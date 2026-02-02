B1 Inregistrari!
Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez". Întrebarea care a făcut-o să plângă

Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă

Selen Osmanoglu
02 feb. 2026, 13:11
Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez". Întrebarea care a făcut-o să plângă
Sursa Foto: Instagram/@ginapistol
Cuprins
  1. Întrebarea care a făcut-o să plângă
  2. „Te iubesc și când greșești”
  3. Lecțiile lipsă din copilăria părinților de azi
  4. „E și proastă creștere și lipsă de empatie”

Gina Pistol (45 de ani) a vorbit deschis și extrem de emoționant despre rolul de mamă, empatie și felul în care cuvintele pot modela sufletul unui copil. Invitată în podcastul „Cu inima la vedere”, realizat de Dana Rogoz, prezentatoarea „MasterChef” a fost copleșită de emoții atunci când a primit o întrebare aparent simplă, dar profundă. Răspunsul ei a fost însoțit de lacrimi și multă sinceritate.

Întrebarea care a făcut-o să plângă

În cadrul podcastului, Dana Rogoz a întrebat-o pe Gina Pistol: „Ce nu-i vei spune niciodată copilului tău?”. Reacția vedetei a fost una spontană și profund emoționantă. Cu vocea tremurândă, Gina a vorbit despre limitele pe care nu le-ar încălca niciodată în relația cu fiica sa, Josephine, scrie Click.

„Multe lucruri nu-i voi spune. Nu-i voi spune că este un copil rău, nu-i voi spune că este slab, nu-i voi spune că nu poate să facă un lucru, nu-i voi spune niciodată că nu-l iubesc”, a spus Gina Pistol, cu lacrimi în ochi.

„Te iubesc și când greșești”

Discuția a continuat cu o temă esențială în relația părinte–copil: exprimarea iubirii. Întrebată dacă îi spune des fiicei sale „te iubesc”, Gina Pistol a recunoscut că, deși nu este o mamă perfectă, încearcă să fie una asumată și sinceră.

„Daa. Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez. Avea și ea tantrumurile ei, le aveam și eu pe ale mele. Mă enervam, știi, dar mă duceam la sfârșitul zilei sau după ce mă linișteam și-i ziceam: Iartă-mă, mama te iubește în continuare, te iubesc și când greșești. Eu așa reacționez când sunt obosită”, a mărturisit vedeta.

Lecțiile lipsă din copilăria părinților de azi

Atât Gina Pistol, cât și Dana Rogoz au vorbit despre generația părinților lor și despre lipsa exprimării emoționale.

„Ai noștri, deși știam că ne iubesc, ne iubeau în felul lor, aș fi vrut să ne spună mai mult te iubesc sau să-și ceară iertare”, a spus Gina.

Dana Rogoz a completat: „Cred că ne-ar fi ajutat un «ne pare rău că am țipat», nu?”.

„E și proastă creștere și lipsă de empatie”

Un alt subiect sensibil abordat de Gina Pistol a fost lipsa empatiei din societatea actuală și ușurința cu care oamenii folosesc cuvinte dureroase.

„Știi ce mă deranjează acum? Lipsa de empatie. Adică fiecare crede că poate să spună orice. Hei, am libertatea de a spune orice și mă doare în fund de părerea ta și de ce simți tu, că eu acum sunt cool și îți spun ție că ești grasă. E și proastă creștere și lipsă de empatie. Și eu am fost mai grasă și știu cum este”, a mai spus prezentatoarea „MasterChef”.

