O petrecere la care a participat Mick Jagger a fost întreruptă de carabinieri pe mica insulă Stromboli, în largul coastei siciliene, la încheierea filmărilor pentru „Three Incestuous Sisters”. Potrivit BBC intervenția a avut la bază o regulă locală care interzice muzica în zilele de miercuri.

De ce a intervenit poliția

Potrivit , intervenția carabinierilor a fost motivată de o regulă din zonă care interzice muzica în zilele de miercuri. Evenimentul a fost oprit în momentul în care muzica era redată printr-un mic difuzor, la un volum descris de presa locală ca fiind rezonabil.

Presa locală a relatat că intervenția a fost făcută de , care au întrerupt redarea muzicii. Invitații au reacționat cu confuzie și râsete, dar au acceptat, cu reticență, solicitarea ofițerilor de a opri muzica.

Cine erau participanții și ce celebrau

Petrecerea marca încheierea filmărilor pentru lungmetrajul Three Incestuous Sisters, care a fost filmat într-o locație de pe insula Stromboli. Potrivit presei , la eveniment a participat solistul trupei Rolling Stones, Mick Jagger, alături de distribuția filmului: Dakota Johnson, Jessie Buckley, Saoirse Ronan și Josh O’Connor.

Filmul, regizat de Alice Rohrwacher și bazat pe romanul american cu același nume, urmărește viața a trei surori care tânjesc după fiul unui paznic de far, a cărui sosire perturbă singurătatea lor. Mick Jagger interpretează rolul paznicului de far, iar fiul acestuia va fi jucat de Josh O’Connor, pe care presa îl identifică drept vedetă din The Crown și Challengers.

Care au fost reacțiile locale

Directorul unui birou de turism din Stromboli, Rosa Oliva, a confirmat incidentul și a criticat intervenția poliției. Oliva a calificat intervenția drept „intervenție punitivă”, relatează Digi24.

Rosa Oliva a mai afirmat că acțiunea reprezintă „încă un semn că un teritoriu, în loc să fie apreciat și susținut după o iarnă de lipsuri severe și neglijență, este penalizat chiar și în momentele sale de vizibilitate”.

Despre reacția primarului orașului Lipari, Riccardo Gullo, Oliva a spus că „s-ar fi așteptat la o primire călduroasă a oaspeților și la o mulțumire pentru contribuția importantă” la economia locală, exprimând astfel nemulțumirea față de modul în care a fost gestionat incidentul.