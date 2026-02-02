B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu

Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu

Flavia Codreanu
02 feb. 2026, 20:47
Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
Sursa foto: publika.md
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat intervenția pentru cei doi copii
  2. La ce riscuri au fost expuși  cei doi copii
  3. Cum putea fi prevenită moartea celor doi minori

Doi copii, o fetiță de 6 ani și fratele ei de 9 ani, și-au pierdut viața luni după-amiază în localitatea Chirpăr. Incidentul a fost raportat autorităților în jurul orei 16:25, declanșând o operațiune masivă de salvare la care au participat scafandri, echipaje ISU și elicopterul SMURD Brașov, potrivit digi24

Cum s-a desfășurat intervenția pentru cei doi copii

Prima găsită de echipele de salvare a fost fetița de 6 ani, care se afla deja în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse de medici și a manevrelor de resuscitare aplicate imediat, minora nu a răspuns, fiind declarat decesul la fața locului.

După căutări intense efectuate de scafandri, trupul băiatului de 9 ani a fost extras din pârâu. Din păcate, nici în cazul lui nu s-a mai putut face nimic, medicii confirmând decesul. Poliția a început imediat verificările pentru a stabili toate circumstanțele în care cei doi copii au ajuns în apă și cum a survenit tragedia.

La ce riscuri au fost expuși  cei doi copii

Statisticile arată că incidentele de acest tip sunt frecvente în mediul rural, unde cursurile de apă pot părea inofensive. Un pârâu cu debit crescut după ploi sau topirea zăpezii poate deveni fatal în doar câteva secunde. Malurile abrupte și temperatura scăzută a apei sunt factori care reduc drastic șansele de supraviețuire în cazul unui accident.

Anul trecut, un eveniment similar a avut loc în județul Iași, unde doi copii au murit după ce au căzut într-un iaz. Specialiștii avertizează că supravegherea constantă este singura metodă eficientă de prevenție, deoarece copiii nu au capacitatea de a evalua corect adâncimea sau puterea curentului de apă.

Cum putea fi prevenită moartea celor doi minori

Autoritățile locale și organizațiile pentru protecția copilului insistă asupra montării unor bariere de protecție în zonele frecventate de minori. De asemenea, educarea părinților cu privire la pericolele din apropierea locuințelor este vitală.

Ancheta de la Sibiu continuă, iar raportul medico-legal va clarifica dacă decesul a survenit prin înec sau prin hipotermie severă. În prezent, asistenții sociali verifică mediul din care proveneau cei doi copii pentru a înțelege contextul în care aceștia au rămas nesupravegheați în apropierea pârâului.

