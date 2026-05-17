„Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”:Reacția lui Dan Negru după finala Eurovision 2026

Flavia Codreanu
17 mai 2026, 13:08
Sursa Foto: Facebook - Dan Negru
Cuprins
  1. Care a fost reacția lui Dan Negru după rezultatele de la Viena
  2. Ce le reproșează organizatorilor
  3. De ce consideră realizatorul TV că ideologia promovată a eșuat

Reacția lui Dan negru după finala de la Eurovision nu a întârziat să apară. Printr-un mesaj postat de Facebook, prezentatorul TV nu a omis să nu critice modul în care au fost împărțite voturile și criteriile geopolitice care decid câștigătorul.

Care a fost reacția lui Dan Negru după rezultatele de la Viena

Realizatorul de emisiuni o cunoaște foarte bine pe reprezentanta României din perioada în care aceasta era doar o copilă și își făcea primii pași în muzică. Acesta consideră că victoria Bulgariei din acest an are o legătură strânsă cu deciziile economice recente de la nivel european, nu doar cu talentul artistic arătat pe scenă.

„Pe Alexandra Căpitănescu o știu de la Next Star, show-ul meu cu copii. Avea doar 13 ani când am prezentat-o. Pe vremea aia ,“femeia cu barbă” câștiga Eurovision Bulgarii care au trecut anul ăsta la moneda euro și-au primit răsplata. Deci, Eurovisionu’ e în pixu’ lu’ Isărescu”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Ce le reproșează organizatorilor

În opinia lui, concursul muzical a exagerat în ultimii ani cu promovarea unor curente sociale. Totuși, el observă că spectacolul încearcă acum să revină la un format normal.

Prezentatorul TV a taxat dur ideologia afișată pe scena de la Eurovision.

„Dar după câțiva ani de exagerări, Eurovision pare că încearcă să revină la echilibru. Asta după ce concursul a fost prima scenă artistică a fenomenului WOKE, ăla cu cancel culture, dărâmarea statuilor și budă comună pentru băieți și fete”, a declarat Dan Negru.

De ce consideră realizatorul TV că ideologia promovată a eșuat

Fostul moderator a amintit că a prezentat selecții trecute ale competiției, când muzica era pe primul loc. El a folosit citate celebre pentru a demonstra că publicul s-a săturat de regulile impuse de curentele moderne.

„Am prezentat câteva preselecții Eurovision când cântecul era mai puternic decât ideologia. Apoi, Eurovision a vrut să arate că Europa este ca și concursul: ultra-progresistă, schimonosită ideologic și tolerantă fără limite. N-a funcționat !

Popper are un paradox al toleranței :

„𝑫𝒂𝒄ă 𝒐 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒕ă 𝒇ă𝒓ă 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆, 𝒆𝒂 𝒗𝒂 𝒂𝒋𝒖𝒏𝒈𝒆 𝒔ă 𝒇𝒊𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒖𝒔ă 𝒄𝒉𝒊𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏ț𝒊”

Adică,dacă ești tolerant cu lupul, el va mânca toate oile!

Ideologia a eșuat ! “Go Woke, Go Broke” (ești woke, ești faliment) a devenit între timp sloganul marilor corporații mondiale care s-au întors la normalitatea competenței, la “cel mai bun să câștige “ . O va face și Eurovision ! Pentru că Octavian Paler avea dreptate:

„𝑷ă𝒄𝒂𝒕𝒖𝒍 𝒄𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒊 𝒎𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒍 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕ăț𝒊𝒊 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒄ă 𝒇𝒂𝒄𝒆𝒎 𝒄𝒂 𝒐𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒂𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒔ă 𝒅𝒆𝒗𝒊𝒏ă 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆.”, a conchis Dan Negru

Sebastian Stan se pregătește să devină tată pentru prima dată: „Am 43 de ani și simt că abia acum încep să învăț"
Fuego e și colecționar de artă. A plătit 24.000 de euro pentru un tablou cu Regina Maria: „Am și lucrări achiziționate din impuls și nu îmi pare rău pentru asta"
Tudor Chirilă, despre reprezentanta României la Eurovision: „Indiferent de ce se va întâmpla în seara asta, Alexandra Căpitănescu a reușit mai multe performanțe" (VIDEO)
Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copiii după divorțul de Cabral: „Vom rămâne întotdeauna o echipă pentru ei"
Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate"
Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine" (FOTO)
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Anca Serea, enervată de gestul unei șoferițe în trafic: „E o vorbă la noi în Moldova – ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu". Întâmplarea a generat o dezbatere aprinsă
Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)
Cabral și Andreea Ibacka, decizie neașteptată după zvonurile despre divorț. Gestul care a stârnit reacții
