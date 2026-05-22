B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Poliția a oprit o petrecere la care participa și Mick Jagger pe insula Stromboli. Ce regulă neobișnuită au încălcat petrecăreții

Poliția a oprit o petrecere la care participa și Mick Jagger pe insula Stromboli. Ce regulă neobișnuită au încălcat petrecăreții

B1.ro
22 mai 2026, 19:46
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Poliția a oprit o petrecere la care participa și Mick Jagger pe insula Stromboli. Ce regulă neobișnuită au încălcat petrecăreții
sursa foto: Instagram
Cuprins
  2. De ce a intervenit poliția
  3. Cine erau participanții și ce celebrau
  4. Care au fost reacțiile locale

O petrecere la care a participat Mick Jagger a fost întreruptă de carabinieri pe mica insulă Stromboli, în largul coastei siciliene, la încheierea filmărilor pentru „Three Incestuous Sisters”. Potrivit BBC intervenția a avut la bază o regulă locală care interzice muzica în zilele de miercuri.

De ce a intervenit poliția

Potrivit BBC, intervenția carabinierilor a fost motivată de o regulă din zonă care interzice muzica în zilele de miercuri. Evenimentul a fost oprit în momentul în care muzica era redată printr-un mic difuzor, la un volum descris de presa locală ca fiind rezonabil.

Presa locală a relatat că intervenția a fost făcută de carabinieri, care au întrerupt redarea muzicii. Invitații au reacționat cu confuzie și râsete, dar au acceptat, cu reticență, solicitarea ofițerilor de a opri muzica.

Cine erau participanții și ce celebrau

Petrecerea marca încheierea filmărilor pentru lungmetrajul Three Incestuous Sisters, care a fost filmat într-o locație de pe insula Stromboli. Potrivit presei italiene, la eveniment a participat solistul trupei Rolling Stones, Mick Jagger, alături de distribuția filmului: Dakota Johnson, Jessie Buckley, Saoirse Ronan și Josh O’Connor.

Filmul, regizat de Alice Rohrwacher și bazat pe romanul american cu același nume, urmărește viața a trei surori care tânjesc după fiul unui paznic de far, a cărui sosire perturbă singurătatea lor. Mick Jagger interpretează rolul paznicului de far, iar fiul acestuia va fi jucat de Josh O’Connor, pe care presa îl identifică drept vedetă din The Crown și Challengers.

Care au fost reacțiile locale

Directorul unui birou de turism din Stromboli, Rosa Oliva, a confirmat incidentul și a criticat intervenția poliției. Oliva a calificat intervenția drept „intervenție punitivă”, relatează Digi24.

Rosa Oliva a mai afirmat că acțiunea reprezintă „încă un semn că un teritoriu, în loc să fie apreciat și susținut după o iarnă de lipsuri severe și neglijență, este penalizat chiar și în momentele sale de vizibilitate”.

Despre reacția primarului orașului Lipari, Riccardo Gullo, Oliva a spus că „s-ar fi așteptat la o primire călduroasă a oaspeților și la o mulțumire pentru contribuția importantă” la economia locală, exprimând astfel nemulțumirea față de modul în care a fost gestionat incidentul.

Tags:
Citește și...
Elwira Petre, mesaj sincer despre presiunea de a fi mereu puternică. Soția lui Mihai Petre a vorbit despre sensibilitate
Monden
Elwira Petre, mesaj sincer despre presiunea de a fi mereu puternică. Soția lui Mihai Petre a vorbit despre sensibilitate
Donald Trump a scăpat de un critic incomod. Emisiunea „Late Show” cu Stephen Colbert a ajuns la final
Monden
Donald Trump a scăpat de un critic incomod. Emisiunea „Late Show” cu Stephen Colbert a ajuns la final
Rareș Cojoc, dezvăluiri neașteptate despre banii din dans. Cât câștigă, de fapt, un campion mondial
Monden
Rareș Cojoc, dezvăluiri neașteptate despre banii din dans. Cât câștigă, de fapt, un campion mondial
Dani Oțil, marcat de cuvintele Mihaelei Rădulescu. Lecția care i-a rămas în suflet după despărțire
Monden
Dani Oțil, marcat de cuvintele Mihaelei Rădulescu. Lecția care i-a rămas în suflet după despărțire
Trupa Ro-Mania, în doliu! A murit Bogdan Ghiță
Monden
Trupa Ro-Mania, în doliu! A murit Bogdan Ghiță
Jador a rupt tăcerea! Fiul său, Avraam, a trecut printr-o operație de urgență: „O să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată” (VIDEO)
Monden
Jador a rupt tăcerea! Fiul său, Avraam, a trecut printr-o operație de urgență: „O să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată” (VIDEO)
Simona Trașcă s-a căsătorit civil cu Marian Buzilă! Emoții, lacrimi și incidente neașteptate înainte de marele „Da!” (FOTO)
Monden
Simona Trașcă s-a căsătorit civil cu Marian Buzilă! Emoții, lacrimi și incidente neașteptate înainte de marele „Da!” (FOTO)
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Externe
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”
Monden
Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”
Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe folosesc transportul în comun. Monica Tatoiu: „Am bani, dar am muncit pentru ei” (FOTO)
Monden
Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe folosesc transportul în comun. Monica Tatoiu: „Am bani, dar am muncit pentru ei” (FOTO)
Ultima oră
20:27 - OMS ridică alerta privind epidemia de Ebola la nivel maxim. Ce spun datele oficiale despre răspândirea virusului
20:06 - Întrebarea care l-a supărat foarte tare pe Ilie Bolojan: „Este tendențioasă”
19:52 - Cristian Chivu, sezon istoric la Inter Milano! Românul a fost desemnat antrenorul anului în Serie A
19:42 - Instanța a decis în cazul studiilor lui Nicușor Dan. Ce au hotărât azi magistrații
19:26 - Mirel Rădoi a reacționat după zvonurile privind plecarea de la Gaziantep FK: „Am un contract clar”. Ce a spus despre transferuri
19:16 - Valeriu Stoica a dezvăluit strategia. Cum ar putea să se salveze PNL-ul, care ar fi soluția: „Sunt necesare câteva direcţii”
19:16 - Proiect: Monitorizare audio-video în școli și telefoane interzise în timpul orelor. Ce urmărește propunerea legislativă
18:51 - Adio băuturi tari în supermarketuri și benzinării? Țara europeană care pregătește o schimbare radicală privind vânzarea alcoolului
18:41 - Alertă meteo în București, dar și în mai multe județe din țară. A fost emis și un Cod portocaliu. Ce fenomene meteo sunt așteptate
18:30 - Trenurile către Aeroportul Otopeni vor fi suspendate temporar la final de mai. Cum vor circula pasagerii spre Henri Coandă