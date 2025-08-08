Iuliana Marciuc e tare fericită că fiul ei și al lui Adrian Enache a venit acasă, în vacanță. David studiază în Utrecht, Olanda, și a venit pentru scurt timp în România, până începe anul 2 de facultate, în septembrie. Iuliana Marciuc a explicat și ce slujbă și-a găsit acolo. David e tare mândru că-și câștigă singur banii și la fel sunt și părinții lui.

Cuprins

Cum s-a acomodat David, fiul Iulianei Marciuc, în Olanda

Ce job are fiul Iulianei Marciuc în Olanda

Întrebat dacă David și-a făcut prieteni în Olanda, Iuliana Marciuc a răspuns: „Deocamdată nu și-a făcut mulți prieteni, dar nu este timpul pierdut. Anul acesta, primul de studiu, a fost un pic mai greuț, pentru că a fost de acomodare. Dar, în final, el s-a acomodat foarte bine. A și lucrat, a muncit efectiv. Ne-am bucurat foarte mult că singur și-a căutat de lucru, singur a găsit un loc de muncă și tot singur și-a drămuit banii puși deoparte. Și, apropo de ceea ce înseamnă anturajul, când l-am întrebat de ce a făcut asta, mi-a spus: ‘De ce te miri, toți colegii mei fac asta’. Și am zis: ‘Bun. Ok.’”.

„El oricum a plecat ca să iasă din zona de confort. Așa mi-a spus, că de aceea pleacă din țară în mod special. Așa că, iată, David a ieșit din zona de confort și este foarte mândru”, a mai susținut vedeta, pentru

Iuliana Marciuc a explicat și unde s-a angajat David în Olanda, pentru a avea proprii lui bani.

„Să zicem la un hub, unde se duce și încarcă o bicicletă electrică cu 60-70 de ‘pachete’ pe care trebuie să le distribuie la oameni timp de cinci ore. I se dă o hartă pe GPS și un anumit traseu, iar el trebuie ca toate acestea să le distribuie oamenilor pe parcursul celor cinci ore. Să zicem un fel de Glovo de la noi, dar nu cu mâncare și cu rucsac în spate, ci într-o bicicletă electrică și cu toate pachetele în fața lui, într-un coș al bicicletei.

Numai cu bicicleta se circulă acolo și el a găsit acest loc de muncă. Sunt mai ușor de făcut traseele datorită hărților. Cu ajutorul lor te descurci mai repede. Așa a învățat și orașul Utrecht, unde sunt tot felul de zone frumoase. Mi-a trimis de câteva ori niște poze absolut spectaculoase la apus de soare, de pe bicicletă din Olanda”, a explicat Iuliana Marciuc, pentru VIVA!.