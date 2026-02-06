Șerban Copoț a fost surprins recent alături de fiul său cel mare, Tedi, într-o ipostază relaxată. Artistul în vârstă de 44 de ani pune familia pe primul loc și alege să își petreacă timpul liber în compania copiilor săi, pe care îi consideră motorul existenței sale.

Unde a fost surprins Șerban Copoț alături de fiul său

Zilele trecute, Șerban Copoț și Tedi au ieșit împreună la cinema, pentru a viziona filmul „Băieți de oraș: Golden boyz”. Momentul a fost unul special, mai ales că Tedi are deja 14 ani și a obținut recent recent prin primul său buletin.

„Am avut mari emoții când am mers cu el să-i scot buletinul! Nu-mi venea să cred!”, a mărturisit artistul.

De cealaltă parte, Tedi are doar cuvinte de laudă la adresa tatălui său, menționând că, deși mama este mai severă, dragostea și grija pe care i le oferă Șerban sunt tot ce contează pentru el.

„Nu-mi face toate poftele, are grijă de mine și nu am nevoie de mai mult! Mă iubește și asta e tot ce contează! Mama e mai permisivă și ea ne face poftele!”, a decalrat Tedi Copoț.

De ce refuză artistul vacanțele fără copii

Deși multe cupluri caută momente de respiro, Șerban Copoț exclude categoric ideea unor în care să plece doar cu soția sa. Artistul preferă să fie alături mereu de cei trei copii. Consideră că experiențele trăite împreună sunt mult mai valoroase decât liniștea unui sejur în doi.

„Ar fi tare ciudat să mergem undeva fără ei. E bine să ai o viață sănătoasă de cuplu dar până la urmă ei sunt inima noastră și stăm să ne gândim cum ar fi fost dacă i-am fi luat cu noi așa că preferăm să fim împreună cu toții” , a explicat acesta

Ce planuri are artistul pentru 2026

Acesta a declarat pentru , că pe lângă rolul de tată, Șerban are un an 2026 extrem de încărcat pe plan profesional. Acesta se ocupă de propriul podcast și pregătește evenimente importante pentru aniversarea de 20 de ani a Asociației „Generația Verde”.

Printre cele mai importante proiecte se numără lansarea campaniei „Ne pasă”, o inițiativă de suflet prin care continuă munca începută cu asociația sa. În ciuda programului plin, artistul reușește să găsească echilibrul între proiectele de mediu și momentele de calitate petrecute cu „inima” familiei sale,