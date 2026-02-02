B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vicepreședinta Curții de Apel București cere să se pensioneze la 51 de ani. „M-a sunat Lia”, momentul care a făcut-o celebră pe Ionela Tudor. Ce dosare a judecat

Vicepreședinta Curții de Apel București cere să se pensioneze la 51 de ani. „M-a sunat Lia”, momentul care a făcut-o celebră pe Ionela Tudor. Ce dosare a judecat

Ana Maria
02 feb. 2026, 20:12
Vicepreședinta Curții de Apel București cere să se pensioneze la 51 de ani. M-a sunat Lia, momentul care a făcut-o celebră pe Ionela Tudor. Ce dosare a judecat
Sursa foto> Captura video Facebook / @Recorder
Cuprins
  1. Ce rol are CSM în procedura de pensionare a magistraților
  2. De ce a intrat Ionela Tudor în atenția publicului
  3. Ce decizii controversate a luat judecătoarea Ionela Tudor

Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședintă a Curții de Apel București și șefa Secției a X-a de contencios administrativ și fiscal, a depus cererea de pensionare la Consiliul Superior al Magistraturii. Dosarul său se află pe ordinea de zi a ședinței Secției pentru judecători a CSM din 5 februarie.

Potrivit procedurii, dacă solicitarea va fi declarată eligibilă, documentația va fi transmisă președintelui României pentru emiterea decretului de pensionare, un pas considerat, de regulă, o formalitate administrativă.

Ce rol are CSM în procedura de pensionare a magistraților

„Cererea de eliberare din funcție prin pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreședinte al instanței și șefa secției X de contencios administrativ și fiscal” figurează oficial pe agenda Secției pentru judecători a CSM. Alături de aceasta, pe ordinea de zi mai apar solicitări similare formulate de judecători de la tribunalele Caraș-Severin și Cluj, precum și de la judecătoriile Cluj-Napoca și Mangalia.

După avizul CSM, dosarul ajunge la președintele României, care semnează decretul de eliberare din funcție, potrivit Hotnews.

De ce a intrat Ionela Tudor în atenția publicului

Numele judecătoarei Ionela Tudor a devenit cunoscut publicului larg în decembrie anul trecut, după conferința de presă organizată de conducerea Curții de Apel București, imediat după difuzarea documentarului Recorder „Justiție capturată”.

În timpul declarațiilor făcute de președinta instanței, Liana Arsenie, judecătoarea aflată în dreapta acesteia a părăsit pentru scurt timp sala. Ulterior, jurnaliștii au descoperit că microfoanele surprinseseră replica: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.

Momentul a fost intens comentat în spațiul public, fiind interpretat ca un gest care ridică semne de întrebare cu privire la comunicarea internă din conducerea instanței.

Ce decizii controversate a luat judecătoarea Ionela Tudor

De-a lungul timpului, Ionela Tudor s-a aflat în centrul mai multor controverse. Printre cele mai discutate hotărâri se numără decizia de a bloca analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă. Aceasta a motivat că demersul ar putea afecta stabilitatea politică a țării.

„Generarea unei astfel de ştiri (despre situația analizei plagiatului n.r.) are un impact major în credibilitatea electoratului şi a partidului, care poate să conducă la retragerea încrederii acordate, mai ales în contextul social şi politic actual, în care este nevoie de o stabilitate în conducerea executivă a statului”, a menționat judecătoarea Ionela Tudor în motivare.

De asemenea, magistrata a fost implicată în decizii care au dus la reabilitarea juridică a omului de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat definitiv în dosarul „Ferma Băneasa”.

Tags:
Citește și...
În plin val de ger, două femei, mamă și fiică, trăiesc de 10 ani într-o rulotă
Eveniment
În plin val de ger, două femei, mamă și fiică, trăiesc de 10 ani într-o rulotă
Investiții europene pentru securizarea frontierei cu Ucraina. Cum vor fi folosite noile dotări ale Poliției de Frontieră în zonele montane (VIDEO)
Eveniment
Investiții europene pentru securizarea frontierei cu Ucraina. Cum vor fi folosite noile dotări ale Poliției de Frontieră în zonele montane (VIDEO)
Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
Eveniment
Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
Tragedie în Argeș. Un medic kinetoterapeut a fost găsit mort în cabinet
Eveniment
Tragedie în Argeș. Un medic kinetoterapeut a fost găsit mort în cabinet
Primăria Capitalei avertizează proprietarii și comercianții după ninsoare. Ce obligații legale trebuie respectate (FOTO)
Eveniment
Primăria Capitalei avertizează proprietarii și comercianții după ninsoare. Ce obligații legale trebuie respectate (FOTO)
Tentativă de fraudă online cu taxa de drum. Victimele sunt amenințate cu confiscarea vehiculului
Eveniment
Tentativă de fraudă online cu taxa de drum. Victimele sunt amenințate cu confiscarea vehiculului
Mii de oameni s-au adunat în Pennsylvania pentru Ziua Cârtiței. Ce verdict a dat marmota Phil pentru iarna 2026 (VIDEO)
Eveniment
Mii de oameni s-au adunat în Pennsylvania pentru Ziua Cârtiței. Ce verdict a dat marmota Phil pentru iarna 2026 (VIDEO)
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost ucis de propriul fiu cu peste 200 de lovituri de cuțit
Eveniment
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost ucis de propriul fiu cu peste 200 de lovituri de cuțit
Ghinion pentru fostul primar PNL al Mangaliei. Instanța i-a respins cererea de plasare în arest la domiciliu
Eveniment
Ghinion pentru fostul primar PNL al Mangaliei. Instanța i-a respins cererea de plasare în arest la domiciliu
Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
Eveniment
Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
Ultima oră
21:34 - Surse: Vila Lac, scena unei ședințe tensionate în PNL. Ilie Bolojan ar fi cerut un vot de încredere în partid
21:20 - În plin val de ger, două femei, mamă și fiică, trăiesc de 10 ani într-o rulotă
21:12 - S-a aflat câți bani a primit Marina Dina după ce a fost eliminată de la Survivor: „Am dat tot ce am putut”
21:04 - Investiții europene pentru securizarea frontierei cu Ucraina. Cum vor fi folosite noile dotări ale Poliției de Frontieră în zonele montane (VIDEO)
20:54 - Tratamente de slăbit contrafăcute pe piața românească. Medicii avertizează cu privire la reacțiile adverse
20:47 - Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
20:42 - E oficial! Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Surpriză! La ce post TV va apărea din februarie
20:26 - Un proiect de lege vizează indemnizațiile speciale ale aleșilor locali. Ce se poate schimba pentru primari și șefii de județe
20:18 - Scandal în familia regală a Norvegiei. Fiul prințesei moștenitoare a fost arestat
20:08 - Succes neașteptat pentru documentarul „Melania”: Pelicula a urcat pe locul 3 în box office