Acasa » Monden » Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”

Traian Avarvarei
02 feb. 2026, 14:06
Sursa foto: Luminița Anghel / Instagram
Cuprins
  1. Luminița Anghel: Am intrat în frigider
  2. Cum a slăbit Luminița Anghel

Luminița Anghel a povestit cum a reușit să slăbească 30 de kilograme. Nu s-a forțat, și-a dat timp pentru a slăbi sănătos și a aplicat o dietă anume.

Luminița Anghel: Am intrat în frigider

„În timpul sarcinii, am deschis frigiderul, am intrat în el şi am rămas acolo, nu îmi este ruşine să recunosc asta. Ca orice femeie care se răsfaţă în timpul sarcinii, am mâncat tot ce mi-am dorit, dar nu voi mai lăsa vreodată corpul s-o ia razna în aşa fel”, a povestit Luminița Anghel.

După naștere, aceasta a slăbit într-un ritm lent. Nu s-a stresat cu acest obiectiv, deoarece grija ei principală era copilul: „Mai am 4 sau 5 kilograme până voi ajunge la greutatea pe care o aveam dinainte de a rămâne însărcinată. Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme. Am slăbit într-un an şi două luni destul de greu, într-un ritm relaxat, pentru că preocuparea mea principală era Filip, copilul meu”.

Cum a slăbit Luminița Anghel

Cântăreața a spus că a slăbit cu ajutorul dietei Dukan, o dietă care presupune renunțarea la pâine, paste, dulciuri și alte alimente bogate în amidon și, în loc, concentrarea pe proteine, scrie CanCan.

„Am reuşit cu dieta Dukan, pe bază de proteină animală şi cel mai bine am reacţionat la grătar sau la friptură la cuptor. În rest am făcut de toate, electrostimulare, vacuum, masaj, sală, cam pe toate le-am făcut”, a afirmat Luminița Anghel.

