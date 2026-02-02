Pensia medie pe care o încasează după mai bine de 40 de ani de carieră nu îi oferă artistului confortul financiar la care s-ar fi așteptat publicul său. Celebrul prezentator a dezvăluit că, deși este o figură emblematică a scenei românești, veniturile sale lunare sunt calculate strict pe baza contribuțiilor.

Cum reușește Octavian Ursulescu să se descurce cu o pensie medie

Artistul a mărturisit că nivelul actual al veniturilor sale îl obligă să rămână activ în câmpul muncii chiar și la vârsta de 79 de ani. Acesta a explicat că suma primită îi acoperă doar necesitățile de bază, motiv pentru care continuă să accepte proiecte profesionale pentru a-și putea menține un standard de viață decent.

„Am peste 40 de ani de muncă, sunt angajat și acum, dar pesemne din cauza salariului mic din acest răstimp pensia medie este, să-i spun cu îngăduință, medie, dar îmi permite totuși să-mi acopăr taxele, benzina și cheltuielile alimentare (sper că și impozitele, dar măcar acestea sunt doar o dată pe an!). Din păcate, pensia nu ține seama de viața dedicată scenei și nici de celebritate, ci, absolut corect, de contribuția din anii de muncă”, a declarat Octavian Ursulescu.

Ce părere are prezentatorul despre valoarea actuală pentru pensia medie

Ursulescu privește cu multă compasiune către românii care, deși au muncit o viață întreagă, ajung să trăiască în condiții precare din cauza veniturilor insuficiente. El subliniază că situația economică actuală este una dureroasă, mai ales atunci când pensionarii sunt nevoiți să aleagă între alimente și căldură.

„Este sfâșietor să vezi la televizor persoane care au muncit întreaga viață și care acum își duc traiul cu greu, stau în frig, nu-și permit nici măcar alimentele de bază sau medicamentele absolut necesare. Sunt bunicii și părinții noștri, ei au construit atâtea în această țară și ar avea dreptul ca la senectute să-și permită măcar mici bucurii, să meargă la un spectacol, într-o vacanță, să se bucure plenar de ultima parte a vieții”, a adăugat acesta.

Cum îi ajută pe alții o pensie medie să treacă peste greutățile zilnice

Potrivit , în ciuda dificultăților, artistul laudă inițiativele care le oferă seniorilor momente de relaxare gratuite, considerând că accesul la cultură este esențial pentru moralul celor care se luptă cu neajunsurile. Acesta consideră că este datoria societății să le aline bătrânețile celor care au contribuit la dezvoltarea țării, dar care astăzi se simt abandonați de sistem.

„Oamenii simpli cu care mă întâlnesc adesea comentează, se plâng, fac inevitabil comparații, se referă la o siguranță a zilei de mâine pe care mulți n-o mai au, îi critică pe actualii guvernanți pentru că au mai mare grijă de străini decât de propriul popor, ceea ce evident nu este deloc în regulă. Este foarte trist dacă am ajuns să facem comparații cu ce era înainte de 1989 din cauza acestor lipsuri materiale”, a precizat Octavian Ursulescu.