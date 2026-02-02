B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Scandal în familia regală a Norvegiei. Fiul prințesei moștenitoare a fost arestat

Scandal în familia regală a Norvegiei. Fiul prințesei moștenitoare a fost arestat

Adrian Teampău
02 feb. 2026, 20:18
Scandal în familia regală a Norvegiei. Fiul prințesei moștenitoare a fost arestat
Marius Borg Hoiby Sursa foto: Hepta / Bestimage / Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage
Cuprins
  1. Marius Borg Høiby, un personaj controversat
  2. Pedeapsa pe care o riscă fiul prințesei
  3. Marius Borg Høiby a petrecut timp la reabilitare

Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, a fost arestat în urma unor noi acuzații, agresiune, amenințări cu cuțitul și încălcarea unei ordonanțe de restricție. El urmează să fie judecat și într-un proces de viol.

Marius Borg Høiby, un personaj controversat

Fiul cel mare al prințesei moștenitoare a Norvegiei, în vârstă de 29 de ani este un personaj controversat care se confruntă cu numeroase probleme penale. Marius Borg Høiby a fost arestat, duminică, 1 februarie, pentru agresiune, amenințări cu cuțitul și încălcarea unui ordin de restricție. Informația a fost confirmată de avocatul său, Ellen Holager Andenæs, pentru NRK.

Măsura survine cu câteva zile de primul termen al procesului de viol în care este pus sub acuzare, conform de The Sun. Autoritățile judiciare din Norvegia au cerut ca tânărul să fie plasat pentru patru săptămâni în arest preventiv. Anchetatorii au invocat riscul de recidivă, apreciind că tânărul ar putea comite noi ilegalități.

Høiby, fiul prințesei Mette-Marit, va fi judecat marți pentru mai multe acuzații. Procurorii au enumerat, în sarcina sa, 32 de infracțiuni, printre care viol, agresiune sexuală și vătămare corporală. Este acuzat că ar fi violat patru femei în timp ce acestea dormeau, în cel puțin trei dintre cazuri, existând un consens anterior. De asemenea, este acuzat de abuz fizic și psihologic asupra fostei sale partenere și de violență împotriva altei foste iubite.

Aceste fapte sunt extrem de grave. Violența și violul în relații apropiate lasă urme permanente și pot distruge vieți”, a declarat Sturla Henriksbø, avocat al statului.

Pedeapsa pe care o riscă fiul prințesei

Procesul începe marți și este estimat să dureze șapte săptămâni. Dacă va fi găsit vinovat, fiul prințesei moștenitoare, Marius Borg Høiby, riscă până la zece ani de închisoare, conform anchetatorilor. Sturla Henriksbø a subliniat că  statutul de membru al familiei regale nu va implica un tratament mai blând, privilegiat, comparativ cu alte persoane puse sub acuzație.

Printre acuzații se numără și un presupus viol care a avut-o ca victimă pe Linni Meister, 39 de ani, o vedetă de televiziune. Acest viol s-ar fi petrecut în 2018, în timpul unui festival privat „Skaugum”, desfășurat în subsolul reședinței regale. În timpul agresiunii, se spune că prințul moștenitor Haakon dormea la etaj.

Høiby nu are un rol public oficial și s-a născut înainte ca mama sa să intre în familia regală norvegiană, în 2001. El a crescut alături de prințesa Ingrid Alexandra, în prezent de 21 de ani, și prințul Sverre Magnus, 19 ani. În prezent, el locuiește separat, într-o casă din vecinătatea domeniului regal. Tânărul respinge acuzațiile care i-au fost aduse, deși a fost reținut în mai multe rânduri, anul trecut pe timpul anchetei penale.

„El tratează acuzațiile cu seriozitate, dar nu recunoaște vreo vinovăție în majoritatea cazurilor – mai ales în ceea ce privește abuzul sexual și violența”, a declarat avocatul său, Petar Sekulic.

