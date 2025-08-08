B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache s-a angajat în Olanda. Ce job interesant are David: „Singur și-a drămuit banii puși deoparte”

Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache s-a angajat în Olanda. Ce job interesant are David: „Singur și-a drămuit banii puși deoparte”

Traian Avarvarei
08 aug. 2025, 16:54
Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache s-a angajat în Olanda. Ce job interesant are David: „Singur și-a drămuit banii puși deoparte”
Iuliana Marciuc și fiul ei, David. Sursa foto: Iuliana Marciuc / Facebook

Iuliana Marciuc e tare fericită că fiul ei și al lui Adrian Enache a venit acasă, în vacanță. David studiază în Utrecht, Olanda, și a venit pentru scurt timp în România, până începe anul 2 de facultate, în septembrie. Iuliana Marciuc a explicat și ce slujbă și-a găsit fiul ei acolo. David e tare mândru că-și câștigă singur banii și la fel sunt și părinții lui.

Cuprins

  • Cum s-a acomodat David, fiul Iulianei Marciuc, în Olanda
  • Ce job are fiul Iulianei Marciuc în Olanda

Cum s-a acomodat David, fiul Iulianei Marciuc, în Olanda

Întrebat dacă David și-a făcut prieteni în Olanda, Iuliana Marciuc a răspuns: „Deocamdată nu și-a făcut mulți prieteni, dar nu este timpul pierdut. Anul acesta, primul de studiu, a fost un pic mai greuț, pentru că a fost de acomodare. Dar, în final, el s-a acomodat foarte bine. A și lucrat, a muncit efectiv. Ne-am bucurat foarte mult că singur și-a căutat de lucru, singur a găsit un loc de muncă și tot singur și-a drămuit banii puși deoparte. Și, apropo de ceea ce înseamnă anturajul, când l-am întrebat de ce a făcut asta, mi-a spus: ‘De ce te miri, toți colegii mei fac asta’. Și am zis: ‘Bun. Ok.’”.

„El oricum a plecat ca să iasă din zona de confort. Așa mi-a spus, că de aceea pleacă din țară în mod special. Așa că, iată, David a ieșit din zona de confort și este foarte mândru”, a mai susținut vedeta, pentru VIVA!.

Ce job are fiul Iulianei Marciuc în Olanda

Iuliana Marciuc a explicat și unde s-a angajat David în Olanda, pentru a avea proprii lui bani.

„Să zicem la un hub, unde se duce și încarcă o bicicletă electrică cu 60-70 de ‘pachete’ pe care trebuie să le distribuie la oameni timp de cinci ore. I se dă o hartă pe GPS și un anumit traseu, iar el trebuie ca toate acestea să le distribuie oamenilor pe parcursul celor cinci ore. Să zicem un fel de Glovo de la noi, dar nu cu mâncare și cu rucsac în spate, ci într-o bicicletă electrică și cu toate pachetele în fața lui, într-un coș al bicicletei.

Numai cu bicicleta se circulă acolo și el a găsit acest loc de muncă. Sunt mai ușor de făcut traseele datorită hărților. Cu ajutorul lor te descurci mai repede. Așa a învățat și orașul Utrecht, unde sunt tot felul de zone frumoase. Mi-a trimis de câteva ori niște poze absolut spectaculoase la apus de soare, de pe bicicletă din Olanda”, a explicat Iuliana Marciuc, pentru VIVA!.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce destinație au ales Mihai Albu și Elena Nechifor pentru luna de miere. Mikaela îi va însoți în vacanță
Monden
Ce destinație au ales Mihai Albu și Elena Nechifor pentru luna de miere. Mikaela îi va însoți în vacanță
Cum reuștește Raluca Bădulescu să-și mențină silueta. „Mi se pare că sunt «nebună» intergalactică”
Monden
Cum reuștește Raluca Bădulescu să-și mențină silueta. „Mi se pare că sunt «nebună» intergalactică”
Adelina Pestrițu, schimb acid de replici în online, după ce a fost acuzată că a pus o poză fake cu Jennifer Lopez: „Am o criză de râs” (FOTO)
Monden
Adelina Pestrițu, schimb acid de replici în online, după ce a fost acuzată că a pus o poză fake cu Jennifer Lopez: „Am o criză de râs” (FOTO)
Vlad Gherman, urare plină de emoție cu ocazia aniversării Oanei. Ce i-a transmis actorul soției lui
Monden
Vlad Gherman, urare plină de emoție cu ocazia aniversării Oanei. Ce i-a transmis actorul soției lui
Dragoș Dolănescu, despre viața în Costa Rica: „Carnea de vită e lux, e cea mai scumpă”. Cât costă o pâine
Monden
Dragoș Dolănescu, despre viața în Costa Rica: „Carnea de vită e lux, e cea mai scumpă”. Cât costă o pâine
Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă
Monden
Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a reacționat
Monden
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a reacționat
Gina Chirilă, confesiuni cu ocazia aniversării! Ce a postat fosta parteneră a lui Bogdan Vlădău
Monden
Gina Chirilă, confesiuni cu ocazia aniversării! Ce a postat fosta parteneră a lui Bogdan Vlădău
Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
Monden
Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
Iustin Petrescu rupe tăcerea. Prin ce greutăți a trecut în ultima perioadă? „Nu mai vreau să trăiesc”
Monden
Iustin Petrescu rupe tăcerea. Prin ce greutăți a trecut în ultima perioadă? „Nu mai vreau să trăiesc”
Ultima oră
16:59 - Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna, numai bună de mâncat în Postul Adormirii Maicii Domnului. Iată cum se prepară
16:58 - Ce destinație au ales Mihai Albu și Elena Nechifor pentru luna de miere. Mikaela îi va însoți în vacanță
16:58 - Prețurile alimentelor au atins un nou vârf istoric, după doi ani de scădere. Ce alimente propulsează indicele FAO din luna iulie
16:37 - PSD decide luni ce face cu guvernarea. Bogdan Matei: “Colegii de la USR au depășit anumite limite. Ne distanțăm tot mai mult în opinii, dar și în declarații” (VIDEO)
16:26 - Cum reuștește Raluca Bădulescu să-și mențină silueta. „Mi se pare că sunt «nebună» intergalactică”
16:25 - Crin Antonescu îl atacă pe președintele Nicușor Dan: „Stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii”
16:21 - Kelemen Hunor respinge modificările la Pilonul 2: „Pensia privată este economisirea cetăţeanului, doar el decide cum dispune de suma depusă”
16:19 - Adelina Pestrițu, schimb acid de replici în online, după ce a fost acuzată că a pus o poză fake cu Jennifer Lopez: „Am o criză de râs” (FOTO)
15:59 - Scapă definitiv de mătreață cu un ingredient banal din bucătărie. Trucul simplu care chiar funcționează. Durează doar 15 minute
15:55 - Ciorba de roșii: de ce rămâne unul dintre cele mai iubite preparate românești și ce beneficii are