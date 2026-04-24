Tudor Gheorghe a trecut printr-un moment dificil la vârsta de 80 de ani. Artistului i s-a făcut rău și a căzut în baia camerei de la Hotel Moldova, unde era cazat, joi, 23 aprilie, în Iași. În urma căzăturii, acesta s-a lovit la cap, conform unor surse judiciare, notează Libertatea.

Cum au intervenit autoritățile după apelul la 112 în

Conform unui comunicat al , autoritățile au fost sesizate în data de 23 aprilie. Alerta a fost făcută printr-un apel la 112 de către un bărbat în vârstă de 52 de ani. Acesta a anunțat că tatăl său, în vârstă de 80 de ani, a căzut și s-a lovit la cap în timp ce se afla într-un hotel din Iași.

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii, alături de un echipaj medical. Verificările efectuate la fața locului au confirmat cele semnalate. Bărbatul rănit a fost preluat și transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri.