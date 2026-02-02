Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, a fost arestat în urma unor noi acuzații, , amenințări cu cuțitul și încălcarea unei ordonanțe de restricție. El urmează să fie judecat și într-un proces de viol.

Marius Borg Høiby, un personaj controversat

Fiul cel mare al , în vârstă de 29 de ani este un personaj controversat care se confruntă cu numeroase probleme penale. Marius Borg Høiby a fost arestat, duminică, 1 februarie, pentru agresiune, amenințări cu cuțitul și încălcarea unui ordin de restricție. Informația a fost confirmată de avocatul său, Ellen Holager Andenæs, pentru NRK.

Măsura survine cu câteva zile de primul termen al procesului de viol în care este pus sub acuzare, conform de . Autoritățile judiciare din Norvegia au cerut ca tânărul să fie plasat pentru patru săptămâni în arest preventiv. Anchetatorii au invocat riscul de recidivă, apreciind că tânărul ar putea comite noi ilegalități.

Høiby, fiul prințesei Mette-Marit, va fi judecat marți pentru mai multe acuzații. Procurorii au enumerat, în sarcina sa, 32 de infracțiuni, printre care viol, agresiune sexuală și vătămare corporală. Este acuzat că ar fi violat patru femei în timp ce acestea dormeau, în cel puțin trei dintre cazuri, existând un consens anterior. De asemenea, este acuzat de abuz fizic și psihologic asupra fostei sale partenere și de violență împotriva altei foste iubite.

„Aceste fapte sunt extrem de grave. Violența și violul în relații apropiate lasă urme permanente și pot distruge vieți”, a declarat Sturla Henriksbø, avocat al statului.

Pedeapsa pe care o riscă fiul prințesei

Procesul începe marți și este estimat să dureze șapte săptămâni. Dacă va fi găsit vinovat, fiul prințesei moștenitoare, Marius Borg Høiby, riscă până la zece ani de închisoare, conform anchetatorilor. Sturla Henriksbø a subliniat că statutul de membru al familiei regale nu va implica un tratament mai blând, privilegiat, comparativ cu alte persoane puse sub acuzație.

Printre acuzații se numără și un presupus viol care a avut-o ca victimă pe Linni Meister, 39 de ani, o vedetă de televiziune. Acest viol s-ar fi petrecut în 2018, în timpul unui festival privat „Skaugum”, desfășurat în subsolul reședinței regale. În timpul agresiunii, se spune că prințul moștenitor Haakon dormea la etaj.

Høiby nu are un rol public oficial și s-a născut înainte ca mama sa să intre în familia regală norvegiană, în 2001. El a crescut alături de prințesa Ingrid Alexandra, în prezent de 21 de ani, și prințul Sverre Magnus, 19 ani. În prezent, el locuiește separat, într-o casă din vecinătatea domeniului regal. Tânărul respinge acuzațiile care i-au fost aduse, deși a fost reținut în mai multe rânduri, anul trecut pe timpul anchetei penale.

„El tratează acuzațiile cu seriozitate, dar nu recunoaște vreo vinovăție în majoritatea cazurilor – mai ales în ceea ce privește abuzul sexual și violența”, a declarat avocatul său, Petar Sekulic.

Marius Borg Høiby a petrecut timp la reabilitare

Arestarea fiului prințesei moștenitoare survine după o serie de acuzații grave formulate în 2025, inclusiv referitoare la un al cincilea . Această agresiune se presupune a avut loc după ce a fost eliberat din custodie pentru un conflict violent cu fost iubită. Fosta sa parteneră, Rebecca Helberg Arntsen, a ajuns la spital după ce ar fi fost agresată, undeva la începutul lunii august 2025.

Marius Borg Høiby a fost arestat pentru agresiune, iar o săptămână mai târziu a trasmis o declarație, prin avocat, susținând că suferă de „mai multe tulburări mentale”. Mai mult a recunoscut că a avut „probleme cu consumul de substanțe” pe termen lung.

De atunci, a petrecut mai multă vreme în clinici de reabilitare la Londra. El a fost văzut la Copenhaga, aproape de nerecunoscut, cu părul vopsit, ochelari de soare și hanorac cu glugă.

În septembrie și noiembrie a fost arestat din nou, pentru încălcarea unui ordin de restricție și pentru noi acuzații de viol. A fost interzis să primească vizitatori sau corespondență în custodie, de teamă că ar putea distruge probe.