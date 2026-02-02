Rita Mureșan a povestit cum a schimbat-o coma de două săptămâni în care a stat la vârsta de 10 ani, urmare a unei meningite. Fosta Miss România crede că boala i-a fost predestinată.

Rita Mureșan a fost în comă 14 zile

„La 10 ani am avut meningită. Aveam dureri de cap. Am stat în comă 14 zile. Nu-mi amintesc prea multe. Știu că atunci când m-am trezit, era o lumină puternică și oameni care se uitau la mine. Voiam să vorbesc, dar nu puteam. (…)

Nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc. După 4–6 luni mi-au revenit funcțiile. Am rămas cu insuficiență în dezvoltare. Până la 18 ani nu am mai crescut în înălțime sau greutate”, a povestit vedeta, potrivit

Rita Mureșan a vorbit și despre trăirile pe care le-a avut atunci: „Simțeam extratereștrii, nave, celelalte civilizații din univers. Nu mi le imaginam. Aveam informația”.

Rita Mureșan: Cred că mi s-a dat meningita ca să pot să mă adaptez

Ea a mai povestit că după perioada de stagnare, corpul i s-a dezvoltat brusc: „În patru luni am crescut 11 cm. Am crescut foarte repede. Aveam 1,81 când am ajuns în străinătate”.

„Eu cred că mie mi s-a dat meningita tocmai ca să pot să mă adaptez în societate. Eu m-am născut cu aceste capacități și era cam complicat să mă adaptez. Mi s-a dat asta să mai uit din informații”, a mai afirmat Rita Mureșan, la SpyNews TV.