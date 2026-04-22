Diagnosticat în 2012 cu o tumoare pe creier, Mircea Solcanu, fost prezentator la Acasă TV, spune că trăiește o dramă mai ales de când simptomele au recidivat.

Mircea Solcanu: Eu sunt cu sabia deasupra capului zilnic

„Din cauză că tumora îmi apasă pe un centru nervos, am și o semipareză. Îmi mai cade ochiul… Am un pic ochiul căzut. Da, există în orice moment riscul să mor. Chiar și acum! Eu sunt cu sabia deasupra capului zilnic, de când mă trezesc, până mă culc. (…)

Mi-a și pocnit un pic, superficial, când am călătorit cu avionul anul trecut, la Londra. Am avut o sângerare superficială din tumoră. Mi-a țâșnit sângele pe ureche și mi-am dat seama că a recidivat, că s-a refăcut”, a spus Mircea Solcanu, în lui Bursucu.

El a afirmat apoi că viața i s-a schimbat de când „m-am pocăit și m-am botezat”. Întrebat cum de a reușit să-și schimbe viața radical, Solcanu a răspuns simplu: „E un proces ăsta”.

Ce pensie de handicap are Mircea Solcanu

Mircea Solcanu cum reușește să trăiască dintr-o pensie de handicap de 1.280 lei.

„Deși legea mi-a spus să nu mai lucrez, am cerut în mod expres să fiu lăsat să muncesc 4 ore deși afecțiunile mele se încadrează la incapacitate totală de muncă. Mai adăugăm și indemnizația de handicap și reușesc. Mereu Domnul se îngrijește să nu-mi lipsească nimic material. Nu-mi doresc mai mult, întotdeauna mi-am dorit mai bun. Mai sunt prieteni care mă surprind, unii cu o masă la restaurant, alții cu alimente de sărbători”, a spus fostul prezentator TV.