Marius Borg Høiby a petrecut timp la reabilitare

Arestarea fiului prințesei moștenitoare survine după o serie de acuzații grave formulate în 2025, inclusiv referitoare la un al cincilea viol. Această agresiune se presupune a avut loc după ce a fost eliberat din custodie pentru un conflict violent cu fost iubită. Fosta sa parteneră, Rebecca Helberg Arntsen, a ajuns la spital după ce ar fi fost agresată, undeva la începutul lunii august 2025.

Marius Borg Høiby a fost arestat pentru agresiune, iar o săptămână mai târziu a trasmis o declarație, prin avocat, susținând că suferă de „mai multe tulburări mentale”. Mai mult a recunoscut că a avut „probleme cu consumul de substanțe” pe termen lung.

De atunci, a petrecut mai multă vreme în clinici de reabilitare la Londra. El a fost văzut la Copenhaga, aproape de nerecunoscut, cu părul vopsit, ochelari de soare și hanorac cu glugă.

În septembrie și noiembrie a fost arestat din nou, pentru încălcarea unui ordin de restricție și pentru noi acuzații de viol. A fost interzis să primească vizitatori sau corespondență în custodie, de teamă că ar putea distruge probe.

Tags:
Citește și...
S-a aflat câți bani a primit Marina Dina după ce a fost eliminată de la Survivor: „Am dat tot ce am putut”
Monden
S-a aflat câți bani a primit Marina Dina după ce a fost eliminată de la Survivor: „Am dat tot ce am putut”
Tratamente de slăbit contrafăcute pe piața românească. Medicii avertizează cu privire la reacțiile adverse
Monden
Tratamente de slăbit contrafăcute pe piața românească. Medicii avertizează cu privire la reacțiile adverse
E oficial! Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Surpriză! La ce post TV va apărea din februarie
Monden
E oficial! Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Surpriză! La ce post TV va apărea din februarie
Succes neașteptat pentru documentarul „Melania”: Pelicula a urcat pe locul 3 în box office
Monden
Succes neașteptat pentru documentarul „Melania”: Pelicula a urcat pe locul 3 în box office
Denise Rifai, dezvăluiri despre familia sa: Ce origini are, de fapt, vedeta TV
Monden
Denise Rifai, dezvăluiri despre familia sa: Ce origini are, de fapt, vedeta TV
Octavian Ursulescu, adevărul despre pensia primită: „Nu ține seama de celebritate”
Monden
Octavian Ursulescu, adevărul despre pensia primită: „Nu ține seama de celebritate”
Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
Monden
Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
Rita Mureșan, dezvăluiri despre perioada în care a fost în comă: „Apoi nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc”
Monden
Rita Mureșan, dezvăluiri despre perioada în care a fost în comă: „Apoi nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc”
Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
Monden
Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
Monden
Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
Ultima oră
21:20 - În plin val de ger, două femei, mamă și fiică, trăiesc de 10 ani într-o rulotă
21:12 - S-a aflat câți bani a primit Marina Dina după ce a fost eliminată de la Survivor: „Am dat tot ce am putut”
21:04 - Investiții europene pentru securizarea frontierei cu Ucraina. Cum vor fi folosite noile dotări ale Poliției de Frontieră în zonele montane (VIDEO)
20:54 - Tratamente de slăbit contrafăcute pe piața românească. Medicii avertizează cu privire la reacțiile adverse
20:47 - Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
20:42 - E oficial! Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Surpriză! La ce post TV va apărea din februarie
20:26 - Un proiect de lege vizează indemnizațiile speciale ale aleșilor locali. Ce se poate schimba pentru primari și șefii de județe
20:12 - Vicepreședinta Curții de Apel București cere să se pensioneze la 51 de ani. „M-a sunat Lia”, momentul care a făcut-o celebră pe Ionela Tudor. Ce dosare a judecat
20:08 - Succes neașteptat pentru documentarul „Melania”: Pelicula a urcat pe locul 3 în box office
19:47 - Ministerul Sănătății anunță un parteneriat pentru protecția copiilor vulnerabili. Ce presupune colaborarea cu Asociația Telefonul Copilului