, ministrul a afirmat că nu știe nici cât costă valiza, spunând că a primit-o cadou din partea soției la aniversarea de 45 de ani. În schimb, a apreciat calitățile acestia, precizând că-i este foarte utilă la deplasările pe care le face lunar la Bruxelles.

„E un cadou primit de ziua mea de la familie, la împlinirea a 45 de ani. Nu cunosc marca, nu știu cât costă. O să întreb pe soția mea dacă e original sau copie. E un cadou foarte util pentru că fac foarte multe drumuri la Bruxelles. De altfel, eu sunt singurul ministru care merge în fiecare lună la consiliile UE”, a spus Florin Barbu pentru G4media.

Cei care au văzut imaginile susțin că este vorba despre o valiză Louis Vuitton Horizon 55, care se vinde cu aproape 5.000 de euro.

Luxul la politicienii români

Deși în declarațiile de avere dau impresia că ar fi niște sărăntoci, fără case, mașini sau alte bunuri de valoare, politicienii români își etalează luxul ori de câte ori au ocazia. Presa a relatat, de-a lungul timpului, despre numeroase cazuri ale unor miniștri, parlamentari sau primari care se afișează cu bunuri care depășesc mult veniturile pe care le declară.

Cazul primarului din Brebu Nou, o comună de 166 de locuitori din Caraș Severin care vine la serviciu cu elicopterul de 800.000 de euro este de notorietate. Un alt caz celebru este al fostului primar PNL din Mangalia, , judecat pentru corupție. Procurorii l-au acuzat că primea mită în haine scumpe, pe care le comanda de pe site-urile unor branduri exclusiviste.

Fostul premier și actualul lider al PSD, Sorin Grindeanu, au fost fotografiați purtând pantofi cu talpă roșie, specifică celebrului brand Louboutin. Aceștia sunt estimați la aproximativ 1.000 de euro perechea. Directorul CFR Ion Simu a fost fotografiat, de asemenea, având la mână un ceas Patek Philippe cu o valoare de achiziție de peste 100.000 de dolari pe site-urile de profil. El a spus că ar fi vorba despre o copie ieftină, turcească.

Costel Grojdea, un funcționar de provincie, promovat în funcția de șef a Inspecția Muncii ( ) București fost fotografiat la volanul unui Lamborghini Urus de 300.000 de euro.