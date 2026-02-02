B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Denise Rifai, dezvăluiri despre familia sa: Ce origini are, de fapt, vedeta TV

Denise Rifai, dezvăluiri despre familia sa: Ce origini are, de fapt, vedeta TV

Flavia Codreanu
02 feb. 2026, 18:56
Denise Rifai, dezvăluiri despre familia sa: Ce origini are, de fapt, vedeta TV
Sursa Foto: Facebook/ Denise Rifai
Cuprins
  1. Ce impact a avut parcursul profesional pentru Denise Rifai
  2. Cum și-a pus familia amprenta asupra prezentatoarei
  3. Ce vârstă are acum celebra prezentatoare

Denise Rifai este una dintre cele mai influente voci din televiziunea actuală, fiind cunoscută pentru întrebările directe adresate invitaților săi. Dincolo de imaginea de femeie puternică afișată în fața camerelor, jurnalista a vorbit recent cu emoție despre rădăcinile sale, oferind detalii despre mediul în care a crescut.

Ce impact a avut parcursul profesional pentru Denise Rifai

De-a lungul anilor a reușit să își construiască un CV impresionant, devenind o prezență constantă în proiecte media de mare succes. Succesul său nu se datorează doar talentului jurnalistic, ci și educației riguroase primite acasă, unde valorile familiale au fost întotdeauna puse pe primul loc, oferindu-i disciplina necesară în carieră.

Vedeta a mărturisit că familia este subiectul care îi stârnește cele mai mari emoții, fiind pilonul central al vieții sale private. Deși este discretă cu viața personală, prezentatoarea nu a ezitat să împărtășească faptul că personalitatea sa vibrantă este rezultatul unui amestec fascinant de tradiții și perspective diferite.

Cum și-a pus familia amprenta asupra prezentatoarei

Mama sa este româncă, în timp ce tatăl ei are origini iordaniene, iar acest contrast cultural a ajutat-o pe Denise Rifai să înțeleagă mai bine diversitatea și să își dezvolte o gândire critică, esențială în televiziune.

Această moștenire culturală  este considerată de vedetă un mare avantaj, deoarece a învățat să iubească și să respecte în egală măsură ambele tradiții. Experiența de a crește într-un astfel de mediu i-a format caracterul puternic și i-a oferit o deschidere care se reflectă în modul în care abordează subiectele sensibile în emisiunile sale.

Ce vârstă are acum celebra prezentatoare

Potrivit spynews, la vârsta de 40 de ani, Denise Rifai se află în vârful carierei sale. Născută pe 26 septembrie 1985, vedeta a reușit să demonstreze că vârsta este doar un număr atunci când vine vorba de pasiune și dedicare totală față de profesia aleasă.

Tags:
Citește și...
Octavian Ursulescu, adevărul despre pensia primită: „Nu ține seama de celebritate”
Monden
Octavian Ursulescu, adevărul despre pensia primită: „Nu ține seama de celebritate”
Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
Monden
Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
Rita Mureșan, dezvăluiri despre perioada în care a fost în comă: „Apoi nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc”
Monden
Rita Mureșan, dezvăluiri despre perioada în care a fost în comă: „Apoi nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc”
Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
Monden
Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
Monden
Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
Ioana Ginghină, noi acuzații la adresa lui Alexandru Papadopol, fostul soț: „Mă doare sufletul pentru copilul meu”
Monden
Ioana Ginghină, noi acuzații la adresa lui Alexandru Papadopol, fostul soț: „Mă doare sufletul pentru copilul meu”
Oana Roman: „Una dintre cele mai bune, dar și mai grea decizie pe care am luat-o în viața asta”. Ce a făcut aceasta
Monden
Oana Roman: „Una dintre cele mai bune, dar și mai grea decizie pe care am luat-o în viața asta”. Ce a făcut aceasta
Tom Cruise s-a mutat din apartamentul de lux din centrul Londrei după un jaf în plină zi chiar la magazinul de la parter (VIDEO)
Monden
Tom Cruise s-a mutat din apartamentul de lux din centrul Londrei după un jaf în plină zi chiar la magazinul de la parter (VIDEO)
Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)
Monden
Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)
Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări”
Monden
Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări”
Ultima oră
19:11 - Primăria Capitalei avertizează proprietarii și comercianții după ninsoare. Ce obligații legale trebuie respectate (FOTO)
19:07 - Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan: „Deci eu nu mint!”
19:07 - Șeful FIFA pledează pentru revenirea echipelor rusești în competițiile internaționale. Cum motivează inițiativa
18:44 - Momentul în care Ilie Bolojan s-a enervat pe jurnaliști: „Nu mai mințiți”. Ce ceas poartă, de fapt, premierul (VIDEO)
18:37 - Tentativă de fraudă online cu taxa de drum. Victimele sunt amenințate cu confiscarea vehiculului
18:29 - Mii de oameni s-au adunat în Pennsylvania pentru Ziua Cârtiței. Ce verdict a dat marmota Phil pentru iarna 2026 (VIDEO)
18:18 - Octavian Ursulescu, adevărul despre pensia primită: „Nu ține seama de celebritate”
18:15 - Liberalizarea pieței de gaze naturale. Cum poate Romgaz să provoace reducerea prețurilor
18:09 - Scandal în Camera Deputaților. Ce se întâmplă cu grupul POT. Reacția Anamariei Gavrilă
17:57 - Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost ucis de propriul fiu cu peste 200 de lovituri de cuțit