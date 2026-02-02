Denise Rifai pleacă de la Kanal D. După aproape șase ani petrecuți la Kanal D, unde a realizat emisiunea „40 de întrebări”, Denise Rifai anunță o schimbare importantă de carieră. Din luna februarie, jurnalista se alătură echipei de la Antena 1, într-un proiect despre care reprezentanții trustului spun că va aduce „un format nou, care va surprinde”.

Mutarea marchează o nouă etapă profesională pentru prezentatoarea TV, cunoscută pentru interviurile directe și stilul incisiv.

Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Ce proiect va realiza la Antena 1

Potrivit comunicatului transmis de Group, Denise Rifai va face parte dintr-o echipă de producție coordonată de Emilia Vlad, producătoarea unor formate de succes precum „Insula Iubirii” sau „Te cunosc de undeva”.

Reprezentanții postului spun că, în perioada următoare, jurnalista va lucra la „un format nou, care va surprinde și va aduce conținut fresh telespectatorilor”, fără a oferi, deocamdată, detalii despre conceptul emisiunii.

Ce spune Denise Rifai despre schimbarea postului TV

Prezentatoarea TV a transmis un mesaj în care explică motivele deciziei de a face această mutare profesională:

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma”, a precizat Denise Rifai, potrivit .

Care este parcursul profesional al lui Denise Rifai

Denise Rifai, în vârstă de 40 de ani, se află în vârful carierei sale. Născută pe 26 septembrie 1985, vedeta a reușit să demonstreze că vârsta este doar un număr atunci când vine vorba de pasiune și dedicare totală față de profesia aleasă.