Monden » S-a aflat câți bani a primit Marina Dina după ce a fost eliminată de la Survivor: „Am dat tot ce am putut"

Ana Maria
02 feb. 2026, 21:12
Sursa foto: Captura video Facebook / @ Survivor Romania
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat duelul pentru eliminare
  2. Ce a spus Marina Dina după eliminare
  3. Câți bani a câștigat Marina Dina pentru cele 4 săptămâni la Survivor

Ediția cu numărul 12 a emisiunii Survivor, difuzată pe 1 februarie la Antena 1, a adus o nouă eliminare surprinzătoare. Marina Dina a fost învinsă în duelul pentru rămânerea în competiție și a părăsit concursul după doar patru săptămâni.

Echipa Faimoșilor a pierdut jocul pentru imunitate în ediția de sâmbătă, 31 ianuarie, ceea ce a dus la desemnarea celor doi concurenți care au trebuit să lupte pentru un singur loc rămas în competiție.

Cum s-a desfășurat duelul pentru eliminare

Pentru duel, echipa a desemnat doi competitori. Cristi Boureanu a fost ales de concurenții din echipă, iar Marina Dina a fost desemnată de cel care a obținut imunitatea. Confruntarea s-a încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea lui Cristi Boureanu, iar Marina a fost nevoită să-și ia rămas bun de la competiție.

O să îmi fie dor de voi. Ne vedem acasă. Abia aștept să ne vedem acasă”, a spus Marina imediat după încheierea duelului.

Ce a spus Marina Dina după eliminare

Emoțiile au fost puternice, iar Marina a mărturisit că a dat tot ce a putut în competiție, deși și-ar fi dorit să continue mai mult.

Am dat tot ce am putut. Îmi doream să pot mai mult. Dar până aici am ajuns. M-am bucurat foarte mult de echipa asta minunată, care îmi e ca o familie și sper să îmi rămână așa. O să le țin pumnii. O să îi urmăresc de acasă și știu că sunteți puternici și că o să învingeți.

Îmi e greu să mă despart de ei. A fost o experiență foarte frumoasă și ei au contribuit la treaba asta. Îmi e foarte greu să mă despart de colegii mei. Pe de altă parte, știu că mă așteaptă doi omuleți acasă și asta îmi dă putere”, a mai spus Marina înainte de plecare.

Câți bani a câștigat Marina Dina pentru cele 4 săptămâni la Survivor

Conform informațiilor apărute în presă, Marina Dina ar fi încasat aproximativ 2.500 euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Astfel, pentru cele patru săptămâni, suma totală primită este estimată la 10.000 euro, potrivit Cancan.

