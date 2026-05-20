Secretul dureros pe care Kylie Minogue l-a ținut ascuns timp de mai mulți ani

Flavia Codreanu
20 mai 2026, 09:27
sursă foto: Instagram /Kylie Minogue
Kylie Minogue a vorbit pentru prima dată despre o luptă pe care a ținut-o secretă cu boala. Cântăreața australiană a dezvăluit în documentarul ei de pe Netflix că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară în  anului 2021.

Cum a ascuns Kylie Minogue momentele grele prin care a trecut

Artista pop în vârstă de 57 de ani a mai fost diagnosticată și tratată cu succes pentru cancer de sân în anul 2005. Spre deosebire de prima experiență, care a fost extrem de mediatizată, de data aceasta ea a reușit să treacă prin momentele dificile departe de ochii publicului și ai presei.

„Al doilea diagnostic de cancer a fost la începutul anului 2021. Am reușit să țin asta doar pentru mine… Nu ca prima dată. Din fericire, am trecut și peste asta. Din nou. Și totul este bine acum”, a mărturisit Kylie Minogue în documentarul care îi poartă numele.

Ce de a preferat să nu vorbească

După finalizarea tratamentului, artistei i-a fost extrem de dificil să găsească momentul potrivit pentru a face anunțul public. Această perioadă a coincis cu o explozie de popularitate la nivel mondial datorită single-ului „Padam Padam”, lansat în 2023 și premiat cu Grammy.

„Nu m-am simțit obligată să spun lumii și, de fapt, pur și simplu nu am putut face asta atunci pentru că eram doar o umbră. La un moment dat, nici nu mai voiam să ies din casă. «Padam Padam» mi-a deschis atât de multe uși, dar în interiorul meu știam că acest cancer nu a fost doar o simplă întâmplare în viața mea. Am vrut cu adevărat să spun ce s-a întâmplat pentru a mă putea elibera de această povară. Stăteam la interviuri și la fiecare oportunitate mă gândeam că «acum e momentul», dar am continuat să țin totul pentru mine”, a explicat vedeta australiană.

Cum și-a anunțat vedeta publicul despre perioada grea

Artista a dezvăluit că melodia „Story”, inclusă pe albumul său Tension din 2023, face referire directă la acea perioadă din viața ei. Muzica a fost cea care i-a dat din nou putere și a ajutat-o să meargă mai departe.

„Aveam nevoie de ceva care să marcheze acele momente. Hei, cine știe ce ne așteaptă. Dar, muzica pop mă hrănește… pasiunea mea pentru muzică este mai mare ca niciodată”, a adăugat ea, conform declarațiilor din documentar.

David Beckham, moment regal printre trandafiri. Regele Charles și Regina Camilla s-au întâlnit cu fostul fotbalist la Chelsea Flower Show
