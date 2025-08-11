B1 Inregistrari!
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe

Răzvan Adrian
11 aug. 2025, 18:59
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
Sursa foto: Instagram - @andreeaberecleanu

După un weekend petrecut pe litoral alături de soțul ei, medicul estetician Constantin Stan, Andreea Berecleanu a revenit în București cu o experiență pe care nu o avea în plan.

Trenul cu care trebuia să se întoarcă a fost anulat, iar în locul lui a venit o garnitură CFR modernizată, parte din noile investiții ale companiei.

Cuprins:

  • Ce postare a făcut vedeta pe Instagram despre situația întâmpinată
  • Ce garnitură a „nimerit” Andreea Berecleanu

Ce postare a făcut vedeta pe Instagram despre situația întâmpinată

Andreea Berecleanu a povestit incidentul pe rețelele sociale, într-un mod cât mai amuzant:

„Trenule, mașină mică😃… Ce credeți? Ni s-a anulat trenul de întoarcere cu varianta nou-nouță a CFR-ului. Diferența? Alt vagon, alte locuri, tetiere albe, nu mai înțeleg nimic. N-a fost rău, dar oare îl mai nimerim și data viitoare? Scuze, iar am avut noroc😂😂😂”, a scris aceasta în postarea de pe pagina de instagram, potrivit Cancan.

Mesajul a stârnit reacții din partea fanilor, mulți fiind amuzați de ce povestea prezentatoarea.

Ce garnitură a „nimerit” Andreea Berecleanu

Potrivit sursei citate, surpriza prezentatoarei a fost, de fapt, una dintre cele mai recente investiții ale CFR-ului. Începând cu 7 august 2025, compania a introdus șase trenuri moderne, pe ruta București Nord – Constanța.

Aceste garnituri ating cele mai mari viteze întâlnite în România, când vine vorba de transport feroviar, de până la 160 km/h.

Pentru Andreea, experiența din vacanță a fost una plăcută, chiar dacă a fost nevoită să schimbe un tren. Rămâne un mister și dacă viitoarea sa călătorie va avea același „noroc”.

