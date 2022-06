Freddie Mercury va lansa o piesă nouă chiar și după moarte

Anunţul a fost făcut zilele trecute, în cadrul unui interviu pentru BBC Radio 2, scrie People.com. Brian May (72 de ani) şi Roger Taylor (74 de ani) au spus că piesa pregătită pentru lansare, „Face it alone”, a fost înregistrată în anul 1989, cu doi ani înainte de moartea artistului.

Bijuterie muzicală uitată și redescoperită întâmplător

Mercury în 1991 din cauza complicațiilor provocate de virusul SIDA. Melodia care urmează să fie lansată provine din sesiunile de înregistrare a celui de-al 13-lea album de studio al trupei, The Miracle, care au avut loc în 1989. Melodia se numește „Face It Alone” și va fi lansată undeva în luna septembrie a acestui an.

Membrii trupei Queen, Brian May și Roger Taylor, au vorbit recent la BBC despre cum au găsit această „bijuterie” muzicală, la zeci de ani distanță după ce a fost înregistrată. Taylor a declarat în interviu că „o cam uitase” și că a fost o „minunată redescoperire”. El a fost și cel care a dezvăluit că piesa va fi lansată undeva în luna septembrie a acestui an.

Mercury este în continuare unul dintre cei mai iubiți cântăreți din lume

Aceasta este o veste uriașă pentru fanii lui Freddie Mercury și pentru fanii Queen, având în vedere că bărbatul s-a stins din viață la doi ani după ce piesa a fost înregistrată. Queen a fost populară încă din anii 1970. Trupa a fost recent readusă în lumina reflectoarelor, cu filmul biografic numit . Filmul l-a avut ca protagonist pe Rami Malek în rolul lui Freddie Mercury și a fost întâmpinat cu un succes uriaș de critică iar Malek a câștigat primul său Oscar pentru cel mai bun actor.