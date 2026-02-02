B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » E oficial! Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Surpriză! La ce post TV va apărea din februarie

E oficial! Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Surpriză! La ce post TV va apărea din februarie

Ana Maria
02 feb. 2026, 20:42
E oficial! Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Surpriză! La ce post TV va apărea din februarie
Sursa foto: Facebook - Denise Rifai
Cuprins
  1. Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Ce proiect va realiza la Antena 1
  2. Ce spune Denise Rifai despre schimbarea postului TV
  3. Care este parcursul profesional al lui Denise Rifai

Denise Rifai pleacă de la Kanal D. După aproape șase ani petrecuți la Kanal D, unde a realizat emisiunea „40 de întrebări”, Denise Rifai anunță o schimbare importantă de carieră. Din luna februarie, jurnalista se alătură echipei de la Antena 1, într-un proiect despre care reprezentanții trustului spun că va aduce „un format nou, care va surprinde”.

Mutarea marchează o nouă etapă profesională pentru prezentatoarea TV, cunoscută pentru interviurile directe și stilul incisiv.

Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Ce proiect va realiza la Antena 1

Potrivit comunicatului transmis de Antena Group, Denise Rifai va face parte dintr-o echipă de producție coordonată de Emilia Vlad, producătoarea unor formate de succes precum „Insula Iubirii” sau „Te cunosc de undeva”.

Reprezentanții postului spun că, în perioada următoare, jurnalista va lucra la „un format nou, care va surprinde și va aduce conținut fresh telespectatorilor”, fără a oferi, deocamdată, detalii despre conceptul emisiunii.

Ce spune Denise Rifai despre schimbarea postului TV

Prezentatoarea TV a transmis un mesaj în care explică motivele deciziei de a face această mutare profesională:

De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma”, a precizat Denise Rifai, potrivit Hotnews.

Care este parcursul profesional al lui Denise Rifai

Denise Rifai, în vârstă de 40 de ani, se află în vârful carierei sale. Născută pe 26 septembrie 1985, vedeta a reușit să demonstreze că vârsta este doar un număr atunci când vine vorba de pasiune și dedicare totală față de profesia aleasă.

Înainte de colaborarea cu Kanal D, Denise Rifai a lucrat timp de nouă ani la Realitatea TV. Traseul său profesional o plasează printre figurile cunoscute din media audiovizuală din România, într-un context în care piața TV trece prin schimbări frecvente și repoziționări de vedete.
Tags:
Citește și...
S-a aflat câți bani a primit Marina Dina după ce a fost eliminată de la Survivor: „Am dat tot ce am putut”
Monden
S-a aflat câți bani a primit Marina Dina după ce a fost eliminată de la Survivor: „Am dat tot ce am putut”
Tratamente de slăbit contrafăcute pe piața românească. Medicii avertizează cu privire la reacțiile adverse
Monden
Tratamente de slăbit contrafăcute pe piața românească. Medicii avertizează cu privire la reacțiile adverse
Scandal în familia regală a Norvegiei. Fiul prințesei moștenitoare a fost arestat
Monden
Scandal în familia regală a Norvegiei. Fiul prințesei moștenitoare a fost arestat
Succes neașteptat pentru documentarul „Melania”: Pelicula a urcat pe locul 3 în box office
Monden
Succes neașteptat pentru documentarul „Melania”: Pelicula a urcat pe locul 3 în box office
Denise Rifai, dezvăluiri despre familia sa: Ce origini are, de fapt, vedeta TV
Monden
Denise Rifai, dezvăluiri despre familia sa: Ce origini are, de fapt, vedeta TV
Octavian Ursulescu, adevărul despre pensia primită: „Nu ține seama de celebritate”
Monden
Octavian Ursulescu, adevărul despre pensia primită: „Nu ține seama de celebritate”
Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
Monden
Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
Rita Mureșan, dezvăluiri despre perioada în care a fost în comă: „Apoi nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc”
Monden
Rita Mureșan, dezvăluiri despre perioada în care a fost în comă: „Apoi nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc”
Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
Monden
Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
Monden
Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
Ultima oră
21:20 - În plin val de ger, două femei, mamă și fiică, trăiesc de 10 ani într-o rulotă
21:12 - S-a aflat câți bani a primit Marina Dina după ce a fost eliminată de la Survivor: „Am dat tot ce am putut”
21:04 - Investiții europene pentru securizarea frontierei cu Ucraina. Cum vor fi folosite noile dotări ale Poliției de Frontieră în zonele montane (VIDEO)
20:54 - Tratamente de slăbit contrafăcute pe piața românească. Medicii avertizează cu privire la reacțiile adverse
20:47 - Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
20:26 - Un proiect de lege vizează indemnizațiile speciale ale aleșilor locali. Ce se poate schimba pentru primari și șefii de județe
20:18 - Scandal în familia regală a Norvegiei. Fiul prințesei moștenitoare a fost arestat
20:12 - Vicepreședinta Curții de Apel București cere să se pensioneze la 51 de ani. „M-a sunat Lia”, momentul care a făcut-o celebră pe Ionela Tudor. Ce dosare a judecat
20:08 - Succes neașteptat pentru documentarul „Melania”: Pelicula a urcat pe locul 3 în box office
19:47 - Ministerul Sănătății anunță un parteneriat pentru protecția copiilor vulnerabili. Ce presupune colaborarea cu Asociația Telefonul Copilului