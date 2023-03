Prințul Harry, marea dezamăgire a lui Meghan Markle: „Își imaginase că averea lui este de sute de miliarde”

Expertul regal Tom Bower, autorul cărții „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, afirmă că Meghan Markle a fost „surprinsă și dezamăgită” de faptul că prințul Harry „avea foarte puțini bani”. Înainte de a se căsători cu Harry, Meghan a crezut că acesta are miliarde în cont și că va trăi ca o adevărată prințesă.

Meghan Markle, „obsedată de bani”

Expertul regal Tom Bower spune că Meghan Markle este „obsedată de bani”.

„Marea ei surpriză și dezamăgire a fost că prințul Harry avea foarte puțini bani. Își imaginase că averea lui este de sute de milioane, dacă nu chiar miliarde, iar acum trebuie să se revanșeze. (…)

Meghan vrea să conducă mașini Cadillac mari și să aibă avioanele private la scară. În momentul de față, ea trebuie să scotocească pentru astfel de lucruri”, a susține Tom.

Ceremonia de încoronare a regelui Charles, ruinată de Meghan și Harry

Potrivit expertului regal Tom Bower, autorul cărții „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, prezența prințului Harry și a lui Meghan Markle la ceremonia de încoronare a regelui Charles ar putea fi problematică, având potențialul de a „ruina” evenimentul și de a-l „eclipsa” pe rege.

În ciuda acestor preocupări, se așteaptă ca cei doi să fie invitați la ceremonie, care va avea loc pe 6 mai. În timp ce erau membri ai familiei regale, Harry și Meghan au fost susținuți financiar în mare parte de averea Ducatului de Cornwall a regelui Charles.

Cu toate acestea, la momentul retragerii lor din rolurile regale, ei și-au exprimat dorința de a deveni „independenți din punct de vedere financiar, continuând în același timp să susțină monarhia”.

Harry a câștigat 37 de milioane de euro, publicând memoriile sale

Conform afirmațiilor expertului regal Tom Bower, autorul cărții „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, în ciuda valorii nete de 10 milioane de dolari a averii lui Harry și Meghan în 2021, aceasta nu este suficientă pentru Meghan, care se aștepta să trăiască ca o adevărată prințesă alături de Harry, care se credea că are miliarde în cont.

Cei doi s-au mutat în SUA în 2020, iar în prezent, și-au asigurat venituri substanțiale prin semnarea mai multor contracte media, precum cel cu Spotify în valoare de 23 de milioane de euro sau documentarul pentru Netflix pentru care s-ar fi plătit aproximativ 94 de milioane de euro.

În plus, Harry a primit încă 37 de milioane de euro pentru memoriile sale, iar Meghan deține o avere personală de 4 milioane de lire sterline, provenită în principal din activitatea sa de actriță și din proprietăți în Canada.