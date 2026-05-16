Andreea Ibacka a vorbit despre modul în care ea și Cabral Ibacka vor gestiona relația cu cei doi copii după . Actrița a transmis că, dincolo de despărțire, prioritatea lor rămâne echilibrul și liniștea familiei.

Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copii după divorț

Actrița a explicat că atât ea, cât și fostul partener își doresc să le ofere celor mici stabilitate. Vedeta a transmis că relația dintre ei va continua în ceea ce privește creșterea și educația copiilor.

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămâne copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, liniștea lor și echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea”, a declarat

Care au fost motivele reale din spatele acestei despărțiri

Actrița a lăsat de înțeles că separarea s-a produs fără conflicte și fără scandalurile speculate în ultimele zile. Ea a precizat că nu au existat trădări sau situații dramatice în cuplu.

„După peste 18 ani de viață, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile”, a declarat Andreea Ibacka.

Cum au apărut primele zvonuri în presă

Andreea și Cabral Ibacka au format timp de aproape două decenii unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi au împreună doi copii și au fost adesea apreciați pentru discreția lor.

În ultimele săptămâni au apărut mai multe speculații privind o posibilă despărțire. Cei doi au fost văzuți separat și nu au mai publicat imagini împreună în mediul online. Declarația făcută acum de vedetă confirmă oficial separarea și pune capăt zvonurilor din spațiul public.