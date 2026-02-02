B1 Inregistrari!
Succes neașteptat pentru documentarul „Melania": Pelicula a urcat pe locul 3 în box office

Flavia Codreanu
02 feb. 2026, 20:08
Succes neașteptat pentru documentarul „Melania”: Pelicula a urcat pe locul 3 în box office
Sursă Foto: Hepta.ro/ Credit: Thompson / AdMedia (Credit Image: © Thompson/AdMedia via ZUMA Press Wire)
Documentarul Melania a reușit să depășească toate așteptările pesimiste ale analiștilor, clasându-se pe poziția a treia în box office-ul american imediat după lansare. Producția, care o are în centru pe Prima Doamnă a Americii, a înregistrat cele mai bune cifre pentru un documentar din ultimul deceniu, fiind depășită doar de două filme de groază cu bugete impresionante.

Ce încasări a generat documentarul Melania în weekendul de debut

În primele trei zile de la lansare, pelicula a strâns aproximativ 7 milioane de dolari, cifră care depășește cu mult estimările inițiale ce variau între 3 și 5 milioane. Acest succes financiar a fost susținut în special de publicul feminin și de persoanele cu vârsta de peste 45 de ani, o categorie demografică ce rar domină topurile cinematografice actuale.

În timp ce filmele de pe primele locuri au fost vizionate majoritar de bărbați tineri, documentarul Melania a captat atenția unui segment conservator. Temele abordate, precum patriotismul, valorile creștine și importanța familiei, au rezonat puternic cu interesele susținătorilor familiei Trump.

Cum este perceput documentarul de către critici și public

Există o diferență uriașă între opinia experților și cea a spectatorilor obișnuiți. Pe platforma Rotten Tomatoes, documentarul Melania a primit un scor de doar 7% din partea criticilor de film, care au fost extrem de severi cu modul în care a fost realizată producția. În schimb, publicul i-a oferit un scor aproape perfect, de 99%, confirmând popularitatea imensă de care se bucură protagonista în rândul fanilor săi.

Această discrepanță majoră arată că filmul nu a fost creat pentru a impresiona industria cinematografică, ci pentru a vorbi direct publicului de susținători ai Primei Doamne. Strategia de a viza un public specific a funcționat impecabil la nivel de audiență, chiar dacă recenziile profesionale au fost, în mare parte, negative.

Care sunt șansele de profit pentru documentarul

Potrivit gândul, deși încasările sunt mari pentru genul documentar, drumul către profitabilitate este încă lung și dificil. Bugetul de achiziție al filmului a fost de 40 de milioane de dolari, la care s-au adăugat costuri masive de marketing în valoare de 35 de milioane de dolari. Astfel, documentarul Melania trebuie să mențină un ritm constant de vânzări de bilete pentru a acoperi investiția totală de 75 de milioane de dolari.

