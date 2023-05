Bebelușa Oana Ioniță a dezvăluit adevăratul motiv al divorțului de tenorul Florin Budnaru: „Am încercat să ne salvăm căsnicia”

Oana Ioniță și Florin Budnaru au decis să divorțeze după 10 ani de căsnicie.

Decizia divorțului a fost luată de fosta Bebelușă de la Prima TV, după ce un an a încercat alături de tatăl copiilor ei să își salveze căsnicia. Recent, vedeta a vorbit despre motivele care au dus la separare.

Oana Ioniță, despre motivele care au dus la divorțul de soțul ei

„Consider că în decursul celor 10 ani, interesele şi perspectivele noastre s-au schimbat. De la detalii simple la lucruri mai complexe legate de viaţă şi de cum ne împărţim responsabilităţile în familie, în general. Încercăm să ne înţelegem şi să ajungem la o despărţire cât se poate de amiabilă”, a declarat Oana, potrivit .

Aceasta a explicat și motivul pentru care au ajuns în tribunal și nu au divorțat la notar, o cale mult mai rapidă și mai simplă.

„Odată ce a fost iniţiat în tribunal, nu se mai poate schimba. Aşa că divorţul se desfăşoară la tribunal momentan, dar sperăm să ajungem la un acord pentru că ştiu că perioada este destul de lungă, în anumite cazuri. Poate să existe o convenţie de comun acord şi la prima întâlnire să putem soluţiona separarea mai rapid. Noi încercăm să ajungem la un acord cât de curând, cu divorţul în general, cu tot ce avem, la proprietăţi, la casa în care locuim. Aşteptăm din punct de vedere legal să vedem cum se pot soluţiona. Noi momentan locuim împreună. Încă locuim împreună pentru că e mai complicat”, a mai spus fosta Bebelușă de la Prima TV.

Cei doi locuies încă împreună

Dansatoarea Oana Ioniță a explicat că ea a luat decizia de a divorța. În prezent, ea și tenorul Florin Budnaru locuiesc încă împreună, până când se va decide ce se va întâmpla cu partajul.

„Am discutat şi eu am iniţiat divorţul. Da, am încercat. În ultimul an chiar am încercat să ne salvăm căsnicia, dar nu am reuşit. Sunt oameni care merg mai departe sau care nu pot continua. Nu e vorba de altcineva la mijloc, e vorba , ca şi indivizi. Din punctul meu de vedere, nu mai există (n.r. – șanse de împăcare). Am încercat, am făcut tot ce era posibil. Consider că ar trebui să fim fericiţi fiecare cu viaţa lui şi să ne concentrăm pe copii”, a încheiat vedeta.