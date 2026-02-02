Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședintă a Curții de Apel București și șefa Secției a X-a de contencios administrativ și fiscal, a depus cererea de pensionare la Consiliul Superior al Magistraturii. Dosarul său se află pe ordinea de zi a ședinței Secției pentru judecători a CSM din 5 februarie.

Potrivit procedurii, dacă solicitarea va fi declarată eligibilă, documentația va fi transmisă președintelui României pentru emiterea decretului de pensionare, un pas considerat, de regulă, o formalitate administrativă.

Ce rol are CSM în procedura de pensionare a magistraților

„Cererea de eliberare din funcție prin pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreședinte al instanței și șefa secției X de contencios administrativ și fiscal” figurează oficial pe agenda Secției pentru judecători a CSM. Alături de aceasta, pe ordinea de zi mai apar solicitări similare formulate de judecători de la tribunalele Caraș-Severin și Cluj, precum și de la judecătoriile Cluj-Napoca și Mangalia.

După avizul CSM, dosarul ajunge la președintele României, care semnează decretul de eliberare din funcție, potrivit .

De ce a intrat Ionela Tudor în atenția publicului

Numele judecătoarei Ionela Tudor a devenit cunoscut publicului larg în decembrie anul trecut, după conferința de presă organizată de conducerea Curții de Apel București, imediat după difuzarea „Justiție capturată”.

În timpul declarațiilor făcute de președinta instanței, Liana Arsenie, judecătoarea aflată în dreapta acesteia a părăsit pentru scurt timp sala. Ulterior, jurnaliștii au descoperit că microfoanele surprinseseră replica: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.

Momentul a fost intens comentat în spațiul public, fiind interpretat ca un gest care ridică semne de întrebare cu privire la comunicarea internă din conducerea instanței.

Ce decizii controversate a luat judecătoarea Ionela Tudor

De-a lungul timpului, Ionela Tudor s-a aflat în centrul mai multor controverse. Printre cele mai discutate hotărâri se numără decizia de a bloca analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă. Aceasta a motivat că demersul ar putea afecta stabilitatea politică a țării.

„Generarea unei astfel de ştiri (despre situația analizei plagiatului n.r.) are un impact major în credibilitatea electoratului şi a partidului, care poate să conducă la retragerea încrederii acordate, mai ales în contextul social şi politic actual, în care este nevoie de o stabilitate în conducerea executivă a statului”, a menționat judecătoarea Ionela Tudor în motivare.

De asemenea, magistrata a fost implicată în decizii care au dus la reabilitarea juridică a omului de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat definitiv în dosarul „Ferma Băneasa”.