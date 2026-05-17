Reacția lui Dan negru după finala de la nu a întârziat să apară. Printr-un mesaj postat de Facebook, prezentatorul TV nu a omis să nu critice modul în care au fost împărțite voturile și criteriile geopolitice care decid câștigătorul.

Care a fost reacția lui Dan Negru după rezultatele de la Viena

Realizatorul de emisiuni o cunoaște foarte bine pe reprezentanta României din perioada în care aceasta era doar o copilă și își făcea primii pași în muzică. Acesta consideră că victoria Bulgariei din acest an are o legătură strânsă cu deciziile economice recente de la nivel european, nu doar cu talentul artistic arătat pe scenă.

„Pe Alexandra Căpitănescu o știu de la Next Star, show-ul meu cu copii. Avea doar 13 ani când am prezentat-o. Pe vremea aia ,“femeia cu barbă” câștiga Eurovision Bulgarii care au trecut anul ăsta la moneda euro și-au primit răsplata. Deci, Eurovisionu’ e în pixu’ lu’ Isărescu”, a scris Dan Negru pe .

Ce le reproșează organizatorilor

În opinia lui, concursul muzical a exagerat în ultimii ani cu promovarea unor curente sociale. Totuși, el observă că spectacolul încearcă acum să revină la un format normal.

Prezentatorul TV a taxat dur ideologia afișată pe scena de la Eurovision.

„Dar după câțiva ani de exagerări, Eurovision pare că încearcă să revină la echilibru. Asta după ce concursul a fost prima scenă artistică a fenomenului WOKE, ăla cu cancel culture, dărâmarea statuilor și budă comună pentru băieți și fete”, a declarat Dan Negru.

De ce consideră realizatorul TV că ideologia promovată a eșuat

Fostul moderator a amintit că a prezentat selecții trecute ale competiției, când muzica era pe primul loc. El a folosit citate celebre pentru a demonstra că publicul s-a săturat de regulile impuse de curentele moderne.

„Am prezentat câteva preselecții Eurovision când cântecul era mai puternic decât ideologia. Apoi, Eurovision a vrut să arate că Europa este ca și concursul: ultra-progresistă, schimonosită ideologic și tolerantă fără limite. N-a funcționat !

Popper are un paradox al toleranței :

„𝑫𝒂𝒄ă 𝒐 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒕ă 𝒇ă𝒓ă 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆, 𝒆𝒂 𝒗𝒂 𝒂𝒋𝒖𝒏𝒈𝒆 𝒔ă 𝒇𝒊𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒖𝒔ă 𝒄𝒉𝒊𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏ț𝒊”

Adică,dacă ești tolerant cu lupul, el va mânca toate oile!

Ideologia a eșuat ! “Go Woke, Go Broke” (ești woke, ești faliment) a devenit între timp sloganul marilor corporații mondiale care s-au întors la normalitatea competenței, la “cel mai bun să câștige “ . O va face și Eurovision ! Pentru că Octavian Paler avea dreptate:

„𝑷ă𝒄𝒂𝒕𝒖𝒍 𝒄𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒊 𝒎𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒍 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕ăț𝒊𝒊 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒄ă 𝒇𝒂𝒄𝒆𝒎 𝒄𝒂 𝒐𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒂𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒔ă 𝒅𝒆𝒗𝒊𝒏ă 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆.”, a conchis Dan Negru