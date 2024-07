Secretul Andreei Ibacka pentru un trup de invidiat: „Nu am ținut niciodată dietă” (VIDEO, FOTO)

Andreea Ibacka are un trup de invidiat, deși a adus pe lume doi copii, pe Namiko și Tiago. Chiar și așa, ea depune eforturi pentru a-și pregăti corpul de vară. O ajută și moștenirea genetică bună, dar are și ea grijă, făcând sport și

Cum se menține Andreea Ibacka în formă

„Merg și la sală, dar nu pot să spun că rup sala în două. E foarte aproape de casa mea și atunci nu că aș fi eu foarte ambițioasă pe partea asta, dar mi-a fost la îndemână și am început să merg. Nu am o frecvență absolută, diminețile, după ce las copiii la grădiniță, acela mi se pare cel mai bun moment al zilei. Este și mult mai liberă sala, sunt și eu plină de energie, cumva când plec de acolo, simt că pot să mut munții din loc și mă încarcă foarte bine pentru întreaga zi”, a spus Andreea Ibacka, pentru

Recent, soția lui Cabral a început să facă și tratamente corporale: „În plus m-am apucat, nu am luat asta în calcul până acum, dar de o lună jumate m-am apucat și de niște tratamente corporale, non-invazive, dar mă ajută și ele. Adică cred că sunt aproape gata pentru vară, lucrez la trupul de vară, dar sunt aproape acolo deja”.

Andreea Ibacka, adepta echilibrului în alimentație

Ea a mai spus că nu e adepta , ci are mereu grijă să mănânce echilibrat: „Eu nu țin , nu am ținut niciodată, dar cred că am un echilibru. Mănânc de toate, dar nu mănânc foarte mult. Probabil că oricum nu am un stomac foarte mare. Eu și atunci când zic: mamă, rup, nu mănânc mult. Într-adevăr mama mea până la 50 de ani cu siguranță era la fel de slabă ca mine, deci arderile sunt puternice”.