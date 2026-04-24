Momente de panică pentru Tudor Gheorghe. A leșinat în camera de hotel din Iași și a ajuns de urgență la spital

Ana Beatrice
24 apr. 2026, 10:47
Cuprins
  1. Cum au intervenit autoritățile după apelul la 112 în
  2. Ce spun sursele despre cum s-a produs incidentul

Tudor Gheorghe a trecut printr-un moment dificil la vârsta de 80 de ani. Artistului i s-a făcut rău și a căzut în baia camerei de la Hotel Moldova, unde era cazat, joi, 23 aprilie, în Iași. În urma căzăturii, acesta s-a lovit la cap, conform unor surse judiciare, notează Libertatea.

Cum au intervenit autoritățile după apelul la 112 în

Conform unui comunicat al IPJ Iași, autoritățile au fost sesizate în data de 23 aprilie. Alerta a fost făcută printr-un apel la 112 de către un bărbat în vârstă de 52 de ani. Acesta a anunțat că tatăl său, în vârstă de 80 de ani, a căzut și s-a lovit la cap în timp ce se afla într-un hotel din Iași.

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii, alături de un echipaj medical. Verificările efectuate la fața locului au confirmat cele semnalate. Bărbatul rănit a fost preluat și transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri.

Ce spun sursele despre cum s-a produs incidentul

Tudor Gheorghe este artistul implicat în acest incident, potrivit informațiilor publicate de Libertatea. Acesta era cazat la Hotel Moldova, unde, conform unor surse judiciare, ar fi consumat alcool în restaurant înainte de a urca în cameră.

La scurt timp, pe fondul unor probleme de sănătate și al unei stări accentuate de amețeală, s-ar fi deplasat în baie. Acolo, a căzut și s-a lovit la cap. După producerea incidentului, artistul a fost preluat și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Citește și...
Mircea Solcanu, dezvăluiri despre boala teribilă de care suferă: „Există în orice moment riscul să mor. Chiar și acum”
Ioana Năstase nu renunță la divorț, deși a petrecut Paștele cu Ilie Năstase: „Ne vom întâlni la tribunal”
Meniu de lux la cununia civilă a Andreei Bălan: „Am sărbătorit la un restaurant, într-un cadru intim” (VIDEO, FOTO)
Ani Crețu, cunoscută ca Urinela din „Vacanța Mare”, s-a schimbat complet. Cum arată acum și cu ce se ocupă actrița (FOTO)
Ce a învățat Ioana Ginghină din mariajul eșuat cu Papadopol: „Noi, femeile, avem senzația că trebuie să vină cineva să ne facă fericite. Nu este deloc așa”
Câți bani câștigă „domnul Dan” la Desafio. Motivul pentru care are un salariu mult mai mic decât la Survivor
Nicolae Guță internat de urgență. Ce a declarat manelistul și ce l-a adus în spital
Patrick Muldoon, actorul cunoscut din serialele „Days of Our Lives” şi „Melrose Place”, a murit la 57 de ani
Lovitură în instanță pentru Sorin Bontea în conflictul cu Antena Group. Cum continuă procesul dintre chef și Antena
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret (FOTO)
10:43 - Statisticile oficiale confirmă declinul pieței auto. Cifra de afaceri s-a redus cu 3% în primele două luni
10:19 - Luna nu mai e doar un vis. Oameni ar putea trăi și munci acolo în mai puțin de 10 ani. Ce spune șeful unei companii spațiale
10:08 - S-a încheiat perioada de acalmie. Prețurile carburanților își reiau creșterea. Unde s-au înregistrat cele mai mari scumpiri
09:44 - Un bărbat din Neamț a fost împușcat mortal de forțele SAS după ce a deschis focul asupra acestora. Ce spun autoritățile
09:42 - Emmanuel Macron renunță la politică. Ce va face după încheierea mandatului la Elysee
09:20 - Fostul șef al SIS, predat autorităților moldovene. Alexandru Bălan este acuzat de spionaj în favoarea Belarus
09:13 - Cămin de bătrâni ilegal, închis în Sectorul 2. Nereguli grave și sancțiuni de 120.000 de lei
08:56 - Schimbare importantă pe litoral! ANPC vine cu o recomandare în favoarea nefumătorilor. Ce ar putea apărea pe plaje în această vară
08:49 - Cutremur puternic într-o destinație de vacanță preferată de români. Seismologii au măsurat o magnitudine de 5,8
08:27 - Bișniță sub umbrela FIFA. Aproape 2,3 milioane de dolari, prețul unui bilet la finala Cupei Mondiale