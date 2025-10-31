Experiența care i-a schimbat viața complet lui Emil Mitrache. În urmă cu ceva timp, a fost invitat în podcastul lui Cătălin Măruță. Acesta a fost mai sincer ca niciodată și a dezvăluit că a fost la un pas de moarte.

Cum a aflat Emil Mitrache că viața lui era în pericol

Cu doar trei ani în urmă, Emil Mitrache a trecut prin cea mai grea încercare a vieții sale Medicii au descoperit din întâmplare o afecțiune gravă la inimă și au decis să-l opereze de urgență, pe cord deschis.

„Am avut o intervenție pe cord deschis. Dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă acum. Aorta era mărită, iar dacă se rupea, într-un minut ai murit”, a dezvăluit acesta în .

Intervenția, care a durat mai bine de opt ore, i-a oferit actorului o a doua șansă la viață. El recunoaște că totul i se datorează soției sale, cea care a insistat să meargă la control, deși se simțea perfect sănătos.

„Mi-a cam vâjâit glonțul pe la ureche. Nu aveam niciun simptom. Această boală, acest anevrism de aortă, se și numește ucigașul tăcut. Nevasta mea a zis să merg la control. Ea chiar m-a salvat! M-am dus la control numai ca să scap de gura ei. Îi mulțumesc și o iubesc din suflet! Fără ea, nu mai discutam la ora asta”, a spus Emil Mitrache la Prima TV, notează cancan.ro.

Cine l-a ajutat pe Emil Mitrache să plătească operația

Operația pe cord deschis a fost extrem de costisitoare. La noi în țară o astfel de intervenție ajunge la 10.000 – 12.000 de euro. Emil Mitrache , însă destinul i-a scos în cale un om cu suflet mare.

„Un prieten mi-a zis: „Du-te, îți plătesc eu!” El are o asociație nonprofit care a ajutat mulți oameni în situații grele, iar eu am fost unul dintre ei. Când mi s-a spus prețul, am înghețat. Operația e complicată, durează opt ore. M-am interesat și cât costă în afară. La noi e mai ieftin, dar trebuie să ai banii și, mai ales, să te duci la control la timp!”, a mai spus actorul.