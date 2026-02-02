Două femei, mamă și fiică, trăiesc un adevărat calvar în această perioadă marcată de un val de ger năpraznic. De mai bine de un deceniu, singurul lor adăpost este o rulotă veche, unde condițiile de supraviețuire sunt minime, iar lipsa căldurii le obligă să doarmă îmbrăcate pentru a nu îngheța. Drama lor a început în urmă cu zece ani, când casa în care locuiau a fost mistuită de lăsându-le fără nimic din ce agonisiseră o viață întreagă.

Cum au ajuns cele două femei să locuiască într-o rulotă

După incendiul devastator, cele două femei au rămas pe drumuri, având la acea vreme în grijă și o mătușă bolnavă. În schimbul sprijinului oferit acesteia, ele au primit un teren în localitate, însă lipsa banilor le-a împiedicat să își construiască o nouă locuință. Din micile economii, au reușit să cumpere o rulotă, care a devenit „acasă” pentru următorul deceniu. Deși au făcut numeroase sesizări la primărie, soluțiile au întârziat să apară, iar structura în care locuiesc s-a degradat constant, devenind acum aproape nelocuibilă.

Potrivit , recent, Inspectoratul pentru Situații de Urgență le-a pus la dispoziție un container în curtea lor, însă acesta nu este racordat la rețeaua de energie electrică. Din acest motiv, cele două femei, în vârstă de 71 și 45 de ani, preferă să rămână în spațiul restrâns al rulotei vechi.

De ce nu pot primi ajutor autorizat femeile

Birocarția pare să fie cel mai mare obstacol pentru aceste două femei, deoarece autoritățile locale susțin că nu le pot acorda ajutor social. Motivul este unul paradoxal: ele figurează ca fiind proprietare ale unor terenuri ce însumează aproximativ patru hectare. Purtătoarea de cuvânt a instituției a explicat că primăria nu are baza legală necesară pentru a interveni financiar în acest caz.