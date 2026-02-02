Tratamente de slăbit contrafăcute puse în vânzare pe piața din România prin intermediul unor site-uri dubioase. Medicii recomandă celor dispuși să facă astfel de achiziții să dea dovadă de precauție, dat find riscurile pentru .

Tratamente de slăbit riscante

avertizează cu privire la un fenomen care se răspândește pe scară largă în țara noastră. Tot mai multe persoane apelează la tratamente de slăbit contrafăcute, achiziționate din surse dubioase. Medicii atrag atenția că produsul original se află în faza de și nu este autorizat la comercializare în nici o piață din lume. Varianta contrafăcute se vinde pe diverse site-uri obscure cu riscurile de rigoare a celor care le cumpără.

Tratamentul original este destinat, în acest moment, exclusiv pacienților incluși în studii clinice supravegheate de specialiști, după cum relatează Antena 3 CNN.

„Este o substanță care are trei hormoni intestinali care și ajută în obezitate, pentru că oferă un control foarte bun asupra apetitului. Pe de altă parte, scade insulinorezistența și ajută la controlul diabetului”, a explicat dr. Amalia Arhire, medic primar în endocrinologie și nutriție.

Pe anumite site-uri, tratamentul este promovat intens, deși nu este disponibil oficial. Prețul de vânzare ajunge la aproximativ 700 de lei, destul de accesibil pentru cei interesați. Medicii avertizează, însă, că aceste platforme de comerț online nu sunt autorizate din punct de vedere sanitar. Mai mult, produsele pe care le comercializează nu sunt testate și nu sunt supuse verificărilor sanitare.

Reacții adverse severe pentru utilizatori

Utilizarea acestor tratamente de slăbit contrafăcute poate avea consecințe destul de grave pentru sănătatea utilizatorilor. Potrivit medicilor, cei care au apelat la substanțele achiziționate de pe internet au avut dureri de abdomen, stări de greață sau stări de rău generalizate.

În acest context, dat fiind că substanțele respective sunt de natură să pună în pericol sănătatea populației, Agenția Națională a Medicamentului ( ) a anunțat că va sesiza Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Președintele instituției subliniază că orice distribuire de acestui medicament, în alte scopuri decât studiile clinice, reprezintă o fraudă

De altfel, pe piața online se vând zeci de medicamente și substanțe, descrise ca fiind miraculoase pentru diferite afecțiuni. În acest context, specialiștii avertizează cu privire la pericolele unor astfel de achiziții de substanțe neautorizate. Cei care cad pradă comercianților ilegali riscă nu doar pierderea banilor, ci și probleme grave de sănătate.