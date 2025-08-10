B1 Inregistrari!
Magicianul Robert Tudor, prins pe autostradă cu o viteză uluitoare. Ce amendă a primit: „Prostia se plătește" (VIDEO)

Magicianul Robert Tudor, prins pe autostradă cu o viteză uluitoare. Ce amendă a primit: „Prostia se plătește” (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 20:26
Magicianul Robert Tudor, prins pe autostradă cu o viteză uluitoare. Ce amendă a primit: „Prostia se plătește” (VIDEO)
Robert Tudor. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube

Magicianul Robert Tudor a fost amendat de polițiștii de la Rutieră și a rămas fără permis, după ce a fost prins de radar conducând cu o viteză foarte mare pe autostradă.

Cuprins

  • Cu ce viteză conducea Robert Tudor și ce amendă a primit
  • Ce spune statistica despre accidentele din România

Cu ce viteză conducea Robert Tudor și ce amendă a primit

Poliția Rutieră a desfășurat weekendul acesta o amplă operațiune de control, în cadrul căreia a dat 828 de sancțiuni, dintre care 416 pentru viteză și 78 pentru consum de alcool.

Printre șoferii sancționați s-a numărat și Robert Tudor.

Radarul l-a surprins conducând cu 181 km/h. Polițiștii i-au suspendat permisul și i-au dat o amendă de 1.800 de lei. Suma se va reduce la 911 lei dacă e achitată în termen de 24 de ore.

După incident, el a scris pe Facebook: „Mi-a disparut permisul… la 181km/h cat de sigur e aparatul acela, pot face contestatie?”. Și a postat un video:

Reacție la criticile primite, Robert Tudor s-a apărat: „Prea rai sunteti aici pe facebook. Am postat filmuletul si nu vreau sa educ pe nimeni doar va arat ce se poate intampla daca mergi cu viteza. Nu fentez legea, asa cum e ea eu o respect, la fel cum respect si oamenii. putea sa il ia si pe un an cum spun niste destepti pe aici, acceptam. Imi asum tot ce am facut si la fel cum am sous in video prostia se plateste”.

Ce spune statistica despre accidentele din România

România e de mai mulți ani pe primul loc în UE la numărul de decese în accidente rutiere.

În 2024, România a înregistrat 86 de decese la un milion de locuitori, principalele cauze de producere a accidentelor grave pe șosele fiind indisciplina pietonilor, viteza excesivă și indisciplina bicicliștilor.

În perioada ianuarie – noiembrie 2024, peste 1.300 de persoane au murit, iar 2.980 de oameni au fost răniți grav pe drumurile din România.
Media UE este de 44 de decese rutiere la un milion de locuitori.

