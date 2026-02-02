Poliția de Frontieră Română își consolidează capacitatea de intervenție la granița de nord, într-un context marcat de teren dificil și presiuni migratorii crescute. Dotările recente vizează mobilitatea rapidă în zone montane greu accesibile, indiferent de condițiile meteo.

Ce echipamente noi ajung la Poliția de Frontieră din Maramureș

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a primit opt vehicule de tip ATV, cu o valoare totală de aproape 130.000 de euro. Acestea vor fi utilizate în misiuni operative desfășurate în zone montane, unde accesul cu autospeciale clasice este limitat sau imposibil.

ATV-urile fac parte din proiectul „Olymp – Supravegherea frontierelor pe terenuri înalte”, descris drept un demers strategic pentru securizarea frontierelor în relief accidentat.

Cum este finanțată modernizarea structurilor operative

Achiziția a fost cofinanțată de Uniunea Europeană, prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027, în cadrul politicii de coeziune. Finanțarea se înscrie și în obiectivele Instrumentului de Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională, care susține securitatea externe ale Uniunii Europene.

„Proiectul contribuie la o gestionare mai umană și mai eficientă a frontierelor externe ale Uniunii Europene, prin combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, ținând cont de complexitatea fenomenului migraționist și de specificul zonei montane”, precizează .

Zona de nord a României este caracterizată de relief abrupt și condiții meteorologice severe, care îngreunează reacția rapidă a patrulelor de frontieră. Noile ATV-uri, evaluate la 648.920 de lei, vor permite patrularea constantă și intervenția eficientă în astfel de condiții dificile, scrie Ziare.com.

Ce alte dotări au fost livrate recent

Cu o zi înainte, Poliția de Frontieră Română a anunțat livrarea a patru snowmobile de ultimă generație către aceeași structură teritorială. Snowmobilele, în valoare totală de 324.760 de lei, sunt destinate misiunilor din timpul iernii, când accesul auto este restricționat.

ATV-urile și snowmobilele fac parte dintr-un proiect cu o valoare totală de peste 2,2 milioane de lei, axat pe creșterea eficienței operaționale. Autoritățile spun că modernizarea logisticii oferă polițiștilor de frontieră instrumente adaptate realităților din teren și riscurilor transfrontaliere actuale.