B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copiii după divorțul de Cabral: „Vom rămâne întotdeauna o echipă pentru ei”

Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copiii după divorțul de Cabral: „Vom rămâne întotdeauna o echipă pentru ei”

Flavia Codreanu
16 mai 2026, 14:20
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copiii după divorțul de Cabral: „Vom rămâne întotdeauna o echipă pentru ei”
Sursa Foto: Facebook/ Andreea Ibacka
Cuprins
  1. Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copii după divorț
  2. Care au fost motivele reale din spatele acestei despărțiri
  3. Cum au apărut primele zvonuri în presă

Andreea Ibacka a vorbit despre modul în care ea și Cabral Ibacka vor gestiona relația cu cei doi copii după divorț. Actrița a transmis că, dincolo de despărțire, prioritatea lor rămâne echilibrul și liniștea familiei.

Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copii după divorț

Actrița a explicat că atât ea, cât și fostul partener își doresc să le ofere celor mici stabilitate. Vedeta a transmis că relația dintre ei va continua în ceea ce privește creșterea și educația copiilor.

Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămâne copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, liniștea lor și echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea”, a declarat Andreea Ibacka.

Care au fost motivele reale din spatele acestei despărțiri

Actrița a lăsat de înțeles că separarea s-a produs fără conflicte și fără scandalurile speculate în ultimele zile. Ea a precizat că nu au existat trădări sau situații dramatice în cuplu.

„După peste 18 ani de viață, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile”, a declarat Andreea Ibacka.

Cum au apărut primele zvonuri în presă

Andreea și Cabral Ibacka au format timp de aproape două decenii unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi au împreună doi copii și au fost adesea apreciați pentru discreția lor.

În ultimele săptămâni au apărut mai multe speculații privind o posibilă despărțire. Cei doi au fost văzuți separat și nu au mai publicat imagini împreună în mediul online. Declarația făcută acum de vedetă confirmă oficial separarea și pune capăt zvonurilor din spațiul public.

Tags:
Citește și...
Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate”
Monden
Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate”
Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine” (FOTO)
Monden
Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine” (FOTO)
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Externe
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Anca Serea, enervată de gestul unei șoferițe în trafic: „E o vorbă la noi în Moldova – ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu”. Întâmplarea a generat o dezbatere aprinsă
Monden
Anca Serea, enervată de gestul unei șoferițe în trafic: „E o vorbă la noi în Moldova – ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu”. Întâmplarea a generat o dezbatere aprinsă
Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)
Monden
Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)
Cabral și Andreea Ibacka, decizie neașteptată după zvonurile despre divorț. Gestul care a stârnit reacții
Monden
Cabral și Andreea Ibacka, decizie neașteptată după zvonurile despre divorț. Gestul care a stârnit reacții
Andreea Ibacka a vorbit despre violența în cuplu în plin divorț de Cabral: „Nicio femeie nu merită să trăiască în frică”
Monden
Andreea Ibacka a vorbit despre violența în cuplu în plin divorț de Cabral: „Nicio femeie nu merită să trăiască în frică”
Lora, dezvăluiri despre căsnicia traumatizantă cu Dan Badea: „Devenise agresiv fizic. Am urlat în pernă”
Monden
Lora, dezvăluiri despre căsnicia traumatizantă cu Dan Badea: „Devenise agresiv fizic. Am urlat în pernă”
„Mă doare că relația s-a stricat și a ajuns la dușmănie”: Motivul real al scandalului dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău
Monden
„Mă doare că relația s-a stricat și a ajuns la dușmănie”: Motivul real al scandalului dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău
Mihai Trăistariu a stârnit controverse după declarațiile făcute despre succesul Mădălina Manole: „Dacă nu era compozitorul ei, cuplat cu ea, poate că nici nu reușea”
Monden
Mihai Trăistariu a stârnit controverse după declarațiile făcute despre succesul Mădălina Manole: „Dacă nu era compozitorul ei, cuplat cu ea, poate că nici nu reușea”
Ultima oră
17:47 - O femeie din Alba a rămas fără 55.000 de lei. Cum au acționat escrocii
17:18 - Gorj: Bărbatul dat dispărut pe 6 mai a fost găsit mort în râul Jiu
16:51 - Pîslaru spune că PSD trebuie să rezolve criza, deoarece el e vinovat de „toată această șaradă”. De ce premierul tehnocrat nu e o soluție
16:30 - Femeie de 74 de ani, găsită spânzurată într-un parc din Craiova. În ce stare se află
16:11 - Ilie Bolojan anunță că PNL și USR vor fi „aliniați” la consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
15:58 -   România se alătură celor 35 de state care vor înființarea tribunalului special pentru crimele din Ucraina/ Mesajul Ministrului de Externe
15:19 - (VIDEO) Thailanda: Cel puțin opt morți și 25 de răniți după ce un tren a spulberat un autobuz blocat pe șine
14:54 - Trafic de droguri de mare risc în Prahova. Ce au descoperit anchetatorii în mașina suspectului
13:50 - Ce șanse crede Tudor Chirilă că are Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision: „Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum…”
13:14 - Nicușor Dan, de Ziua Națională a Libertății Religioase: „Cu prilejul acestei zile suntem datori să denunțăm extremismul religios, să ne opunem instrumentalizării religiei”