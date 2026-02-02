B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » În plin val de ger, două femei, mamă și fiică, trăiesc de 10 ani într-o rulotă

În plin val de ger, două femei, mamă și fiică, trăiesc de 10 ani într-o rulotă

Flavia Codreanu
02 feb. 2026, 21:20
În plin val de ger, două femei, mamă și fiică, trăiesc de 10 ani într-o rulotă
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum au ajuns cele două femei să locuiască într-o rulotă
  2. De ce nu pot primi ajutor autorizat femeile

Două femei, mamă și fiică, trăiesc un adevărat calvar în această perioadă marcată de un val de ger năpraznic. De mai bine de un deceniu, singurul lor adăpost este o rulotă veche, unde condițiile de supraviețuire sunt minime, iar lipsa căldurii le obligă să doarmă îmbrăcate pentru a nu îngheța. Drama lor a început în urmă cu zece ani, când casa în care locuiau a fost mistuită de flăcări, lăsându-le fără nimic din ce agonisiseră o viață întreagă.

Cum au ajuns cele două femei să locuiască într-o rulotă

După incendiul devastator, cele două femei au rămas pe drumuri, având la acea vreme în grijă și o mătușă bolnavă. În schimbul sprijinului oferit acesteia, ele au primit un teren în localitate, însă lipsa banilor le-a împiedicat să își construiască o nouă locuință. Din micile economii, au reușit să cumpere o rulotă, care a devenit „acasă” pentru următorul deceniu. Deși au făcut numeroase sesizări la primărie, soluțiile au întârziat să apară, iar structura în care locuiesc s-a degradat constant, devenind acum aproape nelocuibilă.

Potrivit antena3, recent, Inspectoratul pentru Situații de Urgență le-a pus la dispoziție un container în curtea lor, însă acesta nu este racordat la rețeaua de energie electrică. Din acest motiv, cele două femei, în vârstă de 71 și 45 de ani, preferă să rămână în spațiul restrâns al rulotei vechi.

De ce nu pot primi ajutor autorizat femeile

Birocarția pare să fie cel mai mare obstacol pentru aceste două femei, deoarece autoritățile locale susțin că nu le pot acorda ajutor social. Motivul este unul paradoxal: ele figurează ca fiind proprietare ale unor terenuri ce însumează aproximativ patru hectare. Purtătoarea de cuvânt a instituției a explicat că primăria nu are baza legală necesară pentru a interveni financiar în acest caz.

Tags:
Citește și...
O pată solară instabilă declanșează cele mai puternice explozii din 2026. Ce efecte pot avea erupțiile solare asupra Pământului (FOTO)
Eveniment
O pată solară instabilă declanșează cele mai puternice explozii din 2026. Ce efecte pot avea erupțiile solare asupra Pământului (FOTO)
Investiții europene pentru securizarea frontierei cu Ucraina. Cum vor fi folosite noile dotări ale Poliției de Frontieră în zonele montane (VIDEO)
Eveniment
Investiții europene pentru securizarea frontierei cu Ucraina. Cum vor fi folosite noile dotări ale Poliției de Frontieră în zonele montane (VIDEO)
Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
Eveniment
Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
Vicepreședinta Curții de Apel București cere să se pensioneze la 51 de ani. „M-a sunat Lia”, momentul care a făcut-o celebră pe Ionela Tudor. Ce dosare a judecat
Eveniment
Vicepreședinta Curții de Apel București cere să se pensioneze la 51 de ani. „M-a sunat Lia”, momentul care a făcut-o celebră pe Ionela Tudor. Ce dosare a judecat
Tragedie în Argeș. Un medic kinetoterapeut a fost găsit mort în cabinet
Eveniment
Tragedie în Argeș. Un medic kinetoterapeut a fost găsit mort în cabinet
Primăria Capitalei avertizează proprietarii și comercianții după ninsoare. Ce obligații legale trebuie respectate (FOTO)
Eveniment
Primăria Capitalei avertizează proprietarii și comercianții după ninsoare. Ce obligații legale trebuie respectate (FOTO)
Tentativă de fraudă online cu taxa de drum. Victimele sunt amenințate cu confiscarea vehiculului
Eveniment
Tentativă de fraudă online cu taxa de drum. Victimele sunt amenințate cu confiscarea vehiculului
Mii de oameni s-au adunat în Pennsylvania pentru Ziua Cârtiței. Ce verdict a dat marmota Phil pentru iarna 2026 (VIDEO)
Eveniment
Mii de oameni s-au adunat în Pennsylvania pentru Ziua Cârtiței. Ce verdict a dat marmota Phil pentru iarna 2026 (VIDEO)
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost ucis de propriul fiu cu peste 200 de lovituri de cuțit
Eveniment
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost ucis de propriul fiu cu peste 200 de lovituri de cuțit
Ghinion pentru fostul primar PNL al Mangaliei. Instanța i-a respins cererea de plasare în arest la domiciliu
Eveniment
Ghinion pentru fostul primar PNL al Mangaliei. Instanța i-a respins cererea de plasare în arest la domiciliu
Ultima oră
21:40 - O pată solară instabilă declanșează cele mai puternice explozii din 2026. Ce efecte pot avea erupțiile solare asupra Pământului (FOTO)
21:34 - Surse: Vila Lac, scena unei ședințe tensionate în PNL. Ilie Bolojan ar fi cerut un vot de încredere în partid
21:12 - S-a aflat câți bani a primit Marina Dina după ce a fost eliminată de la Survivor: „Am dat tot ce am putut”
21:04 - Investiții europene pentru securizarea frontierei cu Ucraina. Cum vor fi folosite noile dotări ale Poliției de Frontieră în zonele montane (VIDEO)
20:54 - Tratamente de slăbit contrafăcute pe piața românească. Medicii avertizează cu privire la reacțiile adverse
20:47 - Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
20:42 - E oficial! Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Surpriză! La ce post TV va apărea din februarie
20:26 - Un proiect de lege vizează indemnizațiile speciale ale aleșilor locali. Ce se poate schimba pentru primari și șefii de județe
20:18 - Scandal în familia regală a Norvegiei. Fiul prințesei moștenitoare a fost arestat
20:12 - Vicepreședinta Curții de Apel București cere să se pensioneze la 51 de ani. „M-a sunat Lia”, momentul care a făcut-o celebră pe Ionela Tudor. Ce dosare a judecat